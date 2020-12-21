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Перша заступниця міністра енергетики Буславець написала заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець вирішила звільнитися з посади.

Про це вона повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийняла таке рішення. Зараз коментарів про причини і подальші плани не буде. Але далі обов'язково буде", - написала Буславець, додавши в пості фото заяви.

Перша заступниця міністра енергетики Буславець написала заяву про звільнення 01

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Перша заступниця міністра енергетики Буславець написала заяву про звільнення 02

Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №1467-р від 20 листопада, оприлюдненим на Урядовому порталі в п'ятницю ввечері, обов'язки міністра енергетики покладено на заступника міністра Юрія Бойка.

Розпорядженням № 1466-р від 20 листопада визнано недійсним розпорядження №604 від 3 червня 2020 року про покладання обов`язків міністра енергетики на Ольгу Буславець. Вона залишилася на посаді першого заступника міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики

Автор: 

Кабмін (14103) звільнення (2676) Буславець Ольга (146) Міненерго (1407)


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Топ коментарі
+8
Ещё один топ менеджер Ахметова "сгорел" на работе в энергетике, тем самым расчищая дорогу сыну ярой "социалистке"- алкоголичке, люто, по чЛенински, ненавидящей США (Но почему то там живущей!? Наверное "вредит" пиндосам поглащая их виски, что бы они "проклятые" усохли без него от жажды! ) Натахи Витренко.
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21.12.2020 19:32
+6
ну все,берут витренка
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21.12.2020 19:17
+4
Значит скоро повысят тарифы на элекроэнергию для населения . Есть такая примета .
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21.12.2020 19:20
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ну все,берут витренка
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21.12.2020 19:17 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1341041336179449859?s=20 Буславець написала написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра энергетики. В "Слуге народа" активно обсуждают размер "занесенного наверх" за назначения Витренко. Не пропихнув Витренко даже через своих депутатов в ВР, Зеленский применил "схему Буславец" для назначения Витренко. Сначала Кабмин назначит его заместителем министра энергетики, а потом и.о. министра энергетики.

Русский - родной.
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21.12.2020 19:39 Відповісти
устала.
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21.12.2020 19:18 Відповісти
отсудила свою должность...и ушла )))
18 декабря суд признал противоправным и отменил приказ Министерства энергетики об увольнении Буславец, а также взыскал в ее пользу 139 тыс грн за время вынужденного прогула.(с)
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21.12.2020 19:22 Відповісти
еще и мат помощь получит при увольнении пару копеечек
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21.12.2020 19:44 Відповісти
А как же 2 недели отработать, передать дела?
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21.12.2020 19:19 Відповісти
какие 2 недели ЭТО ГОССЛУЖБА КАТЕГОРИЯ А.. причем тут КЗОТ? тут Контракт..
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21.12.2020 19:21 Відповісти
Отпуск ? В южном полушарии лето .
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21.12.2020 19:21 Відповісти
Значит скоро повысят тарифы на элекроэнергию для населения . Есть такая примета .
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21.12.2020 19:20 Відповісти
Намайнила на Энергоатоме. Можно уходить...
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21.12.2020 19:25 Відповісти
Наколядовала!
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21.12.2020 19:29 Відповісти
Так еще до ее заявы было объявлено о повышении. Дескать, Европа просила привести к соответствию с европейскими ценами! А я предложила "наш ответ Чемберлену"- помогите нам довести уровень наших доходов до своего уровня, а потом требуйте соответствия цен и тарифов.
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21.12.2020 19:31 Відповісти
Ещё один топ менеджер Ахметова "сгорел" на работе в энергетике, тем самым расчищая дорогу сыну ярой "социалистке"- алкоголичке, люто, по чЛенински, ненавидящей США (Но почему то там живущей!? Наверное "вредит" пиндосам поглащая их виски, что бы они "проклятые" усохли без него от жажды! ) Натахи Витренко.
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21.12.2020 19:32 Відповісти
Он даже выглядеть лучше стал.Не?
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21.12.2020 19:39 Відповісти
Первый замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении - Цензор.НЕТ 2057
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21.12.2020 19:38 Відповісти
Гончаренко щойно пише:"МОЛНИЯ! Юрия Витренко только что назначили ио министра энергетики на экстренном кадровом Кабмине"
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21.12.2020 20:19 Відповісти
А шож такое? Наверное где то появилась вакансия на должность бухгалтера.
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21.12.2020 19:38 Відповісти
Пресекает Коломойский поползновения буратины к Ахметову.
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21.12.2020 19:38 Відповісти
Ахметовскую бабёнку попросили..
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21.12.2020 19:42 Відповісти
обещать , не значит женится ...
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21.12.2020 20:05 Відповісти
Там такая свадьба жаб и гадюк, шо все уже давно попереженились.
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21.12.2020 20:32 Відповісти
В топку...не указана причина, по собственному, соглашение сторон и т.д
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21.12.2020 20:32 Відповісти
Вау, гречка!
Невже?
Так не буває!
^я не шмогла...^ тяжка була робота, всіх не задовольниш, а по іншому працювати не навчмли)
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22.12.2020 01:24 Відповісти
 
 