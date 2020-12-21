В "Украинском фарминституте качества" организовали фиктивное трудоустройство граждан, нанесены убытки в 2 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины блокировала схему присвоения бюджетных денег на фиктивном трудоустройстве сотрудников в госпредприятие "Украинский фармацевтический институт качества".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного расследования, схему организовали чиновники учреждения совместно с представителями Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками. С 2019 фигуранты фиктивно оформляли на работу граждан и безосновательно начисляли им заработную плату.

Установлено, что "работники", которые были формально включены в организационно-штатную структуру госпредприятия, на своих рабочих местах не появлялись и не выполняли соответствующие должностные обязанности.

Во время обысков в служебных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.

По предварительным оценкам экспертов, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

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