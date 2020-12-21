В "Украинском фарминституте качества" организовали фиктивное трудоустройство граждан, нанесены убытки в 2 млн грн, - СБУ
Служба безопасности Украины блокировала схему присвоения бюджетных денег на фиктивном трудоустройстве сотрудников в госпредприятие "Украинский фармацевтический институт качества".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного расследования, схему организовали чиновники учреждения совместно с представителями Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками. С 2019 фигуранты фиктивно оформляли на работу граждан и безосновательно начисляли им заработную плату.
Установлено, что "работники", которые были формально включены в организационно-штатную структуру госпредприятия, на своих рабочих местах не появлялись и не выполняли соответствующие должностные обязанности.
Во время обысков в служебных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.
По предварительным оценкам экспертов, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Пожалуйста, подождите...
Потрясающие результаты обещаю!!! На савьецком сайузе было модно работать: "За себя и того парня" =)))
В держструктурах 95 % людей дегенераты, которых возглавляют воры.
Половина из которых тоже дегенераты, но со связями
но так как он, как правило, всё-таки дегенерат - то молчит, конечно, кроме держструктур очень мало кто щас дегенератов на работу принимает.
***** хоч і придурок, але відслідковує найменші нюанси у зміні політичного розкладу в Україні. Він бачить, що з клоуном каші не зварить, бо Зєлупа тупий і рейтинг його скоро обнулиться, а Порошенко навпаки набирає популярності. Треба щось робити, поки ненависть до Пороха не випарувалась. Так от, Руками ОПЗЖопинців треба організувати Майдан, скинути Бубочку і привести до влади Мертвечука. На мою думку, готується єльцинський сценарій. Тільки замість слів "я устал" будуть слова "я нє шмог". Зєлупа покидає свій пост, і на хвилі "толька нє Порах" зморений нарід, повіривши в черговий раз популістам ОПЗЖопи, які пообіцяють золоті гори і молочні ріки, обирають якогось Мураєва, Мертвечука, чи навіть і Шнуфрича. Недарма ФОПівці дякують Мураєву і відмовляються говорити з Європейською Солідарністю. Якщо патріоти підтримають зараз ФОПів, а я сам ФОП, щоб знали, то вийде так, що ми своїми власними руками приведемо у свій дім ворога, ще й посадимо його на почесне місце. Отоді вже й піде швидкий розбрат серед народу і повний хаос ! Але ж хаосом треба керувати.... Тут уже й намалюється ***** із своїми "миротворцями". Недарма він знову заводить свої війська, завозить "гумконвої" і невпинно провокує на фронті ! Будьмо пильні і чистимо кулемети.