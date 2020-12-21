Россия отправила военнослужащих и технику в Центральноафриканскую республику

Москва отправила несколько сотен военнослужащих и тяжелое вооружение "друзьям и братьям" из ЦАР накануне выборов в этой стране.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

Собеседник журналистов, близкий к миссии ООН в ЦАР и попросивший об анонимности, рассказал, что российские военные прибыли в Банги в воскресенье утром самолетом. Он затруднился точно оценить их численность, но отметил, что россиян в столице сейчас значительно больше, чем обычно. По его словам, расквартированы они во дворце императора Бокассы в 30 км от Банги.

Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги подтвердил отправку в страну российских войск. "Россия отправила несколько сотен военных и тяжелые вооружения", - сказал он, объяснив, что это делается в рамках соглашений, подписанных с Москвой.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США

В коммюнике, подписанном министром иностранных дел ЦАР, сказано, что "для обеспечения безопасности избирательного процесса был сделан запрос о помощи к друзьям и братьям из России и Руанды".

Россия пока официально не подтвердила отправку российских войск в ЦАР.

Как сообщает французская Le Figaro, сотрудники российских частных компаний охраняют президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру, а военные инструкторы из России обучают войска ЦАР.

С 2012 года в ЦАР продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН. В последние дни мятежникам удалось занять несколько населенных пунктов неподалеку от столицы и взять под контроль ведущие к ней дороги.

Также на Цензор.НЕТ: Посол Украины в РБ Кизим о "вагнеровской спецоперации": Были контакты на уровне спецслужб и разговор президентов

Ранее сообщалось, что в ЦАР уже несколько лет действуют бойцы так называемого "ЧВК Вагнера", которую, по данным СМИ, финансирует бизнесмен Евгений Пригожин. По словам собеседников "Би-би-си", структуры Пригожина также ведут добычу драгоценных камней в республике и проявляют интерес к золотым приискам и деревообрабатывающему бизнесу.