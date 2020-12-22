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Ковалів Юлія (70) Свириденко (285) Офіс Президента (1998)

Ексзаступницю міністра економіки Свириденко можуть призначити заступником голови ОП, - ЗМІ

Ексзаступницю міністра економіки Свириденко можуть призначити заступником голови ОП, - ЗМІ

Колишня заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко претендує на посаду заступника керівника Офісу Президента.

Про це свідчить внесена 14 грудня до єдиного Держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, декларація Свириденко за 2019 рік як кандидатки на посаду заступника керівника ОП, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

У понеділок 21 грудня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні звільнив її з посади першого заступника міністра економіки, яку вона обіймала з 29 вересня 2019 року.

До роботи в Кабміні Свириденко обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Також читайте: Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП

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Почему говоря о склонности кого либо к частой смене чего либо употребляют выр-е "меняет как перчатки"?
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22.12.2020 01:10 Відповісти
"Корабельная сосна", очередной "сбитый Зе-летчик", или пристроили в ОП на "сохранение"!?
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22.12.2020 01:13 Відповісти
Витренко глава ********** рады УкрНафты? Ну яснопонятно.. Колома не смотря на вчерашний провал голосования по Витренку всё-равно посадил своего ******** в кресло министра энергетики. Пора их выносить.. ВСЕХ. (с)
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22.12.2020 02:24 Відповісти
Як казав старий одеський єврей, "Когда в борделе плохо идут дела, не кровати переставляют, а бл..й меняют...". А у ЗЕ-владі "бл..й" просто переводять з одного кабінету в інший...
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22.12.2020 05:34 Відповісти
"тамады" закончились???
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22.12.2020 07:24 Відповісти
"а вы друзья как ни садитесь
все в музыканты не годитесь"
(C)
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22.12.2020 08:31 Відповісти
Задача.
Скільки радників у в.о.президента дерьмака?
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22.12.2020 10:24 Відповісти
 
 