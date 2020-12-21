Государственную фискальную службу возглавил чиновник времен Януковича Мельник
Вадим Мельник назначен руководителем Государственной фискальной службы.
Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров вечером в понедельник, 21 декабря. Об этом сообщил в Фейсбуке представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат СН Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за назначение Мельника Вадима Ивановича - председателем Государственной фискальной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - написал Мокан.
Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.
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В 2014 году он был замначальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а позже - возглавил это управление. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.
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"Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.Источник: https://censor.net/ru/n3238294"
73% ви задоволені?
Значит скоро появится и сам Курченко.. наверно уже и уголовные дела закрыли за мзду немалую..
В 2014 году мелькали в интернете разные документы, которые пытались утопить в Межигорьи.. сейчас они давно проданы..
А я 25% і не помилився.
Деградация во всей красе
Но Тссс! Об этом--никому ))))