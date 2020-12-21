Первый замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ
Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец приняла решение уволиться с должности.
Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будет", - написала Буславец, приложив в посту фото заявления.
Напомним, согласно распоряжению правительства №1467-р от 20 ноября, обнародованном на Правительственном портале в пятницу вечером, обязанности министра энергетики возложены на заместителя министра Юрия Бойко.
Распоряжением № 1466-р от 20 ноября признано недействительным распоряжение №604 от 3 июня 2020 года о возложении обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец. Она осталась на должности первого заместителя министра.
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18 декабря суд признал противоправным и отменил приказ Министерства энергетики об увольнении Буславец, а также взыскал в ее пользу 139 тыс грн за время вынужденного прогула.(с)
Невже?
Так не буває!
^я не шмогла...^ тяжка була робота, всіх не задовольниш, а по іншому працювати не навчмли)