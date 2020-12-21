Військовослужбовцям збільшили допомогу у разі укладення першого контракту із ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

З 1 січня 2021 року збільшено одноразову допомогу військовослужбовцям після укладення ними першого контракту зі ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні Арміяінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, особам рядового складу будуть виплачувати вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року - 18 160 грн; особам сержантського і старшинського складу - дев'ять розмірів прожиткового мінімуму - 20 430 грн; особам офіцерського складу - десять розмірів прожиткового мінімуму - 22 700.

Цього року розмір виплат становив 16 816 грн, 18 918 грн і 21 020 грн відповідно.

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