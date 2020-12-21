У США схвалили застосування вакцини проти COVID-19 компанії Modernа

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило застосування вакцини проти коронавірусу компанії Modernа.

Ця вакцина стала другою, що отримала дозвіл на надзвичайне використання. Раніше регулятор дозволив застосовувати вакцину від Pfizer Inc і німецького партнера BioNTech SE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З появою сьогодні двох вакцин для профілактики COVID-19 Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів зробило ще один вирішальний крок у боротьбі з цією глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей в Сполучених Штатах", - йдеться в заяві представника FDA.

Вакцина проти Pfizer і BioNTech вже передана тисячам американських медичних працівників на цьому тижні для масової вакцинації. Очікується, що використання Moderna почнеться найближчим часом.

Також читайте: COVID-19: із 26 грудня Австрія закривається на третій локдаун, людям забороняється виходити з дому