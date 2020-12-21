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Кабмін (13940) Лещенко Сергій (505) Гончаренко (484) Вітренко Юрій (631) Буславець Ольга (146) Міненерго (1379)

Ексдиректора "Нафтогазу" Вітренка призначено в.о. міністра енергетики (оновлено)

Ексдиректора

Кабінет Міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок увечері.

Зокрема, Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики, а також на нього покладено обов'язки міністра.

Цю інформацію підтвердив у своєму Telegram-каналі Сергій Лещенко, а також нардеп "Європейської Солідарності" - у своєму.

Ексдиректора Нафтогазу Вітренка призначено в.о. міністра енергетики 01
Ексдиректора Нафтогазу Вітренка призначено в.о. міністра енергетики 02

Крім того, Кабмін звільнив Ольгу Буславець з посади першої заступниці міністра енергетики за її заявою.

Пізніше пресслужба Кабміну повідомила про звільнення Буславець і призначення Вітренка.

"Юрія Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов'язків міністра енергетики України. Розпорядження про тимчасове покладення виконання обов'язків міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило силу", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

Читайте також: Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов
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Топ коментарі
+20
е мытьем так катаньем
"карточный долг это святое"
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21.12.2020 20:36
+16
Ну всё, пипец, пошло выгребание бабла у населения. Кабмин чувствует близкий конец и отымает по максимуму. Или диктатура?
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21.12.2020 20:40
+14
Вітренко є чудовим фахівцем в енергетичній сфері. На мою думку це призначення є вірним кроком, хоч і запізнілим.
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21.12.2020 20:41
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А что вы хотели ?
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21.12.2020 20:35 Відповісти
тендітні плечі буславець не витримали важкої ноші...
як і тендітні плечі зеленського не витримують....
де той "кабмін", що змусить його написати заяву і призначить в.о.?
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21.12.2020 20:46 Відповісти
А они хотели, что бы кто угодно, только не Порошенко. Ну, как плешивое Х..ло сказало, а разного рода МРАЗЬийчуки с Г+Г и т.д. фразу растиражировали.

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https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80&stick=H4sIAAAAAAAAAOOQUeLWT9c3NDI2SSoyMjDSuLDtYvPFhgt7L2y4sPvCjouNF5sudisAicYLexWAxH6Q2IV9F3ZFSWBVaahgeIoR2cRTjDxgXm52ZVahhekpRl4Q1zDJtNCs0LDAFKbYqKCwIqkErtW83CClAqrVMCs9pSIl1_IXo8aFaVisvLDowsILc1Ec18DCuIhV-MIEoKrdFzYoXJgD1LAdpPUWmySD1tQqrpkPFdpXlsx5bT5H9CBPV_qTs7YSrwDvlYhLCwEAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiy2oel49_tAhVFiYsKHbHxD_EQs9oBKAAwG3oECBQQAw
Ексдиректора "Нафтогазу" Вітренка призначено в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 9215

https://www.google.com/search?q=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B+%D0%A2%D0%A1%D0%9D+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA&stick=H4sIAAAAAAAAAOOQMdK4sO1i88WGC3svbLiw-8KOi40Xmy52KwCJxgt7FYDEfpDYhX0XdkVJYFVpqGB4ipFbP13f0MjYJKnIyOAUIw-******************************************************************************************************************************************-NfCxMBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiy2oel49_tAhVFiYsKHbHxD_EQ4qYDMBt6BAgUEAg
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21.12.2020 21:11 Відповісти
е мытьем так катаньем
"карточный долг это святое"
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21.12.2020 20:36 Відповісти
(Зе)пацан сказал, (Зе)пацан сделал!
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21.12.2020 20:36 Відповісти
Хорошая новость
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21.12.2020 20:37 Відповісти
їх так мало....
це призначення відкриє нову сторінку стосунків між міненерго і нафтогазом
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21.12.2020 20:40 Відповісти
Так ..бу новий *доїльний апарат *
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21.12.2020 20:43 Відповісти
нову сторінку пограбування українців
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21.12.2020 20:45 Відповісти
Так, у нього з Коболєвим гострий конфлікт. На жаль, бо коли працювали в команді, були зовсім інші результати.
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21.12.2020 20:50 Відповісти
гострий, а інші - тупі, не помітили
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21.12.2020 20:54 Відповісти
Для моющего кал.
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21.12.2020 20:45 Відповісти
Ну всё, пипец, пошло выгребание бабла у населения. Кабмин чувствует близкий конец и отымает по максимуму. Или диктатура?
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21.12.2020 20:40 Відповісти
цену газа понизили, теперь очередь за электрикой! нужен опытный схемщик!
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21.12.2020 21:06 Відповісти
Вітренко є чудовим фахівцем в енергетичній сфері. На мою думку це призначення є вірним кроком, хоч і запізнілим.
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21.12.2020 20:41 Відповісти
подивимось на його поведінку.
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21.12.2020 20:44 Відповісти
лучше на его декларацию, там он только о народе беспокоиться
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21.12.2020 22:07 Відповісти
Нельзя забывать, что в наших реалиях должность вице-премьера ничего особо не дает. Если не рассматривать ее как трамплин для занятия премьерского поста.
Президент Зеленский поддерживает назначение Витренко. А это означает, что его поддерживает тот, кто действительно решает - Андрей Ермак. То есть, глава президентского офиса намерен взять под контроль всю экономику Украины и Нафтогаз с его самими большими теневыми финансовыми потоками. Назначение Витренко активно лоббирует в Раде Игорь Коломойский. Который нынче партнер Виктора Медведчука и ратует за восстановление экономического и военно-политического сотрудничества с РФ .... А вот это уже серьезно. (с)
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21.12.2020 20:45 Відповісти
мама в америке поиздержалась , сынок не при делах . Но теперь - своё доберёт и доработает ))
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21.12.2020 21:04 Відповісти
В какой Америке? )
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21.12.2020 21:17 Відповісти
В Америке мама Коболева, а у этого жена в Швейцарии деньги на счет собирает...
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21.12.2020 21:33 Відповісти
Ахренеть какой талант нужен, чтобы фирма-монополист увеличила прибыль. Надо цены поднять на газ. Плюс, разделить цену на доставку и сам газ. Газ не используешь, но доставку, т.е. трубу подвода газа плати ежемесячно, при том, что эти трубы положили комуняки. Гений прибыли. Ждем взлета цены на электричество и всего того, что касается потребления энергоносителей.
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21.12.2020 21:06 Відповісти
Трубы, компрессорные станциии и ГРП с ГРСами , по-Вашему, вечные, их ремонтировать и обслуживать не нужно, раз их коммуняки когда-то "положили"? )
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21.12.2020 21:19 Відповісти
Всю жизнь ремонт был заложен в стоимость газа!
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21.12.2020 21:48 Відповісти
А теперь стоимость газа разделена на составляющие. Вы не можете поменять оператора сетей, поскольку он естественный монополист, но можете поменять поставщика газа на того, который предложит более выгодные условия. Это работает и для промышленности, и для бытового потребителя. Прямо сейчас цена газа при закупке напрямую у "Нафтогаза" 6,5, по-моему, а у многих облгазов - 8,7 грн/м3. Можно законтрактовать какие-то объемы газа заранее, летом, по более низкой цене и т.д.
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21.12.2020 22:05 Відповісти
Прямо сейчас оператор сетей, ваш любимый газовый монополист, повышает цены.
Вся эта возня с разделением на составляющие затеяна с одной целью - чтобы удобнее грабить украинцев. Теперь будут повышать цены и на газ и на оператора сетей.
О каких выгодных условиях вы байки тут рассказываете - выбор между дорого и очень дорого??????
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21.12.2020 23:20 Відповісти
Вас ограбили? Обратитесь в полицию.
Надоело читать популистскую болтовню от любителей халявы.
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22.12.2020 23:29 Відповісти
Полиция как раз и стоит на страже тех, кто грабит постоянно.
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23.12.2020 20:45 Відповісти
Как страшно жить)
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23.12.2020 21:17 Відповісти
"но можете поменять поставщика газа на того, который предложит более выгодные условия."
Ну да, как в анекдоте: "походи, поторгуйся..." - злой юмор
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22.12.2020 12:37 Відповісти
Когда на потребительский рынок зайдет больше трейдеров и повысится конкуренция, это будет реально работать, как оно работает во всем цивилизованном мире.
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22.12.2020 23:27 Відповісти
"Когда на потребительский рынок зайдет больше трейдеров" - в светлом будущем, но АМКУ опять поддержит монополистов. Вот такие у нас реалии.
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23.12.2020 12:34 Відповісти
Ось! Давно всім кажу, що не можна міряти успіхи Нафтогазу прибутком. Що цей прибуток - це просто ще один прихований податок з українців. А всі як заведені повторюють мантри з ЗМІ: Коболєв і Вітренко супер фахівці.
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22.12.2020 00:18 Відповісти
Маячня. Цей прибуток у вигляді дивидендів перераховується до бюджету України, за рахунок чого держава виплачує соціалку
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22.12.2020 23:28 Відповісти
Ну і де ж маячня? Так, перераховується до бюджету, як і будь-який податок. Тому і пишу: ще один прихований податок. І держава з бюджету не тільки соціалку виплачує. Ви, мабуть, отримуєте соціалку. Я ж і так плачу достатньо податків, тож ще більше платити не бажаю.
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23.12.2020 00:50 Відповісти
Я теж не отримаю соціалку, а скоріше займаюсь її Утриманням)
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23.12.2020 20:25 Відповісти
Ну так чи інакше, прибуток я б не ставив показником ефективності Нафтогазу.
Як на мене, адекватні показники його ефективної роботи наступні:
1. Наскільки ціна газу на ринку України краще/гірше ніж в референтних країнах (Польща, Прибалтика, Румунія, Болгарія).
2. Наскільки зростає внутрішній видобуток газу і яка його ефективність (на основі собівартості але не тільки, в комплексі).
3. Безперебійність і ефективність транспортування газу.
4. Ефективність використання підземних сховищ.

А великий прибуток - якраз показник неефективної діяльності компанії.
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23.12.2020 21:13 Відповісти
при зе надо быть специалистом по проведению его безумных планов, то есть лояльным
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22.12.2020 01:13 Відповісти
Складывается следующая картинка. Ближе к весне практически неизбежен финансово-экономический кризис в стране из-за зашкаливающей коррупции и бестолкового менеджмента. Естественно, будут протесты обнищавшего населения, которые надо гасить деньгами. Западные кредиторы денег нам давать не рвутся. И экономическая помощь, без которой не обойтись, может прийти из России (вакцину от коронавирусаони же нам предлагают).
Вот для этого потенциальной связке Ермак-Медведчук-Коломойский и будет нужен свой премьер-министр - экономический грамотный, жесткий, меркантильный и абсолютно политически всеядный (не забывайте, что Наталья Витренко, мать Юрия, всегда была последовательным и деятельным партнером Кремля).
И да, премьер должен хорошо разбираться в нефтегазовых делах, потому что сладкой конфеткой, которая смягчит горечь сближения с РФ, вполне может быть некоторое снижение цен на энергоносители и на ЖКХ-услуги соответственно.
Юрий Витренко полностью подходит на такую роль. (с)
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21.12.2020 20:43 Відповісти
Экс-директор "Нафтогаза" Витренко назначен и.о. министра энергетики - Цензор.НЕТ 5673
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21.12.2020 20:45 Відповісти
Мати - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Вітренко Наталія Михайлівна - лідер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Прогресивної Соціалістичної Партії України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народний депутат України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_II_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F II та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_III_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F III скликань , кандидат в президенти України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1999 1999 та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2004 2004 років. Після подій 2014 року живе в Москві.
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21.12.2020 21:03 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/ Первое, что вспоминают о Витренко Юрии - это его мать Наталью Витренко, многолетнего лидера давно сошедшей с политической орбиты партии "прогрессивных социалистов". Старый пропагандистский трюк - когда нечего сказать об оппоненте, поговорим о чем нибудь другом, за уши притянутом к обсуждаемому вопросу.
Да, Наталья Михайловна имеет "странные" политические воззрения - она верит в равенство людей и социальную справедливость. Но согласитесь, люди верят и в более странные вещи. Например в то, что заплатив деньги можно получить прощение Бога. Что из этих двух смешнее?
Что бы там ни было, Наталья Михайловна имеет идеологические убеждения, что на фоне сплошного идеологического проституирования украинского политикума есть плюс.
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21.12.2020 21:11 Відповісти
а чого ніхто не згадує про його батька - колишнього зам.міністра економіки?
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21.12.2020 22:07 Відповісти
"Да, Наталья Михайловна имеет "странные" политические воззрения"

Не стесняйтесь, говорите прямо как есть что она - Витренко враг украинцев. Сомневаюсь что в Британском или Американском Министерстве 1942 мог работать министр у которого родители добровольно находятся в Берлине и поддерживают нацистов. Это крайне рискованно для украинцев когда на кону стоит жизнь Украины и каждого украинца.

Так что Ермолова не Вам указывать что нам делать. Да, да, я гражданин Украины в отличие от вас Ермолова.
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21.12.2020 22:41 Відповісти
Вам самому не смешно читать глупости пророка-Кочеткова? ) Которые сбываются с точностью до наоборот? )
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21.12.2020 20:52 Відповісти
Россия не в таком положении,чтобы раздавать конфетки своим врагам. Они потребуют все, т.е полной сдачи украинского суверенитета, на что еще наверно не готов Зеленский, потому что это на 100% приведет к политическому взрыву в стране. Короче, от России мы ничего не получим в любом случае, кроме снарядов и пуль. Конфликт зашел слишком далеко и по большому счету назад пути уже нет, даже для Зеленского с его кампанией.
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21.12.2020 21:01 Відповісти
хм.. так к этому все и идет(плавной капитуляции) разве не видно!?.. ЗеМрази и иже с ними !!!
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21.12.2020 21:18 Відповісти
ух ти, знайшли інший варіант. як і шкарлета, в.о., наручкається і потім його оберуть вже міністром.
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21.12.2020 20:43 Відповісти
они гады,тзеинформ читают
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21.12.2020 20:46 Відповісти
Опят?

(с ошибками?)

Ексдиректора "Нафтогазу" Вітренка призначено в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 380
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21.12.2020 21:15 Відповісти
Этот отстой никто, кроме ********, не читает
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22.12.2020 07:05 Відповісти
ты проверяешь.что читают *******? и все?больше никаких дел с ********* не имеешь?
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22.12.2020 08:21 Відповісти
А зачем проверять? Вы сами признаетесь, что делаете, причём на страницах этого форума 😀
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22.12.2020 13:37 Відповісти
поставим вопрос по другому-тебя то чего сюда тянет тогда?латентный?или разок уже попробовал?
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22.12.2020 14:01 Відповісти
Как не мытьём - так катаньем . ((
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21.12.2020 20:55 Відповісти
Его мамаша украиноненавистница https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Витренко, Наталья Михайловна - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C политический деятель , лидер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA доктор экономических наук теперь будет иметь деньги украинцев чтобы на них и дальше мочить украинцев в Украине. Молодцы украинцы вы такие уникальные.
По убеждениям сторонница https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC социализма , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C советской власти , союза Украины с Россией и Белоруссией.
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21.12.2020 20:59 Відповісти
Сын за отца не отвечает, а за мать - тем более) За ним таких взглядов не наблюдалось, все с точностью до наоборот.
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21.12.2020 21:06 Відповісти
Во время войны в странах которые хотят победить невозможно чтобы родители и близкие родственники министров находились в столице вражеского государства. Это рычаг для шантажа министров. Но известно что его мать враг Украины и украинцев, как Вы думаете как она воспитала сына? Украина если не хочет повторить судьбу УНР и Геноцид 1918-1933 не должна делать таких преступных вещей. Тогда погибли многие миллионы украинцев.
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21.12.2020 22:51 Відповісти
Насколько я знаю, Витренчиха живет в Киеве. Ее даже блокировал пару лет назад Правый сектор (или Нацкорпус, не помню) в ее киевской квартире при попытке организации первомайской демонстрации)
Она развелась с мужем в начале 90-х, а Юрий Витренко в дальнейшем жил с отцом, который его и воспитывал.
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22.12.2020 23:33 Відповісти
Наа украинцев не надо наговаривать. Это хохлы и прочая пророссийская какаяраница.
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21.12.2020 21:07 Відповісти
Мама будет рада. И по этому поводу выкушает не менее литра американского виски. От шоб так ненавистные ей пиндосы слюной захлебнулись от завести.
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21.12.2020 21:05 Відповісти
Ростову може й не бути для ... з такими темпами.
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21.12.2020 21:06 Відповісти
«По личной команде Зеленского и.о. министра энергетики назначили Витренко, человека Коломойского. Ну, того, за которого не проголосовала «Слуга народа» - и Беня «кинул предъяву» Банковой, что неадекватный комик его «кинул», поскольку люди Коломойского поддержали бюджет, на котором будет воровать Зе. Интересно, есть ещё лохи, которые верят словам Зеленского, что олигархов при власти не будет?»(с)
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21.12.2020 21:07 Відповісти
Есть, есть, куда же без них.
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21.12.2020 21:08 Відповісти
Понятно. Будут протаскивать на премьера с дальним прицелом. Таварищ Путен санкционировал
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21.12.2020 21:10 Відповісти
А что это за возня такая вокруг сыночка промосковской прошматроски,может тогда изберем вместо зели марченко,а луцика опять генпрокурором.
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21.12.2020 21:11 Відповісти
А луцик уже выучился на юриста ? Или ходка диплом заменяет в нашей стране ?
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21.12.2020 21:53 Відповісти
Как показывает практика (кейс Венедиктовой), иные министры без профильного образования образованнее и профессиональнее отдельных профессоров-докторов наук)
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21.12.2020 22:11 Відповісти
Какой юрист,луцик прогрессивный социалист,этого достаточно.
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21.12.2020 22:32 Відповісти
Не прогрессивный, он был морозовский)
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22.12.2020 23:36 Відповісти
Повне шахрайство і бєспрєдєл. Виконувач обов'язки може бути ТИМЧАСОВО призначений, коли чинний міністр не може виконувати свої обов'язки! Але призначити виконувача обов'язків ЗАМІСТЬ призначення міністра це абсолютно незаконно, це просто злочин.
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21.12.2020 21:28 Відповісти
А кто должен чисто технически исполнять обязанности в отсутствие министра, когда он не назначен? Вот и получается, что зам - автоматически и.о. Уловка, конечно, но не знаю, какой тут состав преступления.
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21.12.2020 22:08 Відповісти
Витренко НЕ заместитель министра, но его НАЗНАЧИЛИ исполняющим обязанности министра. Человека со стороны, не из кабмина, и без обсуждения в Раде назначили на должность министра. Это Вы понимаете? Так можно назначить министром любого бомжа с улицы.
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21.12.2020 22:16 Відповісти
Заместители в Раде не должны обсуждаться, такая процедура. Можно и бомжа, только зачем? )
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22.12.2020 23:34 Відповісти
А Супрун сколько лет была и.о. министра? На каком основании?
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22.12.2020 07:08 Відповісти
Як згадаю його матір то ... хочеться блювати. Яблучко від яблуньки недалеко котиться... Гени це страшна річ тож не дивно що "патріот" часів Порошенко перефарбувався в ЗЕ-міністра... Завтра перефарбується знову в "фуй зна що" і назве це "прогресом індивідуального політичного розвитку"... Тьфу на всю цю совкодрочерну номенклатурну мразоту... Це ж на які "премії" вони з мамашою тепер око поклали?
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21.12.2020 21:30 Відповісти
Учитесь студенты, как за премии можно купить должность!
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21.12.2020 21:45 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd.html#more-120950

Как видим, коль скоро у Зеленского и Коломойского не получилось назначить Витренко первым вице-премьером, то его очень быстро сделали и.о. министра энергетики, для чего «убедительно» попросили Буславец написать заявление об отставке…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%8D.html Только Юрий Витренко спасет Украину? - эксперт

Политолог Дмитрий Корнейчук так https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk прокомментировал в Фейсбуке эти новости:
«По личной команде Зеленского и.о. министра энергетики назначили Витренко, человека Коломойского.
Ну, того, за которого не проголосовала «Слуга народа» - и Беня «кинул предъяву» Банковой, что неадекватный комик его «кинул», поскольку люди Коломойского поддержали бюджет, на котором будет воровать Зе.

Интересно, есть ещё лохи, которые верят словам Зеленского, что олигархов при власти не будет?))))))))»
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21.12.2020 21:54 Відповісти
Сейчас бы еще цитировать мерзких политологов из медведчуковско-фирташевского пула)
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21.12.2020 22:09 Відповісти
ще й називати таких "експертами"...
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22.12.2020 00:34 Відповісти
Витренко от кормушки оторвать нельзя. В Нафтогазе з\плата была 4,4 млн. грн. в месяц, теперь должность купил в кабмине.
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21.12.2020 21:59 Відповісти
Шмигаль погодився піти у відставку?
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21.12.2020 22:03 Відповісти
Рада не утвердила, так кабмин все таки пропихнул как и.о. При Зеленскам еще не было полноценного министра энергетики.
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21.12.2020 22:35 Відповісти
Министры как картинки в шарманке меняются. А толку...
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21.12.2020 22:58 Відповісти
прем'єри... Це - майбутній прем'єр
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22.12.2020 00:35 Відповісти
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1341077501964132352 3 ч Олексій Кучеренко За останні 4роки з населення стягнули додаткових грошей -На збільшення видобутку ГАЗУ~60 млрд Це додатковий податок,яким нас усіх обклали Видобуток НЕзріс,а ВПАВ Мав бути 20 млрд куб на кінець року Але він-14,5 млрд куб Де НАШI ГРОШI?
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21.12.2020 23:08 Відповісти
чудова новина, тепер, як це було за Поросенка, ціна електрики зросте в 11 разів як це було тоді з газом. запасаймось велогенераторами, благо що Індія вже їх штампує для власного населення, і нам щось перепаде. не встигли від газу відмовитись, тепер і від електрики добровільно відріжемось. перетворімо кожну людину на вітряка та лампочку водночас, щоб було дьошово і сєрдіто, хто відмовиться - депортувати у вигляді кругляку-заробітчанина першим-ліпшим самосвалом до Жечі Посполитої.
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22.12.2020 00:28 Відповісти
Чьих будешь,холоп? Коломойских али Ахметовских?
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22.12.2020 10:52 Відповісти
 
 