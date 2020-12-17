Транш МВФ ожидаем в феврале-марте 2021 года, - Шмыгаль
Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в рамках "Большого разговора НВ "Украина и мир в 2021", сообщает Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о прогнозированном будущем, то хотелось бы иметь его (транш. - Ред.) не позже февраля. Думаю, это февраль-март. Это прогнозы, о которых мы говорим совместно с МВФ при других равных условиях", - сказал Шмыгаль.
"Если не будет сюрпризов", - добавил премьер.
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Наркоманам гроші давати, себе не поважати.
така визначна дата - нелох 42 превращается в лоха 43
а теперь стонать нечего...
А вот, равнодушным, молодым, работящим и прикольным -- надрал бы всё -- от ушей до задницы и по пяткам бамбуковой палочкой настучал.
...так не поймут, пока самих в Собес не призовут...
своей зеленой голосовашкой они им кислород перекрыли....
последнюю копейку на клована поставили - и ето было умно?
жалость выключена - даже не пытайся давить....
навоевали уже...
дайте хоть шанс детям и внукам все поправить...
Молодёжь и середняки лоханулись в первую очередь.
я ни одному - по причине отсутствия всех четырех на етом свете...
а и живы бы были - смолчал бы....
Я про другое -- стерильно чистый пример: Когда Меркель в первый раз стала Канцлером, в 2005, что ли? После Шрёдера, заметь! (тот ещё клоун был) -- она, буквально сразу же заявила, что денег на пенсии у государства будет не хватать. Поэтому честно призвала всех озаботиться собственной пенсией самостоятельно и чем раньше, тем лучше... ...и после этого, переизбирается до сих пор!
Пенсии, правда, слегка увеличивает -- но совсем не жирно -- было, шо и на 5 евриков подняла всего... -- ну, это смешно.
Однако -- ни молодь, ни пенсы не возбухали. А жизнь подорожала заметно.
Не в пенсах дело. Не они рулят...
нюхала тока мама и батя?
а може и деды с бабусями тоже..? - так как я своих подтираю?
Договорились? *)
А я Германии двух классных пацанок подарил, не считая жены и с Беларуси ещё двух барышень завезти хочу -- мне доплачивать надо, а не раздевать до безтрусов... -- вот я за Меркель и не голосую!
Иду вразрез с немецким Народом...*)
У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст
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Шмуля "запалює сексі".....