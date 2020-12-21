УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8293 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
708 1
вакцина (4418) карантин (18171) США (20972) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У США схвалили застосування вакцини проти COVID-19 компанії Modernа

У США схвалили застосування вакцини проти COVID-19 компанії Modernа

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило застосування вакцини проти коронавірусу компанії Modernа.

Ця вакцина стала другою, що отримала дозвіл на надзвичайне використання. Раніше регулятор дозволив застосовувати вакцину від Pfizer Inc і німецького партнера BioNTech SE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З появою сьогодні двох вакцин для профілактики COVID-19 Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів зробило ще один вирішальний крок у боротьбі з цією глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей в Сполучених Штатах", - йдеться в заяві представника FDA.

Вакцина проти Pfizer і BioNTech вже передана тисячам американських медичних працівників на цьому тижні для масової вакцинації. Очікується, що використання Moderna почнеться найближчим часом.

Також читайте: COVID-19: із 26 грудня Австрія закривається на третій локдаун, людям забороняється виходити з дому

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ляшко, что ждем, у них санитарная служба принимает решение, а вы для чего, что бы фейсом с умным видом торговать с экрана, и статистику которую и так все знают сообщать?
показати весь коментар
21.12.2020 10:48 Відповісти
 
 