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Доплати і премії воїнам у зоні ООС ніхто не скасовує, - Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Доплати і премії воїнам у зоні ООС ніхто не скасовує, - Хомчак

Інформація про нібито скасування додаткових виплат і премій до грошового забезпечення військовослужбовцям, які виконують завдання в районі операції Об'єднаних сил, не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Жодних виплат на війні ніхто не скасовує і питання так не стоїть", - запевнив Хомчак.

За інформацією головнокомандувача, військовослужбовці як першої, так і другої ліній оборони отримуватимуть певні додаткові виплати і премії до грошового забезпечення в розмірі 17 тис., 6,5 тис. і 5 тис. грн.

Читайте також: Міноборони ввів доплати воїнам зі складу ООС: Розмір встановлюється залежно від кількості врахованих порушень
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сам Хомяк регулярно отримує доплати.
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25.11.2020 16:18 Відповісти
Вчера русские «миролюбцы « убили нашего Героя ! Хомчак иуда замял и не ответил за расстрел , как в тире ! Какой там день тишины ?
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25.11.2020 16:26 Відповісти
Акакже, всє "доплати" пішли на маткомпенсацію заслуженому і видатному сожитєлю нє мєнєє видающєйся прокурорші.
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25.11.2020 16:28 Відповісти
а штрафы за открытие огня в ответ?
приказ какой там, 330?
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25.11.2020 16:32 Відповісти
Доплаты не отменяют --это теперь достижение!
Хоть раз за полтора года лохдаунской власти были у военных ПОВЫШЕНЫ выплаты, как при Порохе каждый год повышали? Нiт,ни разу...
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26.11.2020 00:02 Відповісти
зрада.
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26.11.2020 03:43 Відповісти
 
 