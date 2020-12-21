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Росія відправила військовослужбовців і техніку в Центральноафриканську республіку

Росія відправила військовослужбовців і техніку в Центральноафриканську республіку

Москва відправила кілька сотень військовослужбовців і важке озброєння "друзям і братам" з ЦАР напередодні виборів у цій країні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Бі-бі-сі".

Співрозмовник журналістів, близький до місії ООН у ЦАР, який попросив про анонімність, розповів, що російські військові прибули в Бангі в неділю вранці літаком. Він не зміг точно оцінити їхню чисельність, але зазначив, що росіян у столиці зараз значно більше, ніж зазвичай. За його словами, розквартировані вони в палаці імператора Бокасса за 30 км від Бангі.

Офіційний представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі підтвердив відправку в країну російських військ. "Росія відправила кілька сотень військових і важкі озброєння", - сказав він, пояснивши, що це робиться в рамках угод, підписаних із Москвою.

У комюніке, підписаному міністром закордонних справ ЦАР, сказано, що "для гарантування безпеки виборчого процесу було зроблено запит про допомогу до друзів і братів із Росії і Руанди".

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Росія поки офіційно не підтвердила відправку російських військ у ЦАР.

Як повідомляє французька Le Figaro, співробітники російських приватних компаній охороняють президента ЦАР Фостен-Арканжи Туадеру, а військові інструктори з Росії навчають війська ЦАР.

З 2012 року в ЦАР триває війна між групами повстанців і чинним урядом, сили якого підтримують миротворці ООН. Останніми днями заколотникам вдалося зайняти кілька населених пунктів неподалік від столиці і взяти під контроль дороги, що ведуть до неї.

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Раніше повідомлялося, що в ЦАР вже кілька років діють бійці так званого "ПВК Вагнера", яку, за даними ЗМІ, фінансує бізнесмен Євген Пригожин. За словами співрозмовників "Бі-бі-сі", структури Пригожина також ведуть видобуток дорогоцінних каменів у республіці і проявляють інтерес до золотих копалень і деревообробного бізнесу.
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Топ коментарі
+17
Просто чтоб вы все знали:
Центрально Африканская Республика это исконно русская земля! Там живут православные люди!..
Еще Ломоносов говорил, закуривая у Мотороллы, и прищурившись глядя на бюстик тов. Сталина: "Могущество рАссии центрально-африканской республикой приростать будет!".. клянусь Вагнером!
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21.12.2020 21:12
+14
До хрена чего есть - уран, золото и алмазы. А даже, если бы и ничего не было, все равно кацапне аж невмоготу куда-то впереться.
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21.12.2020 21:17
+12
Знаю я это племя. Оно недавно памятник великому вождю Ален-Бабе поставило.
Росія відправила військовослужбовців і техніку в Центральноафриканську республіку - Цензор.НЕТ 3769
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21.12.2020 22:30
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Приехали консервы для людоедеов
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22.12.2020 16:56 Відповісти
"В Центральноафриканской Республике ЧВК Пригожина охраняют не 5 миллиардов долларов, а минимум ТРИДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США В ЗОЛОТЕ И ВАЛЮТЕ, украденных окружением президента России Владимира Путина у российского народа! Мы утверждаем, что, как минимум, половина из этих средств причитается лично Путину." - сообщает телеграмм канал "Генерал СВР"
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23.12.2020 20:00 Відповісти
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