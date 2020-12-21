В "Українському фармінституті якості" організували фіктивне працевлаштування громадян, завдано збитків у 2 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України блокувала схему привласнення бюджетних грошей на фіктивне працевлаштування співробітників в держпідприємство "Український фармацевтичний інститут якості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового розслідування, оборудку організували високопосадовці установи спільно з представниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. З 2019 року фігуранти фіктивно оформляли на роботу громадян і безпідставно нараховували їм заробітну плату.

Встановлено, що "працівники", які були формально включені до організаційно-штатної структури держпідприємства, на своїх робочих місцях не з’являлися і не виконували відповідні посадові обов’язки.

Також дивіться: Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуків у службових приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності.

За попередніми оцінками експертів, корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільйони гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.