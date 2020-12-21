Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник
Вадима Мельника призначено керівником Державної фіскальної служби.
Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів ввечері в понеділок, 21 грудня. Про це повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді, народний депутат СН Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну чиновники проголосували за призначення Мельника Вадима Івановича - головою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав Мокан.
Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів і зборів.
У 2014 році він був заступником начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС, а пізніше - очолив це управління. Також у нього є звання полковника податкової міліції.
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"Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.Источник: https://censor.net/ru/n3238294"
73% ви задоволені?
Значит скоро появится и сам Курченко.. наверно уже и уголовные дела закрыли за мзду немалую..
В 2014 году мелькали в интернете разные документы, которые пытались утопить в Межигорьи.. сейчас они давно проданы..
А я 25% і не помилився.
Деградация во всей красе
Но Тссс! Об этом--никому ))))