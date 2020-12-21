Ексдиректора "Нафтогазу" Вітренка призначено в.о. міністра енергетики (оновлено)
Кабінет Міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок увечері.
Зокрема, Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики, а також на нього покладено обов'язки міністра.
Цю інформацію підтвердив у своєму Telegram-каналі Сергій Лещенко, а також нардеп "Європейської Солідарності" - у своєму.
Крім того, Кабмін звільнив Ольгу Буславець з посади першої заступниці міністра енергетики за її заявою.
Пізніше пресслужба Кабміну повідомила про звільнення Буславець і призначення Вітренка.
"Юрія Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов'язків міністра енергетики України. Розпорядження про тимчасове покладення виконання обов'язків міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило силу", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.
Будь ласка, зачекайте...
як і тендітні плечі зеленського не витримують....
де той "кабмін", що змусить його написати заяву і призначить в.о.?
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"карточный долг это святое"
це призначення відкриє нову сторінку стосунків між міненерго і нафтогазом
Президент Зеленский поддерживает назначение Витренко. А это означает, что его поддерживает тот, кто действительно решает - Андрей Ермак. То есть, глава президентского офиса намерен взять под контроль всю экономику Украины и Нафтогаз с его самими большими теневыми финансовыми потоками. Назначение Витренко активно лоббирует в Раде Игорь Коломойский. Который нынче партнер Виктора Медведчука и ратует за восстановление экономического и военно-политического сотрудничества с РФ .... А вот это уже серьезно. (с)
Вся эта возня с разделением на составляющие затеяна с одной целью - чтобы удобнее грабить украинцев. Теперь будут повышать цены и на газ и на оператора сетей.
О каких выгодных условиях вы байки тут рассказываете - выбор между дорого и очень дорого??????
Надоело читать популистскую болтовню от любителей халявы.
Ну да, как в анекдоте: "походи, поторгуйся..." - злой юмор
Як на мене, адекватні показники його ефективної роботи наступні:
1. Наскільки ціна газу на ринку України краще/гірше ніж в референтних країнах (Польща, Прибалтика, Румунія, Болгарія).
2. Наскільки зростає внутрішній видобуток газу і яка його ефективність (на основі собівартості але не тільки, в комплексі).
3. Безперебійність і ефективність транспортування газу.
4. Ефективність використання підземних сховищ.
А великий прибуток - якраз показник неефективної діяльності компанії.
Вот для этого потенциальной связке Ермак-Медведчук-Коломойский и будет нужен свой премьер-министр - экономический грамотный, жесткий, меркантильный и абсолютно политически всеядный (не забывайте, что Наталья Витренко, мать Юрия, всегда была последовательным и деятельным партнером Кремля).
И да, премьер должен хорошо разбираться в нефтегазовых делах, потому что сладкой конфеткой, которая смягчит горечь сближения с РФ, вполне может быть некоторое снижение цен на энергоносители и на ЖКХ-услуги соответственно.
Юрий Витренко полностью подходит на такую роль. (с)
Да, Наталья Михайловна имеет "странные" политические воззрения - она верит в равенство людей и социальную справедливость. Но согласитесь, люди верят и в более странные вещи. Например в то, что заплатив деньги можно получить прощение Бога. Что из этих двух смешнее?
Что бы там ни было, Наталья Михайловна имеет идеологические убеждения, что на фоне сплошного идеологического проституирования украинского политикума есть плюс.
Не стесняйтесь, говорите прямо как есть что она - Витренко враг украинцев. Сомневаюсь что в Британском или Американском Министерстве 1942 мог работать министр у которого родители добровольно находятся в Берлине и поддерживают нацистов. Это крайне рискованно для украинцев когда на кону стоит жизнь Украины и каждого украинца.
Так что Ермолова не Вам указывать что нам делать. Да, да, я гражданин Украины в отличие от вас Ермолова.
(с ошибками?)
По убеждениям сторонница https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC социализма , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C советской власти , союза Украины с Россией и Белоруссией.
Она развелась с мужем в начале 90-х, а Юрий Витренко в дальнейшем жил с отцом, который его и воспитывал.
Как видим, коль скоро у Зеленского и Коломойского не получилось назначить Витренко первым вице-премьером, то его очень быстро сделали и.о. министра энергетики, для чего «убедительно» попросили Буславец написать заявление об отставке…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%8D.html Только Юрий Витренко спасет Украину? - эксперт
Политолог Дмитрий Корнейчук так https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk прокомментировал в Фейсбуке эти новости:
«По личной команде Зеленского и.о. министра энергетики назначили Витренко, человека Коломойского.
Ну, того, за которого не проголосовала «Слуга народа» - и Беня «кинул предъяву» Банковой, что неадекватный комик его «кинул», поскольку люди Коломойского поддержали бюджет, на котором будет воровать Зе.
Интересно, есть ещё лохи, которые верят словам Зеленского, что олигархов при власти не будет?))))))))»
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1341077501964132352 3 ч Олексій Кучеренко За останні 4роки з населення стягнули додаткових грошей -На збільшення видобутку ГАЗУ~60 млрд Це додатковий податок,яким нас усіх обклали Видобуток НЕзріс,а ВПАВ Мав бути 20 млрд куб на кінець року Але він-14,5 млрд куб Де НАШI ГРОШI?