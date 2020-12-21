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В "Українському фармінституті якості" організували фіктивне працевлаштування громадян, завдано збитків у 2 млн грн, - СБУ

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Служба безпеки України блокувала схему привласнення бюджетних грошей на фіктивне працевлаштування співробітників в держпідприємство "Український фармацевтичний інститут якості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового розслідування, оборудку організували високопосадовці установи спільно з представниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. З 2019 року фігуранти фіктивно оформляли на роботу громадян і безпідставно нараховували їм заробітну плату.

Встановлено, що "працівники", які були формально включені до організаційно-штатної структури держпідприємства, на своїх робочих місцях не з’являлися і не виконували відповідні посадові обов’язки.

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Під час обшуків у службових приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності.

За попередніми оцінками експертів, корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільйони гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

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Топ коментарі
+3
Типа если б они ходили на работу то шо-то бы изменилось.
В держструктурах 95 % людей дегенераты, которых возглавляют воры.
Половина из которых тоже дегенераты, но со связями
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21.12.2020 10:22
+1
Мало они там взяток собирают,так они ещё на мертвых душах бабло рубят,совсем охренели гетьмановичские птенцы.
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21.12.2020 10:15
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стеснясь спросить а на какие препараты эти фигуранты дали дозвил, и да вот еслиб их детей и жену избили и трахнули по хардкору у него на глазах и из хаты выселили то это наказание а пожурить и условно то смешно ну по этому так и живем
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21.12.2020 10:06 Відповісти
а убиткі потекли в карман на банкову ,сбу в "абідє"...
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21.12.2020 10:08 Відповісти
Ещё проверьте качество лекарств которое оно выпускает
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21.12.2020 10:15 Відповісти
Кто проверьте? Такая же дутая гос. контора?
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21.12.2020 10:33 Відповісти
Мало они там взяток собирают,так они ещё на мертвых душах бабло рубят,совсем охренели гетьмановичские птенцы.
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21.12.2020 10:15 Відповісти
Если уже копнули, копайте дальше!
Потрясающие результаты обещаю!!! На савьецком сайузе было модно работать: "За себя и того парня" =)))
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21.12.2020 10:18 Відповісти
Типа если б они ходили на работу то шо-то бы изменилось.
В держструктурах 95 % людей дегенераты, которых возглавляют воры.
Половина из которых тоже дегенераты, но со связями
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21.12.2020 10:22 Відповісти
Дегенерат не дегенерат, только заикнись и сразу окажешься на улице... Потому и молчат!
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21.12.2020 10:32 Відповісти
если не дегенерат - он молчать не будет, а если окажется на улице - найдёт себе другую работу.
но так как он, как правило, всё-таки дегенерат - то молчит, конечно, кроме держструктур очень мало кто щас дегенератов на работу принимает.
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21.12.2020 10:41 Відповісти
Друзі, хочу почути вашу думку з приводу свох міркувань.

***** хоч і придурок, але відслідковує найменші нюанси у зміні політичного розкладу в Україні. Він бачить, що з клоуном каші не зварить, бо Зєлупа тупий і рейтинг його скоро обнулиться, а Порошенко навпаки набирає популярності. Треба щось робити, поки ненависть до Пороха не випарувалась. Так от, Руками ОПЗЖопинців треба організувати Майдан, скинути Бубочку і привести до влади Мертвечука. На мою думку, готується єльцинський сценарій. Тільки замість слів "я устал" будуть слова "я нє шмог". Зєлупа покидає свій пост, і на хвилі "толька нє Порах" зморений нарід, повіривши в черговий раз популістам ОПЗЖопи, які пообіцяють золоті гори і молочні ріки, обирають якогось Мураєва, Мертвечука, чи навіть і Шнуфрича. Недарма ФОПівці дякують Мураєву і відмовляються говорити з Європейською Солідарністю. Якщо патріоти підтримають зараз ФОПів, а я сам ФОП, щоб знали, то вийде так, що ми своїми власними руками приведемо у свій дім ворога, ще й посадимо його на почесне місце. Отоді вже й піде швидкий розбрат серед народу і повний хаос ! Але ж хаосом треба керувати.... Тут уже й намалюється ***** із своїми "миротворцями". Недарма він знову заводить свої війська, завозить "гумконвої" і невпинно провокує на фронті ! Будьмо пильні і чистимо кулемети.
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21.12.2020 10:32 Відповісти
Мнет одному непонятно, какое отношение ко всему этому имеет СБУ? Им нечем заняться? Все шпионов словили? Всех пленных вернули? Все схроны с оружием на территории Украины выявили?
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21.12.2020 16:36 Відповісти
 
 