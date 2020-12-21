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Кабмин (13505) ГФС (3596) Мельник Вадим (72) Мокан Василий (44)

Государственную фискальную службу возглавил чиновник времен Януковича Мельник

Государственную фискальную службу возглавил чиновник времен Януковича Мельник

Вадим Мельник назначен руководителем Государственной фискальной службы.

Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров вечером в понедельник, 21 декабря. Об этом сообщил в Фейсбуке представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат СН Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за назначение Мельника Вадима Ивановича - председателем Государственной фискальной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - написал Мокан.

Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-директор "Нафтогаза" Витренко назначен и.о. министра энергетики (обновлено)

В 2014 году он был замначальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а позже - возглавил это управление. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.

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Топ комментарии
+26
Зеленский ничего не знает!
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21.12.2020 21:20
+18
Зебилы имбецилы...
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21.12.2020 21:21
+18
Не-не народ - это не реванш, это как говорит даун Шмыгаль - кадровый голод !!!
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21.12.2020 21:21
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Зеленский ничего не знает!
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21.12.2020 21:20 Ответить
Зебилы имбецилы...
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21.12.2020 21:21 Ответить
Оннелох !
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21.12.2020 21:34 Ответить
Ему главное, чтобы люд был веселым. Поэтому мечтает о диснейленде с халявудам.
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21.12.2020 21:49 Ответить
Он с 14 года работает. Но вам же читать некогда
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21.12.2020 22:53 Ответить
На Те, читай Те.
"Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.Источник: https://censor.net/ru/n3238294"
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22.12.2020 09:01 Ответить
Не-не народ - это не реванш, это как говорит даун Шмыгаль - кадровый голод !!!
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21.12.2020 21:21 Ответить
Шмыгаль это вроде не фамилия. Это по моему должность в ОП такая ?!
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21.12.2020 21:28 Ответить
Ні, Шмигаль - це діагноз. Медичний. З психіатрії.
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21.12.2020 21:45 Ответить
Шмыгаль в переводе с идиша и немецкого: кража, контрабанда. Министр точно украинский.
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21.12.2020 23:07 Ответить
Очередное новое лицо , фанаты юмористического сериала празднуют очередную победу
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21.12.2020 21:24 Ответить
Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник - Цензор.НЕТ 472
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21.12.2020 21:44 Ответить
Если вы в полной мере и вовремя оплачиваете коммунальные услуги, то к вам может прийти фискальная служба и поинтересоватся откуда у вас такие средства !!!
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21.12.2020 21:25 Ответить
С таким вот министром во главе. 90е снова на подходе

Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник - Цензор.НЕТ 8596
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21.12.2020 21:46 Ответить
Прикольні фоточки, відосики, самокати, конкурси по приготуванню борщу. Отак Зе і його команда виводять країну з кризи.
73% ви задоволені?
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22.12.2020 08:08 Ответить
Это не просто чиновник времен Януковоща.. товарищ Мельник работал с Курченко..
Значит скоро появится и сам Курченко.. наверно уже и уголовные дела закрыли за мзду немалую..
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21.12.2020 21:26 Ответить
Курченко это случаем не беглый уголовник, который пакостит Украине из за поребрика ?
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21.12.2020 21:30 Ответить
Он самый.. беглый олигарх Курченко..
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21.12.2020 21:31 Ответить
А ще він працював під керівництвом міністра-втікача доходів і зборів Олександра Клименка.
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21.12.2020 22:37 Ответить
Управление Мельника было административно встроено в конвертационную схему Курченко.. Файницкий работал с ним..
В 2014 году мелькали в интернете разные документы, которые пытались утопить в Межигорьи.. сейчас они давно проданы..
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21.12.2020 22:54 Ответить
а ещё он чиновник времён Порошенко.
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21.12.2020 22:54 Ответить
поздравлять с новым годом будет Янукович....
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21.12.2020 21:27 Ответить
Вот напьешься боярышника до делирия , и Сталин поздравит,стоя на овоще
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22.12.2020 07:28 Ответить
Так он и при потрохе видать неплохо взяточки собирал.
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21.12.2020 21:28 Ответить
Це малоросія якась, ще трохи і можна в московію входити.
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21.12.2020 21:29 Ответить
при яничарі митні збори в мільярди менші були, наприклад на вантажівку митні податки до 2015 були 1500-4500 дол , а після 2015 від 25 000 до 45 000 тис дол
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21.12.2020 21:30 Ответить
Хорошо было если бы как при овоще, но без его.
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21.12.2020 21:35 Ответить
Чуствуется кадровый голод, если по мусоркам ищут кадры.
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21.12.2020 21:32 Ответить
Це і твій вибір.
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21.12.2020 21:34 Ответить
Сколько раз меня кидали! И ющ, и петя, и зюзя.
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21.12.2020 21:37 Ответить
То ти кінутий ?
А я 25% і не помилився.
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21.12.2020 21:39 Ответить
Да нет. Тебе петя писает, а ты и по сей день божья роса.
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21.12.2020 21:44 Ответить
Не, уринотерапия в офтальмологии - изобретение как раз зеленой слизи.
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21.12.2020 21:59 Ответить
Здоровье тебе не помешает.
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21.12.2020 22:07 Ответить
Со здоровьем(тьху-3-раза) все норм, в том числе ментальным. Если персонышь рассказывает, шо войны нет, просто московия двигает свою границы - он,конечно, может быть патриотом. Но уж точно не Украины.
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21.12.2020 22:13 Ответить
а вот интересно про порошенко можно сказать, что он был "чиновником времен януковича"? и почему тут в упор не видят столь вопиющий факт??
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21.12.2020 21:36 Ответить
Ну и выставили красную тряпку для бобовых.
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21.12.2020 21:39 Ответить
не, ну они ж "принципы" типа "исповедуют".
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21.12.2020 21:40 Ответить
У бобового нет логике, как у быка.
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21.12.2020 21:46 Ответить
А кто такие "бобовые"?
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22.12.2020 07:11 Ответить
Тому шо Порох , врємьйон януковоща , займався евроінтерграцією ( корисною для країни справою ) , а чим про Овощу займався цей Мельник . хз ..
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21.12.2020 22:12 Ответить
у министра "экономического развития и торговли" несколько иные функции, даже во времена вити овоща.
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21.12.2020 22:26 Ответить
Угу , але Мікіла Азіров , представляючи Порошенка як міністра економіки , тоді говорив , що - підлаштуваня української економіки до европейських стандартів і правил , є основною задачею нового міністра , с которой нікто не справіцца лучше , чєм Пьотр Алексєєвіч ( його цитата ) . .
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21.12.2020 22:45 Ответить
Откаты за регистрацию блокированных налоговых накладных теперь будет собирать проверенный временами Яныка кадр!
Деградация во всей красе
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21.12.2020 21:53 Ответить
Может хватит уже время тянуть? Сразу Януковоща вернуть и все. А клоун у него в замах побудет...
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21.12.2020 21:54 Ответить
У вас кадровий голод, міняйте зєлю на яника, Шмигаля на азірова і т. д.
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21.12.2020 21:55 Ответить
Что, так болит до сих пор, ватный гребешок ?😁😁😁
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22.12.2020 07:10 Ответить
ничего страшного - бывший президент - Порошенко то же, чиновник времен Януковича, только про это не говорите порохоботам, а то у них случится когнитивный диссонанс
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21.12.2020 22:01 Ответить
Порошенко врємьйон януковоща , і Мельник врємьйон януковоща , дві великі різниці , взагалі то . . Що , таки - недопоняв ?
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21.12.2020 22:26 Ответить
А что делать, если 73% проголосовали именно за эти "новые лица".
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21.12.2020 22:05 Ответить
Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник - Цензор.НЕТ 8572
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21.12.2020 22:14 Ответить
ну вот дебил и урка слились воедино
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21.12.2020 22:23 Ответить
У нас прошлый президент был "чиновником в правительстве Януковоща".
Но Тссс! Об этом--никому ))))
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21.12.2020 22:24 Ответить
Сметуны наверно уже спят и не знают об этом иначе они устроили бы им
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21.12.2020 22:31 Ответить
новые лица и зеЛеной гдины зели!
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21.12.2020 22:34 Ответить
Новые закончились?😂
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21.12.2020 22:47 Ответить
Правильно и сделали. При Януковиче хоть чиновники понимали как механизм страны работает, а сейчас кроме как на самокатах по кабмину кататься ,больше ни на что не способны.
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21.12.2020 22:49 Ответить
То, что он при Порошенко работал, то порошки не читают. В 2014 году он был замначальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а позже - возглавил это управление. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.Источник: https://censor.net/ru/n3238294
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21.12.2020 22:52 Ответить
Зачем Вы так.
Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник - Цензор.НЕТ 2016
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21.12.2020 23:15 Ответить
И еще какое другое. Есть должности, которые попадают под закон о люстрации, а есть, что не попадают. Но Бубочка на законы давно ложил ту штуку, которой он на пианино играет.
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22.12.2020 08:13 Ответить
ехх і заживєм теперь то, да зєбіли?(
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21.12.2020 23:15 Ответить
Тю... Да у нас предыдущий през был чиновником времен Януковича...Не померли жеж...
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22.12.2020 01:10 Ответить
вот это новые лица...
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22.12.2020 01:11 Ответить
так он и с 2014 работал. то есть он чиновник времён порошенко.
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22.12.2020 05:24 Ответить
Есть должности, которые попадают под закон о люстрации, а есть, что не попадают. Но Бубочка на законы давно ложил ту штуку, которой он на пианино играет.
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22.12.2020 08:13 Ответить
не обзывай потужного пирожника "Бубочка на законы давно ложил ту штуку, которой он на пианино играет."
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22.12.2020 21:07 Ответить
 
 