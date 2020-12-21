Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, якому 17 грудня у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики України, подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.

Відповідно до реєстру НАЗК, вона була зареєстрована в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше Вітренко повідомив, що президент Володимир Зеленський і фракція монобольшості "Слуга народу" мають намір повторно внести його кандидатуру, тому ексдиректор "Нафтогазу" готовий поборотися за місце в уряді і відповідну підтримку.

Згідно з декларацією, в 2019 році Вітренко заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн грн і ще 2,23 млн грн як глава наглядової ради "Укрнафти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру Вітренка Рада не підтримала через інформацію про багатомільйонні бонуси від "Нафтогазу", - Разумков

Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).