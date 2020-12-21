РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8868 посетителей онлайн
Новости
2 280 12
Киев (24762) работа (598) СБУ (19456) махинации (579)

В "Украинском фарминституте качества" организовали фиктивное трудоустройство граждан, нанесены убытки в 2 млн грн, - СБУ

В

Служба безопасности Украины блокировала схему присвоения бюджетных денег на фиктивном трудоустройстве сотрудников в госпредприятие "Украинский фармацевтический институт качества".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного расследования, схему организовали чиновники учреждения совместно с представителями Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками. С 2019 фигуранты фиктивно оформляли на работу граждан и безосновательно начисляли им заработную плату.

Установлено, что "работники", которые были формально включены в организационно-штатную структуру госпредприятия, на своих рабочих местах не появлялись и не выполняли соответствующие должностные обязанности.

Во время обысков в служебных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.

По предварительным оценкам экспертов, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Также читайте: Законопроект о реформе СБУ Рада рассмотрит в первые недели января 2021, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Типа если б они ходили на работу то шо-то бы изменилось.
В держструктурах 95 % людей дегенераты, которых возглавляют воры.
Половина из которых тоже дегенераты, но со связями
показать весь комментарий
21.12.2020 10:22
+1
Мало они там взяток собирают,так они ещё на мертвых душах бабло рубят,совсем охренели гетьмановичские птенцы.
показать весь комментарий
21.12.2020 10:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
стеснясь спросить а на какие препараты эти фигуранты дали дозвил, и да вот еслиб их детей и жену избили и трахнули по хардкору у него на глазах и из хаты выселили то это наказание а пожурить и условно то смешно ну по этому так и живем
показать весь комментарий
21.12.2020 10:06 Ответить
а убиткі потекли в карман на банкову ,сбу в "абідє"...
показать весь комментарий
21.12.2020 10:08 Ответить
Ещё проверьте качество лекарств которое оно выпускает
показать весь комментарий
21.12.2020 10:15 Ответить
Кто проверьте? Такая же дутая гос. контора?
показать весь комментарий
21.12.2020 10:33 Ответить
Мало они там взяток собирают,так они ещё на мертвых душах бабло рубят,совсем охренели гетьмановичские птенцы.
показать весь комментарий
21.12.2020 10:15 Ответить
Если уже копнули, копайте дальше!
Потрясающие результаты обещаю!!! На савьецком сайузе было модно работать: "За себя и того парня" =)))
показать весь комментарий
21.12.2020 10:18 Ответить
Типа если б они ходили на работу то шо-то бы изменилось.
В держструктурах 95 % людей дегенераты, которых возглавляют воры.
Половина из которых тоже дегенераты, но со связями
показать весь комментарий
21.12.2020 10:22 Ответить
Дегенерат не дегенерат, только заикнись и сразу окажешься на улице... Потому и молчат!
показать весь комментарий
21.12.2020 10:32 Ответить
если не дегенерат - он молчать не будет, а если окажется на улице - найдёт себе другую работу.
но так как он, как правило, всё-таки дегенерат - то молчит, конечно, кроме держструктур очень мало кто щас дегенератов на работу принимает.
показать весь комментарий
21.12.2020 10:41 Ответить
Друзі, хочу почути вашу думку з приводу свох міркувань.

***** хоч і придурок, але відслідковує найменші нюанси у зміні політичного розкладу в Україні. Він бачить, що з клоуном каші не зварить, бо Зєлупа тупий і рейтинг його скоро обнулиться, а Порошенко навпаки набирає популярності. Треба щось робити, поки ненависть до Пороха не випарувалась. Так от, Руками ОПЗЖопинців треба організувати Майдан, скинути Бубочку і привести до влади Мертвечука. На мою думку, готується єльцинський сценарій. Тільки замість слів "я устал" будуть слова "я нє шмог". Зєлупа покидає свій пост, і на хвилі "толька нє Порах" зморений нарід, повіривши в черговий раз популістам ОПЗЖопи, які пообіцяють золоті гори і молочні ріки, обирають якогось Мураєва, Мертвечука, чи навіть і Шнуфрича. Недарма ФОПівці дякують Мураєву і відмовляються говорити з Європейською Солідарністю. Якщо патріоти підтримають зараз ФОПів, а я сам ФОП, щоб знали, то вийде так, що ми своїми власними руками приведемо у свій дім ворога, ще й посадимо його на почесне місце. Отоді вже й піде швидкий розбрат серед народу і повний хаос ! Але ж хаосом треба керувати.... Тут уже й намалюється ***** із своїми "миротворцями". Недарма він знову заводить свої війська, завозить "гумконвої" і невпинно провокує на фронті ! Будьмо пильні і чистимо кулемети.
показать весь комментарий
21.12.2020 10:32 Ответить
Мнет одному непонятно, какое отношение ко всему этому имеет СБУ? Им нечем заняться? Все шпионов словили? Всех пленных вернули? Все схроны с оружием на территории Украины выявили?
показать весь комментарий
21.12.2020 16:36 Ответить
 
 