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Дитина загинула на Харківщині, катаючись на санчатах
Поліція почала розслідування загибелі 11-річної дитини в с. Новоселівка Харківської області.
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, 11-річний хлопчик з'їжджав із гірки на санчатах, впав і вдарився головою. Дитина померла до приїзду медиків. Тіло загиблого направлено в морг для встановлення причини смерті", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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