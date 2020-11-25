Доплаты и премии воинам в зоне ООС никто не отменяет, - Хомчак

Информация о якобы отмене дополнительных выплат и премий к денежному довольствию военнослужащим, которые выполняют задачи в районе операции Объединенных сил, не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Никаких выплат на войне никто не отменяет и вопрос так не стоит", - заверил Хомчак.

По информации главнокомандующего, военнослужащие как первой, так и второй линий обороны будут получать определенные дополнительные выплаты и премии к денежному обеспечению в размере 17 тыс., 6,5 тыс. и 5 тыс грн.

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