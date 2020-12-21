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отставка (3146) Ковалив Юлия (53) Офис Президента (1775)

Ковалив подала в отставку с должности замглавы ОП

Ковалив подала в отставку с должности замглавы ОП

Юлия Ковалив подала в отставку с должности заместителя главы Офиса Президента.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я покидаю пост заместителя руководителя Офиса Президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. И я благодарю Владимира Зеленского и каждого, с кем мы работали вместе и достигали результатов", - написала она.

Ковалив не сказала о причинах этого решения.

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Она перечислила ряд достижений на посту замглавы ОП, среди которых указала земельную реформу, запуск аукционов по приватизации госимущества и продаже разрешений на пользование недрами, диджитализацию и кредиты для малого бизнеса.

"Это большая командная работа. И именно командная работа является залогом успеха и быстрых изменений, которых ожидают украинцы. Поэтому спасибо всем и каждому, кто помогал и поддерживал", - добавила Ковалив.

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Ковалив была назначена замглавы Офиса Президента в сентябре 2019 года.

С июля 2015 по ноябрь 2016 гг. она занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка, председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", была главой офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Ковалив подала в отставку с должности замглавы ОП 01
Ковалив подала в отставку с должности замглавы ОП 02

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Топ комментарии
+66
Ковалив подала в отставку - Цензор.НЕТ 5245
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21.12.2020 21:32
+33
Пам'ятник космонавту, який пролетів над Білим домом як фанера над Парижем

Ковалив подала в отставку - Цензор.НЕТ 536
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21.12.2020 21:36
+27
крысы бегут...
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21.12.2020 21:33
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Ковалив подала в отставку - Цензор.НЕТ 5245
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21.12.2020 21:32 Ответить
Шедеврально
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21.12.2020 21:44 Ответить
Ковалів виявилась слабким менеджером і не досягнула жодних визначних результатів в проведенні реформ, тому звільнення абсолютно логічне. Весь Охфіс Президента потрібно звільняти за неспроможність проводити реформи!
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21.12.2020 23:26 Ответить
а за какие реформы отвечает ОП?
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21.12.2020 23:38 Ответить
За всі.
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22.12.2020 00:38 Ответить
это значит не за какие
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22.12.2020 00:58 Ответить
за своевременую замену принтеров старых образцов на новые модели
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22.12.2020 09:18 Ответить
Какой поп такой и приход 😛
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22.12.2020 00:34 Ответить
И я бегу, бегу, бегу, а он горит)
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21.12.2020 21:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=14AEcfyBBp4&ab_channel=Tatiana
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21.12.2020 21:36 Ответить
ермак комуто продал ее место
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21.12.2020 21:39 Ответить
Брат Дєрьмака . .
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21.12.2020 21:54 Ответить
"Поцеловал Иван-царевич зелену лягушку раз... Квакнула лягушка удовлетворённо... Поцеловал второй... Опять квакнула... Поцеловал третий раз, а она ему и говорит человеческим голосом:
- Ну и дурак ты Ванька! Такой большой, а в сказки веришь... Ну где ты видел, чтобы лягушки раскрасавицами ставали? Но поздно - женился, обратно не воротишь... Теперь будешь со мной жить, лягушат растить...".
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22.12.2020 07:04 Ответить
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22.12.2020 17:57 Ответить
крысы бегут...
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21.12.2020 21:33 Ответить
Біжать ті, хто потрапив туди, не думаючи про наслідки. Ще одна зачарована розчарувалася і вирішила не ділити з Зєлжнскім/Єрмаком/Татаровим кримінальну відповідальність.
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21.12.2020 21:38 Ответить
З мови зняли .
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22.12.2020 17:58 Ответить
Пам'ятник космонавту, який пролетів над Білим домом як фанера над Парижем

Ковалив подала в отставку - Цензор.НЕТ 536
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21.12.2020 21:36 Ответить
Це не космонавт. Він плутає Космос з нірваною від айкосів.
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21.12.2020 21:41 Ответить
оно и оригинал похож был. брат новоубиенной алинушки ))
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21.12.2020 21:47 Ответить
Слиняла тьотка. Я её понимаю.
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21.12.2020 21:38 Ответить
може її злиняли. там же балом править єрмак.
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21.12.2020 21:44 Ответить
Є - балом ?
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21.12.2020 23:48 Ответить
кто-то вообще их успевает запоминать??? кто она такая??? я уже даже не пытаюсь ничего понять. везде какой-то сюр
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21.12.2020 21:42 Ответить
нашо їх запам"ятовувати? їх треба пам"ятати по справам. а тут сама себе хвале.
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21.12.2020 21:45 Ответить
воно й зрозуміло. сам себе не похвалиш - ходиш, як обісраний.
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21.12.2020 21:52 Ответить
починаючи з сьогоднішніх 12.03 за києвом, земна вісь пойшла точку зимнього сонцестояння...
і мало того, що повернуло на літо і день ставатиме довшим, на землі почалася епоха водолія і це надовго...
комусь під цю подію ще треба на перші позиції вибирати водоліїв, а у нас вже є і вова і лєна , і ігор валерійович..
ну, і мвф місію свою нарешті прислав і рожкова зі старої команди банкірів каже, що всьо путьом...гроші будуть
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21.12.2020 21:55 Ответить
чо правда шоле?
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21.12.2020 22:30 Ответить
прикинь, все правда...
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21.12.2020 23:12 Ответить
Шось випозмішували правидне з гріховним 🤣🤣🤣по перше точно вчені так і не визначилися здатою початку ери Водолія. А от учора дійсно відбулося велике з'єднання Сатурну з Юпітером у сузір´і Водолія, і тепер майже 200 років Сатурн з Юпітером будуть зустрічатися у знаках Повітря ( Водолій, Ваги, Близнюки). Якщо враховувати прямо протилежну природу Сатурну ( він як вчитель, прокурор або тюремний наглядач) і Водолій ( бунтівник, свободолюбець і просто як кажуть « без гальм»), то нас чекають дуже нелегкі часи.
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22.12.2020 08:46 Ответить
ні, то вам так здалось...там 4 абзаци...і кожен абзац, то нова думка, навіть, якщо вона витікає з попередньої...вивзялися доповнити і тлумачити лише один із абзаців

дивує оце - водолій-бунтівник..."гороскопники" передирають з методичок бездумно, а ви у них...

до свободолюбця можна додати вроджене прагнення справедливості...в поведінці рідко звертають увагу на думку оточуючих, але називати таке "без гальм" неможливо...це природня поведінка, поводитись так, як допускаєш відношення до себе..

водолії добрі вчителі і тут з сатурном протиріч немає, крім прокурорського повчального тону і тотального(тюремного) контролю, - недопустимих для водоліїв..

про гроші від мвф заперечень немає? гроші будуть, їх вистачить не надовго
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22.12.2020 10:56 Ответить
дивує оце - водолій-бунтівник..."гороскопники" передирають з методичок бездумно, а ви у них...

Нічого я не передираю, ви ще поцікавтель відсотком п'яниць ( та інших вживаючих ...) серед Водоліів, але це ж не означае що всі п'яниці і наркоманы , але відсоток вражаючий.
З другого боку саме мій улюблений політик Рональд Рейган теж Водолій ( коли буваю у Варшаві завжди ходжу до його пам'ятника).
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22.12.2020 12:32 Ответить
якось непослідовним виглядаєте: взялись за бунтівника, не завершили про нього і перескочили на п,яницю...
чи може для вас бунтівник тотожний п,яниці?
гороскопники пишуть, що риби п,яниці і алкоголіки...а ще за скорпіонів читав таке ж...
якщо є змога, то приведіть хоча б посилання на то, що водолії п,яниці...
але до бунтівника це відношення не має
актори - так...послідовні політики, але не інтригани, а без цього в політиці ніяк...зеленський тоже на рейгана тягнув...но це інша тема
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22.12.2020 13:02 Ответить
турборежим
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21.12.2020 21:43 Ответить
Мде. І не говори. Результати вашої роботи вражають!
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21.12.2020 21:44 Ответить
Ковалив подала в отставку - Цензор.НЕТ 2666

...
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21.12.2020 21:45 Ответить
)) скажут шо это просто учебная тревога. просто кэпа не предупредили ))
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21.12.2020 21:50 Ответить
А можно, чтобы он не поздравлял ?

Чувак, живущий в параллельном свете.
Чтобы не врал уже, не обещал
Счастливейшими сделать на планете!!!

Пускай был «попередник» нехорош,

Имел свои «зашквары» и просчеты.
Но сколько лет потом не разгребешь
Того, что натворили ИДИОТЫ ?!

От неуча другого я не ждал.

А те кто ждал, возможно, и прозрели.
Я так хочу, чтоб он не поздравлял
С гримасою тупого пустомели !!!

Злой Гражданин.

Віктор Залевський
12.12.2020
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21.12.2020 21:46 Ответить
Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП - Цензор.НЕТ 9702Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП - Цензор.НЕТ 4827
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22.12.2020 08:52 Ответить
Да, это большая потеря для Украинцев, особенно их командные "успехи", о которых она пишет. Почему в этой команде куда не ткни, везде получишь )!(-0ПУ.
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21.12.2020 21:47 Ответить
Беременна, что нужен покой?
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21.12.2020 21:53 Ответить
Так это она беременная от Мандель, или Мандель от неё? А какая разница?
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21.12.2020 21:55 Ответить
ну умные-- бегут .... те кто поумнел -бегут даже идиоты начинают собирать монатки.. разбегаются в разные стороны интересно Вовчик приготовил как Керенский женское платье???
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21.12.2020 21:58 Ответить
Та він же такий умніца ...
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22.12.2020 18:01 Ответить
Навіщо ці - хвалєбниє оди ? Чому не казати прямо - дістали . !!? .
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21.12.2020 22:00 Ответить
жодних позитивних змін у вас не вийшло; не бреши, зебілка
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21.12.2020 22:09 Ответить
Зеленые живут в своем мире иллюзий и фантазий
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22.12.2020 09:21 Ответить
А як позбавити їх "порошку натхнення і радості", вийде "йой!".
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22.12.2020 18:02 Ответить
Чтобы понять, как всё на самом деле, не перечитывайте эти длинные брехливые дифирамбы, а просто обратите внимание на одно маленькое предложение с намёком, в нём вся суть. -"Ковалив не сказала о причинах этого решения." Кароч... Я вся такая счастливая и прогрессивная, вместе с единомышленниками, плодотворно работаю в команде мечты на благо отечества, но... пора сваливать, пока не поздно...
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21.12.2020 22:16 Ответить
Не иначе, как корабль начал тонуть.)
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21.12.2020 22:20 Ответить
Достигли результатов.
Весь этот бардак был запланирован?
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21.12.2020 22:24 Ответить
шо шановни побежали с корабля как мыши? не , як крисы? эта йуля видать шо то знает , раз так резко срыгнуть решила.....
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21.12.2020 22:24 Ответить
Бывшая первая заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко претендует на должность заместителя руководителя Офиса Президента.
Об этом свидетельствует единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.
14 декабря она внесла в реестр декларацию за 2019 год в качестве кандидата на должность замруководителя Офиса.
В понедельник, 21 декабря Кабинет Министров на внеочередном заседании уволил ее с должности первого замминистра экономики, которую она занимала с 29 сентября 2019 года.
Вопросами экономики в Офисе на данный момент занимается Юлия Ковалив, социальной политики - Юлия Соколовская.
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21.12.2020 23:00 Ответить
Сплошные Юлии 😀
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22.12.2020 00:16 Ответить
Та ні, ще однієї не вистачає.
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22.12.2020 05:09 Ответить
Трішечки відсидіти треба пані Ковалів. Рочкив так з тридцять. З конфіскацією
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21.12.2020 23:10 Ответить
Дура брехливая, опять несет какую-то дичь, как и ее предводитель осел Оманский!
НИЧЕГО хорошего для страны вы не сделали, зато многое испохабили и угробили! Все в маразме и упадке---держитесь, только благодаря запасам, сделанными прошлой властью. Ворье зеленое!
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21.12.2020 23:15 Ответить
П»ять років тому Порошенко дорвався до державного корита і насипав туди грошей… А потім прийшли зелені свині….
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22.12.2020 07:10 Ответить
Всі свої справи владнала - тепер можна і до сім'ї повернутися
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21.12.2020 23:29 Ответить
І внукам вистачить.
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22.12.2020 05:07 Ответить
Гляди далі. Мабуть очолить наглядову раду в Нафтогазі із зарплатнею кілька мільйонів, або на крайній випадок посаду в Міністерстві енергетики при Вітренку.
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22.12.2020 00:32 Ответить
кровати теперь сами двигаются
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22.12.2020 01:07 Ответить
Девочка из сильной накормленной семейки, типо проукраинская.
Была во власти с родичами.
Пока такие будут во власти - Украины не будет.
Ибо они - ширма для хитрожопых, настоящих хозяев страны...
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22.12.2020 09:02 Ответить
Почитал комментарии. Только три из них, более менее.

Это враг!!! Посмотрите на список дел - это самые гадкие дела по развалу, по уничтожению Украины, как государства украинцев.
Она просто уходит от криминальной ответственности, как ушли Гонтарева, Яресько, Гончарук, Милованов, Вовк...
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22.12.2020 18:43 Ответить
 
 