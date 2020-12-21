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Новини
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відставка (1455) Ковалів Юлія (70) Офіс Президента (1998)

Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП

Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП

Юлія Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника Офісу президента.

Про це вона повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я залишаю посаду заступниці керівника Офісу президента. Це був неймовірний досвід і велика відповідальність у складний для країни час. І я дякую Володимиру Зеленському і кожному, з ким ми працювали разом і досягали результатів", - написала вона.

Ковалів не сказала про причини цього рішення.

Вона перерахувала низку досягнень на посаді заступниці керівника ОП, серед яких вказала земельну реформу, запуск аукціонів з приватизації держмайна і продажу дозволів на користування надрами, діджиталізацію і кредити для малого бізнесу.

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"Це велика командна робота. І саме командна робота є запорукою успіху і швидких змін, яких очікують українці. Тому дякую всім і кожному, хто допомагав і підтримував", - додала Ковалів.

Ковалів була призначена заступницею керівника Офісу президента у вересні 2019 року.

З липня 2015 по листопад 2016 рр. вона обіймала посаду першої заступниці міністра економічного розвитку і торгівлі України в уряді Арсенія Яценюка, голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України", була головою офісу Національної інвестиційної ради при президенті України.

Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП 01
Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП 02
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Топ коментарі
+66
Ковалив подала в отставку - Цензор.НЕТ 5245
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21.12.2020 21:32
+33
Пам'ятник космонавту, який пролетів над Білим домом як фанера над Парижем

Ковалив подала в отставку - Цензор.НЕТ 536
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21.12.2020 21:36
+27
крысы бегут...
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21.12.2020 21:33
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Ковалив подала в отставку - Цензор.НЕТ 5245
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21.12.2020 21:32 Відповісти
Шедеврально
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21.12.2020 21:44 Відповісти
Ковалів виявилась слабким менеджером і не досягнула жодних визначних результатів в проведенні реформ, тому звільнення абсолютно логічне. Весь Охфіс Президента потрібно звільняти за неспроможність проводити реформи!
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21.12.2020 23:26 Відповісти
а за какие реформы отвечает ОП?
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21.12.2020 23:38 Відповісти
За всі.
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22.12.2020 00:38 Відповісти
это значит не за какие
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22.12.2020 00:58 Відповісти
за своевременую замену принтеров старых образцов на новые модели
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22.12.2020 09:18 Відповісти
Какой поп такой и приход 😛
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22.12.2020 00:34 Відповісти
И я бегу, бегу, бегу, а он горит)
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21.12.2020 21:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=14AEcfyBBp4&ab_channel=Tatiana
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21.12.2020 21:36 Відповісти
ермак комуто продал ее место
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21.12.2020 21:39 Відповісти
Брат Дєрьмака . .
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21.12.2020 21:54 Відповісти
"Поцеловал Иван-царевич зелену лягушку раз... Квакнула лягушка удовлетворённо... Поцеловал второй... Опять квакнула... Поцеловал третий раз, а она ему и говорит человеческим голосом:
- Ну и дурак ты Ванька! Такой большой, а в сказки веришь... Ну где ты видел, чтобы лягушки раскрасавицами ставали? Но поздно - женился, обратно не воротишь... Теперь будешь со мной жить, лягушат растить...".
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22.12.2020 07:04 Відповісти
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22.12.2020 17:57 Відповісти
крысы бегут...
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21.12.2020 21:33 Відповісти
Біжать ті, хто потрапив туди, не думаючи про наслідки. Ще одна зачарована розчарувалася і вирішила не ділити з Зєлжнскім/Єрмаком/Татаровим кримінальну відповідальність.
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21.12.2020 21:38 Відповісти
З мови зняли .
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22.12.2020 17:58 Відповісти
Пам'ятник космонавту, який пролетів над Білим домом як фанера над Парижем

Ковалив подала в отставку - Цензор.НЕТ 536
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21.12.2020 21:36 Відповісти
Це не космонавт. Він плутає Космос з нірваною від айкосів.
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21.12.2020 21:41 Відповісти
оно и оригинал похож был. брат новоубиенной алинушки ))
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21.12.2020 21:47 Відповісти
Слиняла тьотка. Я её понимаю.
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21.12.2020 21:38 Відповісти
може її злиняли. там же балом править єрмак.
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21.12.2020 21:44 Відповісти
Є - балом ?
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21.12.2020 23:48 Відповісти
кто-то вообще их успевает запоминать??? кто она такая??? я уже даже не пытаюсь ничего понять. везде какой-то сюр
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21.12.2020 21:42 Відповісти
нашо їх запам"ятовувати? їх треба пам"ятати по справам. а тут сама себе хвале.
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21.12.2020 21:45 Відповісти
воно й зрозуміло. сам себе не похвалиш - ходиш, як обісраний.
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21.12.2020 21:52 Відповісти
починаючи з сьогоднішніх 12.03 за києвом, земна вісь пойшла точку зимнього сонцестояння...
і мало того, що повернуло на літо і день ставатиме довшим, на землі почалася епоха водолія і це надовго...
комусь під цю подію ще треба на перші позиції вибирати водоліїв, а у нас вже є і вова і лєна , і ігор валерійович..
ну, і мвф місію свою нарешті прислав і рожкова зі старої команди банкірів каже, що всьо путьом...гроші будуть
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21.12.2020 21:55 Відповісти
чо правда шоле?
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21.12.2020 22:30 Відповісти
прикинь, все правда...
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21.12.2020 23:12 Відповісти
Шось випозмішували правидне з гріховним 🤣🤣🤣по перше точно вчені так і не визначилися здатою початку ери Водолія. А от учора дійсно відбулося велике з'єднання Сатурну з Юпітером у сузір´і Водолія, і тепер майже 200 років Сатурн з Юпітером будуть зустрічатися у знаках Повітря ( Водолій, Ваги, Близнюки). Якщо враховувати прямо протилежну природу Сатурну ( він як вчитель, прокурор або тюремний наглядач) і Водолій ( бунтівник, свободолюбець і просто як кажуть « без гальм»), то нас чекають дуже нелегкі часи.
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22.12.2020 08:46 Відповісти
ні, то вам так здалось...там 4 абзаци...і кожен абзац, то нова думка, навіть, якщо вона витікає з попередньої...вивзялися доповнити і тлумачити лише один із абзаців

дивує оце - водолій-бунтівник..."гороскопники" передирають з методичок бездумно, а ви у них...

до свободолюбця можна додати вроджене прагнення справедливості...в поведінці рідко звертають увагу на думку оточуючих, але називати таке "без гальм" неможливо...це природня поведінка, поводитись так, як допускаєш відношення до себе..

водолії добрі вчителі і тут з сатурном протиріч немає, крім прокурорського повчального тону і тотального(тюремного) контролю, - недопустимих для водоліїв..

про гроші від мвф заперечень немає? гроші будуть, їх вистачить не надовго
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22.12.2020 10:56 Відповісти
дивує оце - водолій-бунтівник..."гороскопники" передирають з методичок бездумно, а ви у них...

Нічого я не передираю, ви ще поцікавтель відсотком п'яниць ( та інших вживаючих ...) серед Водоліів, але це ж не означае що всі п'яниці і наркоманы , але відсоток вражаючий.
З другого боку саме мій улюблений політик Рональд Рейган теж Водолій ( коли буваю у Варшаві завжди ходжу до його пам'ятника).
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22.12.2020 12:32 Відповісти
якось непослідовним виглядаєте: взялись за бунтівника, не завершили про нього і перескочили на п,яницю...
чи може для вас бунтівник тотожний п,яниці?
гороскопники пишуть, що риби п,яниці і алкоголіки...а ще за скорпіонів читав таке ж...
якщо є змога, то приведіть хоча б посилання на то, що водолії п,яниці...
але до бунтівника це відношення не має
актори - так...послідовні політики, але не інтригани, а без цього в політиці ніяк...зеленський тоже на рейгана тягнув...но це інша тема
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22.12.2020 13:02 Відповісти
турборежим
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21.12.2020 21:43 Відповісти
Мде. І не говори. Результати вашої роботи вражають!
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21.12.2020 21:44 Відповісти
Ковалив подала в отставку - Цензор.НЕТ 2666

...
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21.12.2020 21:45 Відповісти
)) скажут шо это просто учебная тревога. просто кэпа не предупредили ))
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21.12.2020 21:50 Відповісти
А можно, чтобы он не поздравлял ?

Чувак, живущий в параллельном свете.
Чтобы не врал уже, не обещал
Счастливейшими сделать на планете!!!

Пускай был «попередник» нехорош,

Имел свои «зашквары» и просчеты.
Но сколько лет потом не разгребешь
Того, что натворили ИДИОТЫ ?!

От неуча другого я не ждал.

А те кто ждал, возможно, и прозрели.
Я так хочу, чтоб он не поздравлял
С гримасою тупого пустомели !!!

Злой Гражданин.

Віктор Залевський
12.12.2020
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21.12.2020 21:46 Відповісти
Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП - Цензор.НЕТ 9702Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП - Цензор.НЕТ 4827
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22.12.2020 08:52 Відповісти
Да, это большая потеря для Украинцев, особенно их командные "успехи", о которых она пишет. Почему в этой команде куда не ткни, везде получишь )!(-0ПУ.
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21.12.2020 21:47 Відповісти
Беременна, что нужен покой?
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21.12.2020 21:53 Відповісти
Так это она беременная от Мандель, или Мандель от неё? А какая разница?
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21.12.2020 21:55 Відповісти
ну умные-- бегут .... те кто поумнел -бегут даже идиоты начинают собирать монатки.. разбегаются в разные стороны интересно Вовчик приготовил как Керенский женское платье???
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21.12.2020 21:58 Відповісти
Та він же такий умніца ...
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22.12.2020 18:01 Відповісти
Навіщо ці - хвалєбниє оди ? Чому не казати прямо - дістали . !!? .
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21.12.2020 22:00 Відповісти
жодних позитивних змін у вас не вийшло; не бреши, зебілка
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21.12.2020 22:09 Відповісти
Зеленые живут в своем мире иллюзий и фантазий
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22.12.2020 09:21 Відповісти
А як позбавити їх "порошку натхнення і радості", вийде "йой!".
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22.12.2020 18:02 Відповісти
Чтобы понять, как всё на самом деле, не перечитывайте эти длинные брехливые дифирамбы, а просто обратите внимание на одно маленькое предложение с намёком, в нём вся суть. -"Ковалив не сказала о причинах этого решения." Кароч... Я вся такая счастливая и прогрессивная, вместе с единомышленниками, плодотворно работаю в команде мечты на благо отечества, но... пора сваливать, пока не поздно...
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21.12.2020 22:16 Відповісти
Не иначе, как корабль начал тонуть.)
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21.12.2020 22:20 Відповісти
Достигли результатов.
Весь этот бардак был запланирован?
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21.12.2020 22:24 Відповісти
шо шановни побежали с корабля как мыши? не , як крисы? эта йуля видать шо то знает , раз так резко срыгнуть решила.....
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21.12.2020 22:24 Відповісти
Бывшая первая заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко претендует на должность заместителя руководителя Офиса Президента.
Об этом свидетельствует единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.
14 декабря она внесла в реестр декларацию за 2019 год в качестве кандидата на должность замруководителя Офиса.
В понедельник, 21 декабря Кабинет Министров на внеочередном заседании уволил ее с должности первого замминистра экономики, которую она занимала с 29 сентября 2019 года.
Вопросами экономики в Офисе на данный момент занимается Юлия Ковалив, социальной политики - Юлия Соколовская.
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21.12.2020 23:00 Відповісти
Сплошные Юлии 😀
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22.12.2020 00:16 Відповісти
Та ні, ще однієї не вистачає.
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22.12.2020 05:09 Відповісти
Трішечки відсидіти треба пані Ковалів. Рочкив так з тридцять. З конфіскацією
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21.12.2020 23:10 Відповісти
Дура брехливая, опять несет какую-то дичь, как и ее предводитель осел Оманский!
НИЧЕГО хорошего для страны вы не сделали, зато многое испохабили и угробили! Все в маразме и упадке---держитесь, только благодаря запасам, сделанными прошлой властью. Ворье зеленое!
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21.12.2020 23:15 Відповісти
П»ять років тому Порошенко дорвався до державного корита і насипав туди грошей… А потім прийшли зелені свині….
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22.12.2020 07:10 Відповісти
Всі свої справи владнала - тепер можна і до сім'ї повернутися
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21.12.2020 23:29 Відповісти
І внукам вистачить.
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22.12.2020 05:07 Відповісти
Гляди далі. Мабуть очолить наглядову раду в Нафтогазі із зарплатнею кілька мільйонів, або на крайній випадок посаду в Міністерстві енергетики при Вітренку.
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22.12.2020 00:32 Відповісти
кровати теперь сами двигаются
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22.12.2020 01:07 Відповісти
Девочка из сильной накормленной семейки, типо проукраинская.
Была во власти с родичами.
Пока такие будут во власти - Украины не будет.
Ибо они - ширма для хитрожопых, настоящих хозяев страны...
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22.12.2020 09:02 Відповісти
Почитал комментарии. Только три из них, более менее.

Это враг!!! Посмотрите на список дел - это самые гадкие дела по развалу, по уничтожению Украины, как государства украинцев.
Она просто уходит от криминальной ответственности, как ушли Гонтарева, Яресько, Гончарук, Милованов, Вовк...
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22.12.2020 18:43 Відповісти
 
 