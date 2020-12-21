Перша заступниця міністра енергетики Буславець написала заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ
Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець вирішила звільнитися з посади.
Про це вона повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Прийняла таке рішення. Зараз коментарів про причини і подальші плани не буде. Але далі обов'язково буде", - написала Буславець, додавши в пості фото заяви.
Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №1467-р від 20 листопада, оприлюдненим на Урядовому порталі в п'ятницю ввечері, обов'язки міністра енергетики покладено на заступника міністра Юрія Бойка.
Розпорядженням № 1466-р від 20 листопада визнано недійсним розпорядження №604 від 3 червня 2020 року про покладання обов`язків міністра енергетики на Ольгу Буславець. Вона залишилася на посаді першого заступника міністра.
Топ коментарі
+8 Старый зольдат
показати весь коментар21.12.2020 19:32
+6 Гыг с Вами
показати весь коментар21.12.2020 19:17
+4 Envoy
показати весь коментар21.12.2020 19:20
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Русский - родной.
18 декабря суд признал противоправным и отменил приказ Министерства энергетики об увольнении Буславец, а также взыскал в ее пользу 139 тыс грн за время вынужденного прогула.(с)
Невже?
Так не буває!
^я не шмогла...^ тяжка була робота, всіх не задовольниш, а по іншому працювати не навчмли)