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выплаты (540) ВСУ (5163) операция Объединенных сил (4182) Хомчак (250)

Доплаты и премии воинам в зоне ООС никто не отменяет, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Общество

Доплаты и премии воинам в зоне ООС никто не отменяет, - Хомчак

Информация о якобы отмене дополнительных выплат и премий к денежному довольствию военнослужащим, которые выполняют задачи в районе операции Объединенных сил, не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Никаких выплат на войне никто не отменяет и вопрос так не стоит", - заверил Хомчак.

По информации главнокомандующего, военнослужащие как первой, так и второй линий обороны будут получать определенные дополнительные выплаты и премии к денежному обеспечению в размере 17 тыс., 6,5 тыс. и 5 тыс грн.

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Автор: Богдан Гуньковський
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сам Хомяк регулярно отримує доплати.
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25.11.2020 16:18 Ответить
Вчера русские «миролюбцы « убили нашего Героя ! Хомчак иуда замял и не ответил за расстрел , как в тире ! Какой там день тишины ?
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25.11.2020 16:26 Ответить
Акакже, всє "доплати" пішли на маткомпенсацію заслуженому і видатному сожитєлю нє мєнєє видающєйся прокурорші.
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25.11.2020 16:28 Ответить
а штрафы за открытие огня в ответ?
приказ какой там, 330?
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25.11.2020 16:32 Ответить
Доплаты не отменяют --это теперь достижение!
Хоть раз за полтора года лохдаунской власти были у военных ПОВЫШЕНЫ выплаты, как при Порохе каждый год повышали? Нiт,ни разу...
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26.11.2020 00:02 Ответить
зрада.
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26.11.2020 03:43 Ответить
 
 