Перша заступниця міністра енергетики Буславець написала заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець вирішила звільнитися з посади.

Про це вона повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийняла таке рішення. Зараз коментарів про причини і подальші плани не буде. Але далі обов'язково буде", - написала Буславець, додавши в пості фото заяви.

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Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №1467-р від 20 листопада, оприлюдненим на Урядовому порталі в п'ятницю ввечері, обов'язки міністра енергетики покладено на заступника міністра Юрія Бойка.

Розпорядженням № 1466-р від 20 листопада визнано недійсним розпорядження №604 від 3 червня 2020 року про покладання обов`язків міністра енергетики на Ольгу Буславець. Вона залишилася на посаді першого заступника міністра.

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