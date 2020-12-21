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Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго

Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, якому 17 грудня у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики України, подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.

Відповідно до реєстру НАЗК, вона була зареєстрована в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше Вітренко повідомив, що президент Володимир Зеленський і фракція монобольшості "Слуга народу" мають намір повторно внести його кандидатуру, тому ексдиректор "Нафтогазу" готовий поборотися за місце в уряді і відповідну підтримку.

Згідно з декларацією, в 2019 році Вітренко заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн грн і ще 2,23 млн грн як глава наглядової ради "Укрнафти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру Вітренка Рада не підтримала через інформацію про багатомільйонні бонуси від "Нафтогазу", - Разумков

Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).

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Топ коментарі
+4
Сьогодні у декількох містах України відбудуться акції проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України.
Долучаться до всеукраїнського протесту й у Вінниці. Протестний захід «https://www.facebook.com/events/1598955220307828/ Стоп Шкарлет - не дамо вбити освіту! » відбудеться сьогодні, 21 грудня, у декількох містах України. У Вінниці акція проти нового міністра відбудеться на Європейській площі о 14 годині.
Організатором заходу є громадська організація «Українські Студенти за Свободу».
- Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано, не зважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!» - йдеться в анонсі.
Організатори зазначають, що Сергій Шкарлет не може бути міністром освіти та науки, оскільки:
«- Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
- За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
- Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
- Радо отримував нагороди від Табачника;
- Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування;
- Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР».
- За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство, - додають організатори акції. - Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам. Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни! Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!
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21.12.2020 12:12
+2
Витренко получал миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил со счетов «Ощадбанка» на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов/ Витренко ,сумевший в воюющей стране легализовать своё мародёрство , в кодлане воров Коломойского будет не последним.
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21.12.2020 12:02
+2
и не говори, взул вас кацов на 3 млрд, совсем обнаглел)))
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21.12.2020 12:03
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Витренко подал в НАПК декларацию претендента на пост замглавы Минэнерго - Цензор.НЕТ 230Витренко подал в НАПК декларацию претендента на пост замглавы Минэнерго - Цензор.НЕТ 7712
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21.12.2020 11:54 Відповісти
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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21.12.2020 11:55 Відповісти
Удивительный наглец.
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21.12.2020 12:00 Відповісти
и не говори, взул вас кацов на 3 млрд, совсем обнаглел)))
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21.12.2020 12:03 Відповісти
Та коли ж він вже угомониться?
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21.12.2020 12:00 Відповісти
Шо, «Газпром» затаіл диханіє, і сциться?
Доречі, ти в курсі скільки з «Газпрому» ***** повиганяло юристів, після того, як вони просрали Вітренку $3 МІЛЬЯРДИ?
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21.12.2020 12:07 Відповісти
Чому саме Вітренку?
І чому за нього топить мафіозі Бєня?
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21.12.2020 12:33 Відповісти
За призначення Вітренка проголосували 150 слуг та фракції "Довіра" і "За майбутне (Бєні)".
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21.12.2020 12:40 Відповісти
В «наслідок того», не означає, «тому що».
Ви ще запитайте про ЗуГРЕС/Іловайськ.
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21.12.2020 13:12 Відповісти
Я питаю про те, що мене цікавить.
Чому Бєніни депутани голосують за призначення Вітренка?
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21.12.2020 13:41 Відповісти
Витренко получал миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил со счетов «Ощадбанка» на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов/ Витренко ,сумевший в воюющей стране легализовать своё мародёрство , в кодлане воров Коломойского будет не последним.
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21.12.2020 12:02 Відповісти
ты забыл написать что 170млн своих денег отдал на 4 года в бюджет))
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21.12.2020 12:05 Відповісти
чтобы влезть в корыто всеми копытами и в него гадить?
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21.12.2020 12:15 Відповісти
видишь одну гадость))) как вот таким стадом можно управлять?)))
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21.12.2020 12:21 Відповісти
как вот таким стадом можно управлять?/ Каким стадом ? Кто им управляет ?
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21.12.2020 12:32 Відповісти
я и говорю что стадо не управляемое))) а от успешных людей стадо типает))
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21.12.2020 13:40 Відповісти
Заборона соц. партії Вітренко, заборона по професії з фамілією Вітренко, колаборанти до 10 коліна.
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21.12.2020 12:17 Відповісти
Сьогодні у декількох містах України відбудуться акції проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України.
Долучаться до всеукраїнського протесту й у Вінниці. Протестний захід «https://www.facebook.com/events/1598955220307828/ Стоп Шкарлет - не дамо вбити освіту! » відбудеться сьогодні, 21 грудня, у декількох містах України. У Вінниці акція проти нового міністра відбудеться на Європейській площі о 14 годині.
Організатором заходу є громадська організація «Українські Студенти за Свободу».
- Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано, не зважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!» - йдеться в анонсі.
Організатори зазначають, що Сергій Шкарлет не може бути міністром освіти та науки, оскільки:
«- Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
- За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
- Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
- Радо отримував нагороди від Табачника;
- Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування;
- Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР».
- За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство, - додають організатори акції. - Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам. Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни! Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!
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21.12.2020 12:12 Відповісти
а родину защищать не хочет пойти с автоматом в руках? ГНИДА, только к баблу рвется
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21.12.2020 12:13 Відповісти
Чувак, прокинся.
Зараз за стрільбу на передовій, українських бійців штрафують.
Бо ж 21.04.2019 ********* і зєбіли привели до влади «Партію русского міра».
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21.12.2020 12:29 Відповісти
Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго - Цензор.НЕТ 9985Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго - Цензор.НЕТ 9985Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго - Цензор.НЕТ 84
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21.12.2020 12:20 Відповісти
Только Юрий Витренко спасет Украину? - эксперт Декабрь 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b5%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%8d.html#respond Комментарии: 0
Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго - Цензор.НЕТ 8791Юрий Витренко, которого прокатили при голосовании в Раде на должность вице-премьера и министраэнергетики, не скрывает надежды, что его кандидатуру будут рассматривать повторно. И он уверен, что вторая попытка будет успешной. Для него. А для нас с вами?
Такими сомнениями https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 поделился сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Нельзя забывать, что в наших реалиях должность вице-премьера ничего особо не дает. Если не рассматривать ее как трамплин для занятия премьерского поста. А вот это уже серьезно.
Не секрет, что Денис Шмыгаль оказался таким же бездарным и безуспешным премьер-министром, как и Алексей Гончарук, только без самоката. Но со склонностью тянуть везде своих, львовских.
Президент Зеленский поддерживает назначение Витренко. А это означает, что его поддерживает тот, кто действительно решает - Андрей Ермак. То есть, глава президентского офиса намерен взять под контроль всю экономику Украины и Нафтогаз с его самими большими теневыми финансовыми потоками.
Назначение Витренко активно лоббирует в Раде Игорь Коломойский. Который нынче партнер Виктора Медведчука и ратует за восстановление экономического и военно-политического сотрудничества с РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Складывается следующая картинка. Ближе к весне практически неизбежен финансово-экономический кризис в стране из-за зашкаливающей коррупции и бестолкового менеджмента. Естественно, будут протесты обнищавшего населения, которые надо гасить деньгами. Западные кредиторы денег нам давать не рвутся. И экономическая помощь, без которой не обойтись, может прийти из России (вакцину от коронавирусаони же нам предлагают).
Вот для этого потенциальной связке Ермак-Медведчук-Коломойский и будет нужен свой премьер-министр - экономический грамотный, жесткий, меркантильный и абсолютно политически всеядный (не забывайте, что Наталья Витренко, мать Юрия, всегда была последовательным и деятельным партнером Кремля).

https://lis-gor.com/go/b/b9d7eaceab1ca5e203953ffeeed1caf584e893838379cba?vc=1&tp=1&topTp=1&vId=1_f3a8a8a88809a0526a73d3d85a7e76c362278055&uId=718062dd08973cdbd21d831248702e6858b02c03&bvId=f658bbd3c8effd258cc68239ca823770caff99bf&ar=0&lbt=4&yPx=1960&xPx=73&widowYPx=1265&widowXPx=1244&pagePos=1&ifr=0&throughVc=1
https://lis-gor.com/go/b/b9d7eaceab1ca5e203953ffeeed1caf584e893838379cba?vc=1&tp=1&topTp=1&vId=1_f3a8a8a88809a0526a73d3d85a7e76c362278055&uId=718062dd08973cdbd21d831248702e6858b02c03&bvId=f658bbd3c8effd258cc68239ca823770caff99bf&ar=0&lbt=4&yPx=1960&xPx=73&widowYPx=1265&widowXPx=1244&pagePos=1&ifr=0&throughVc=1
И да, премьер должен хорошо разбираться в нефтегазовых делах, потому что сладкой конфеткой, которая смягчит горечь сближения с РФ, вполне может быть некоторое снижение цен на энергоносители и на ЖКХ-услуги соответственно.
Юрий Витренко полностью подходит на такую роль.
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21.12.2020 13:06 Відповісти
 
 