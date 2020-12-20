Дитина загинула на Харківщині, катаючись на санчатах

Поліція почала розслідування загибелі 11-річної дитини в с. Новоселівка Харківської області.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, 11-річний хлопчик з'їжджав із гірки на санчатах, впав і вдарився головою. Дитина померла до приїзду медиків. Тіло загиблого направлено в морг для встановлення причини смерті", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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