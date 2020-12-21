Затримано членів злочинного угруповання, причетних до серії розбійних нападів на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпропетровській області під час поліцейської спецоперації правоохоронці затримали членів злочинного угруповання, які причетні до серії розбійних нападів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Згідно з повідомленням, фігуранти групи із застосуванням зброї та насильства вчиняли розбійні напади на території м. Кам'янське та в Криничанському районі.

"Як встановили поліцейські, 18 грудня близько 17:20 до оселі приватного підприємця, що у Криничанському районі, увірвалися троє невідомих чоловіків у балаклавах. Погрожуючи ножем, нападники зв’язали 61-річну дружину підприємця та почали вимагати ключі від сейфа. Зловмисники заволоділи майже 10 тисячами доларів, 100 тисячами гривень, золотими прикрасами, а також гладкоствольною рушницею та спортивною гвинтівкою", - наголошується в повідомленні.

Крім того, правоохоронці встановили, що затримані причетні до розбійного нападу, який було скоєного 31 жовтня близько 18:15 у м. Кам’янське. Підозрювані увірвалися у домоволодіння 65-річного чоловіка та побивши руками і ногами господаря будинку, заволоділи золотими прикрасами та пістолетом "Форт 12Р".

19 грудня працівники управління карного розшуку, оперативники Кам’янського відділу поліції, за участю полку поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури встановили та затримали учасників злочинного угрупування. Ними виявилися троє мешканців м. Кам’янське, віком від 22 до 24 років. У затриманих вилучили речові докази, які підтверджують їхню причетність до скоєних злочинів.

Всіх фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

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