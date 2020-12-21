Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП
Юлія Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника Офісу президента.
Про це вона повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я залишаю посаду заступниці керівника Офісу президента. Це був неймовірний досвід і велика відповідальність у складний для країни час. І я дякую Володимиру Зеленському і кожному, з ким ми працювали разом і досягали результатів", - написала вона.
Ковалів не сказала про причини цього рішення.
Вона перерахувала низку досягнень на посаді заступниці керівника ОП, серед яких вказала земельну реформу, запуск аукціонів з приватизації держмайна і продажу дозволів на користування надрами, діджиталізацію і кредити для малого бізнесу.
"Це велика командна робота. І саме командна робота є запорукою успіху і швидких змін, яких очікують українці. Тому дякую всім і кожному, хто допомагав і підтримував", - додала Ковалів.
Ковалів була призначена заступницею керівника Офісу президента у вересні 2019 року.
З липня 2015 по листопад 2016 рр. вона обіймала посаду першої заступниці міністра економічного розвитку і торгівлі України в уряді Арсенія Яценюка, голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України", була головою офісу Національної інвестиційної ради при президенті України.
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- Ну и дурак ты Ванька! Такой большой, а в сказки веришь... Ну где ты видел, чтобы лягушки раскрасавицами ставали? Но поздно - женился, обратно не воротишь... Теперь будешь со мной жить, лягушат растить...".
і мало того, що повернуло на літо і день ставатиме довшим, на землі почалася епоха водолія і це надовго...
комусь під цю подію ще треба на перші позиції вибирати водоліїв, а у нас вже є і вова і лєна , і ігор валерійович..
ну, і мвф місію свою нарешті прислав і рожкова зі старої команди банкірів каже, що всьо путьом...гроші будуть
дивує оце - водолій-бунтівник..."гороскопники" передирають з методичок бездумно, а ви у них...
до свободолюбця можна додати вроджене прагнення справедливості...в поведінці рідко звертають увагу на думку оточуючих, але називати таке "без гальм" неможливо...це природня поведінка, поводитись так, як допускаєш відношення до себе..
водолії добрі вчителі і тут з сатурном протиріч немає, крім прокурорського повчального тону і тотального(тюремного) контролю, - недопустимих для водоліїв..
про гроші від мвф заперечень немає? гроші будуть, їх вистачить не надовго
Нічого я не передираю, ви ще поцікавтель відсотком п'яниць ( та інших вживаючих ...) серед Водоліів, але це ж не означае що всі п'яниці і наркоманы , але відсоток вражаючий.
З другого боку саме мій улюблений політик Рональд Рейган теж Водолій ( коли буваю у Варшаві завжди ходжу до його пам'ятника).
чи може для вас бунтівник тотожний п,яниці?
гороскопники пишуть, що риби п,яниці і алкоголіки...а ще за скорпіонів читав таке ж...
якщо є змога, то приведіть хоча б посилання на то, що водолії п,яниці...
але до бунтівника це відношення не має
актори - так...послідовні політики, але не інтригани, а без цього в політиці ніяк...зеленський тоже на рейгана тягнув...но це інша тема
...
Чувак, живущий в параллельном свете.
Чтобы не врал уже, не обещал
Счастливейшими сделать на планете!!!
Пускай был «попередник» нехорош,
Имел свои «зашквары» и просчеты.
Но сколько лет потом не разгребешь
Того, что натворили ИДИОТЫ ?!
От неуча другого я не ждал.
А те кто ждал, возможно, и прозрели.
Я так хочу, чтоб он не поздравлял
С гримасою тупого пустомели !!!
Злой Гражданин.
Віктор Залевський
12.12.2020
Весь этот бардак был запланирован?
Об этом свидетельствует единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.
14 декабря она внесла в реестр декларацию за 2019 год в качестве кандидата на должность замруководителя Офиса.
В понедельник, 21 декабря Кабинет Министров на внеочередном заседании уволил ее с должности первого замминистра экономики, которую она занимала с 29 сентября 2019 года.
Вопросами экономики в Офисе на данный момент занимается Юлия Ковалив, социальной политики - Юлия Соколовская.
НИЧЕГО хорошего для страны вы не сделали, зато многое испохабили и угробили! Все в маразме и упадке---держитесь, только благодаря запасам, сделанными прошлой властью. Ворье зеленое!
Была во власти с родичами.
Пока такие будут во власти - Украины не будет.
Ибо они - ширма для хитрожопых, настоящих хозяев страны...
Это враг!!! Посмотрите на список дел - это самые гадкие дела по развалу, по уничтожению Украины, как государства украинцев.
Она просто уходит от криминальной ответственности, как ушли Гонтарева, Яресько, Гончарук, Милованов, Вовк...