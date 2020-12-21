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Кабмін (13940) ДФС (4040) Мельник Вадим (86) Мокан Василь (55)

Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник

Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник

Вадима Мельника призначено керівником Державної фіскальної служби.

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів ввечері в понеділок, 21 грудня. Про це повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді, народний депутат СН Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну чиновники проголосували за призначення Мельника Вадима Івановича - головою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав Мокан.

Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів і зборів.

У 2014 році він був заступником начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС, а пізніше - очолив це управління. Також у нього є звання полковника податкової міліції.

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Топ коментарі
+26
Зеленский ничего не знает!
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21.12.2020 21:20
+18
Зебилы имбецилы...
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21.12.2020 21:21
+18
Не-не народ - это не реванш, это как говорит даун Шмыгаль - кадровый голод !!!
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21.12.2020 21:21
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Зеленский ничего не знает!
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21.12.2020 21:20 Відповісти
Зебилы имбецилы...
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21.12.2020 21:21 Відповісти
Оннелох !
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21.12.2020 21:34 Відповісти
Ему главное, чтобы люд был веселым. Поэтому мечтает о диснейленде с халявудам.
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21.12.2020 21:49 Відповісти
Он с 14 года работает. Но вам же читать некогда
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21.12.2020 22:53 Відповісти
На Те, читай Те.
"Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.Источник: https://censor.net/ru/n3238294"
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22.12.2020 09:01 Відповісти
Не-не народ - это не реванш, это как говорит даун Шмыгаль - кадровый голод !!!
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21.12.2020 21:21 Відповісти
Шмыгаль это вроде не фамилия. Это по моему должность в ОП такая ?!
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21.12.2020 21:28 Відповісти
Ні, Шмигаль - це діагноз. Медичний. З психіатрії.
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21.12.2020 21:45 Відповісти
Шмыгаль в переводе с идиша и немецкого: кража, контрабанда. Министр точно украинский.
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21.12.2020 23:07 Відповісти
Очередное новое лицо , фанаты юмористического сериала празднуют очередную победу
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21.12.2020 21:24 Відповісти
Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник - Цензор.НЕТ 472
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21.12.2020 21:44 Відповісти
Если вы в полной мере и вовремя оплачиваете коммунальные услуги, то к вам может прийти фискальная служба и поинтересоватся откуда у вас такие средства !!!
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21.12.2020 21:25 Відповісти
С таким вот министром во главе. 90е снова на подходе

Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник - Цензор.НЕТ 8596
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21.12.2020 21:46 Відповісти
Прикольні фоточки, відосики, самокати, конкурси по приготуванню борщу. Отак Зе і його команда виводять країну з кризи.
73% ви задоволені?
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22.12.2020 08:08 Відповісти
Это не просто чиновник времен Януковоща.. товарищ Мельник работал с Курченко..
Значит скоро появится и сам Курченко.. наверно уже и уголовные дела закрыли за мзду немалую..
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21.12.2020 21:26 Відповісти
Курченко это случаем не беглый уголовник, который пакостит Украине из за поребрика ?
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21.12.2020 21:30 Відповісти
Он самый.. беглый олигарх Курченко..
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21.12.2020 21:31 Відповісти
А ще він працював під керівництвом міністра-втікача доходів і зборів Олександра Клименка.
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21.12.2020 22:37 Відповісти
Управление Мельника было административно встроено в конвертационную схему Курченко.. Файницкий работал с ним..
В 2014 году мелькали в интернете разные документы, которые пытались утопить в Межигорьи.. сейчас они давно проданы..
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21.12.2020 22:54 Відповісти
а ещё он чиновник времён Порошенко.
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21.12.2020 22:54 Відповісти
поздравлять с новым годом будет Янукович....
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21.12.2020 21:27 Відповісти
Вот напьешься боярышника до делирия , и Сталин поздравит,стоя на овоще
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22.12.2020 07:28 Відповісти
Так он и при потрохе видать неплохо взяточки собирал.
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21.12.2020 21:28 Відповісти
Це малоросія якась, ще трохи і можна в московію входити.
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21.12.2020 21:29 Відповісти
при яничарі митні збори в мільярди менші були, наприклад на вантажівку митні податки до 2015 були 1500-4500 дол , а після 2015 від 25 000 до 45 000 тис дол
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21.12.2020 21:30 Відповісти
Хорошо было если бы как при овоще, но без его.
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21.12.2020 21:35 Відповісти
Чуствуется кадровый голод, если по мусоркам ищут кадры.
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21.12.2020 21:32 Відповісти
Це і твій вибір.
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21.12.2020 21:34 Відповісти
Сколько раз меня кидали! И ющ, и петя, и зюзя.
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21.12.2020 21:37 Відповісти
То ти кінутий ?
А я 25% і не помилився.
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21.12.2020 21:39 Відповісти
Да нет. Тебе петя писает, а ты и по сей день божья роса.
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21.12.2020 21:44 Відповісти
Не, уринотерапия в офтальмологии - изобретение как раз зеленой слизи.
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21.12.2020 21:59 Відповісти
Здоровье тебе не помешает.
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21.12.2020 22:07 Відповісти
Со здоровьем(тьху-3-раза) все норм, в том числе ментальным. Если персонышь рассказывает, шо войны нет, просто московия двигает свою границы - он,конечно, может быть патриотом. Но уж точно не Украины.
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21.12.2020 22:13 Відповісти
а вот интересно про порошенко можно сказать, что он был "чиновником времен януковича"? и почему тут в упор не видят столь вопиющий факт??
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21.12.2020 21:36 Відповісти
Ну и выставили красную тряпку для бобовых.
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21.12.2020 21:39 Відповісти
не, ну они ж "принципы" типа "исповедуют".
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21.12.2020 21:40 Відповісти
У бобового нет логике, как у быка.
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21.12.2020 21:46 Відповісти
А кто такие "бобовые"?
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22.12.2020 07:11 Відповісти
Тому шо Порох , врємьйон януковоща , займався евроінтерграцією ( корисною для країни справою ) , а чим про Овощу займався цей Мельник . хз ..
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21.12.2020 22:12 Відповісти
у министра "экономического развития и торговли" несколько иные функции, даже во времена вити овоща.
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21.12.2020 22:26 Відповісти
Угу , але Мікіла Азіров , представляючи Порошенка як міністра економіки , тоді говорив , що - підлаштуваня української економіки до европейських стандартів і правил , є основною задачею нового міністра , с которой нікто не справіцца лучше , чєм Пьотр Алексєєвіч ( його цитата ) . .
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21.12.2020 22:45 Відповісти
Откаты за регистрацию блокированных налоговых накладных теперь будет собирать проверенный временами Яныка кадр!
Деградация во всей красе
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21.12.2020 21:53 Відповісти
Может хватит уже время тянуть? Сразу Януковоща вернуть и все. А клоун у него в замах побудет...
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21.12.2020 21:54 Відповісти
У вас кадровий голод, міняйте зєлю на яника, Шмигаля на азірова і т. д.
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21.12.2020 21:55 Відповісти
Что, так болит до сих пор, ватный гребешок ?😁😁😁
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22.12.2020 07:10 Відповісти
ничего страшного - бывший президент - Порошенко то же, чиновник времен Януковича, только про это не говорите порохоботам, а то у них случится когнитивный диссонанс
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21.12.2020 22:01 Відповісти
Порошенко врємьйон януковоща , і Мельник врємьйон януковоща , дві великі різниці , взагалі то . . Що , таки - недопоняв ?
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21.12.2020 22:26 Відповісти
А что делать, если 73% проголосовали именно за эти "новые лица".
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21.12.2020 22:05 Відповісти
Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник - Цензор.НЕТ 8572
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21.12.2020 22:14 Відповісти
ну вот дебил и урка слились воедино
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21.12.2020 22:23 Відповісти
У нас прошлый президент был "чиновником в правительстве Януковоща".
Но Тссс! Об этом--никому ))))
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21.12.2020 22:24 Відповісти
Сметуны наверно уже спят и не знают об этом иначе они устроили бы им
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21.12.2020 22:31 Відповісти
новые лица и зеЛеной гдины зели!
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21.12.2020 22:34 Відповісти
Новые закончились?😂
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21.12.2020 22:47 Відповісти
Правильно и сделали. При Януковиче хоть чиновники понимали как механизм страны работает, а сейчас кроме как на самокатах по кабмину кататься ,больше ни на что не способны.
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21.12.2020 22:49 Відповісти
То, что он при Порошенко работал, то порошки не читают. В 2014 году он был замначальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а позже - возглавил это управление. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.Источник: https://censor.net/ru/n3238294
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21.12.2020 22:52 Відповісти
Зачем Вы так.
Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник - Цензор.НЕТ 2016
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21.12.2020 23:15 Відповісти
И еще какое другое. Есть должности, которые попадают под закон о люстрации, а есть, что не попадают. Но Бубочка на законы давно ложил ту штуку, которой он на пианино играет.
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22.12.2020 08:13 Відповісти
ехх і заживєм теперь то, да зєбіли?(
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21.12.2020 23:15 Відповісти
Тю... Да у нас предыдущий през был чиновником времен Януковича...Не померли жеж...
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22.12.2020 01:10 Відповісти
вот это новые лица...
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22.12.2020 01:11 Відповісти
так он и с 2014 работал. то есть он чиновник времён порошенко.
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22.12.2020 05:24 Відповісти
Есть должности, которые попадают под закон о люстрации, а есть, что не попадают. Но Бубочка на законы давно ложил ту штуку, которой он на пианино играет.
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22.12.2020 08:13 Відповісти
не обзывай потужного пирожника "Бубочка на законы давно ложил ту штуку, которой он на пианино играет."
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22.12.2020 21:07 Відповісти
 
 