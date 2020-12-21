В "Українському фармінституті якості" організували фіктивне працевлаштування громадян, завдано збитків у 2 млн грн, - СБУ
Служба безпеки України блокувала схему привласнення бюджетних грошей на фіктивне працевлаштування співробітників в держпідприємство "Український фармацевтичний інститут якості".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними досудового розслідування, оборудку організували високопосадовці установи спільно з представниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. З 2019 року фігуранти фіктивно оформляли на роботу громадян і безпідставно нараховували їм заробітну плату.
Встановлено, що "працівники", які були формально включені до організаційно-штатної структури держпідприємства, на своїх робочих місцях не з’являлися і не виконували відповідні посадові обов’язки.
Під час обшуків у службових приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності.
За попередніми оцінками експертів, корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільйони гривень.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
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Потрясающие результаты обещаю!!! На савьецком сайузе было модно работать: "За себя и того парня" =)))
В держструктурах 95 % людей дегенераты, которых возглавляют воры.
Половина из которых тоже дегенераты, но со связями
но так как он, как правило, всё-таки дегенерат - то молчит, конечно, кроме держструктур очень мало кто щас дегенератов на работу принимает.
***** хоч і придурок, але відслідковує найменші нюанси у зміні політичного розкладу в Україні. Він бачить, що з клоуном каші не зварить, бо Зєлупа тупий і рейтинг його скоро обнулиться, а Порошенко навпаки набирає популярності. Треба щось робити, поки ненависть до Пороха не випарувалась. Так от, Руками ОПЗЖопинців треба організувати Майдан, скинути Бубочку і привести до влади Мертвечука. На мою думку, готується єльцинський сценарій. Тільки замість слів "я устал" будуть слова "я нє шмог". Зєлупа покидає свій пост, і на хвилі "толька нє Порах" зморений нарід, повіривши в черговий раз популістам ОПЗЖопи, які пообіцяють золоті гори і молочні ріки, обирають якогось Мураєва, Мертвечука, чи навіть і Шнуфрича. Недарма ФОПівці дякують Мураєву і відмовляються говорити з Європейською Солідарністю. Якщо патріоти підтримають зараз ФОПів, а я сам ФОП, щоб знали, то вийде так, що ми своїми власними руками приведемо у свій дім ворога, ще й посадимо його на почесне місце. Отоді вже й піде швидкий розбрат серед народу і повний хаос ! Але ж хаосом треба керувати.... Тут уже й намалюється ***** із своїми "миротворцями". Недарма він знову заводить свої війська, завозить "гумконвої" і невпинно провокує на фронті ! Будьмо пильні і чистимо кулемети.