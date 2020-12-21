Первый замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец приняла решение уволиться с должности.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будет", - написала Буславец, приложив в посту фото заявления.

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Напомним, согласно распоряжению правительства №1467-р от 20 ноября, обнародованном на Правительственном портале в пятницу вечером, обязанности министра энергетики возложены на заместителя министра Юрия Бойко.

Распоряжением № 1466-р от 20 ноября признано недействительным распоряжение №604 от 3 июня 2020 года о возложении обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец. Она осталась на должности первого заместителя министра.