Ребенок погиб на Харьковщине, катаясь на санках

Полиция начала расследование гибели 11-летнего ребенка в с. Новоселовка Харьковской области.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков. Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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