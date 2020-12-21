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Первый замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец приняла решение уволиться с должности.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будет", - написала Буславец, приложив в посту фото заявления.

Первый замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики: меня действующая и.о. Буславец устраивает, - Шмыгаль


Первый замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении 02

Напомним, согласно распоряжению правительства №1467-р от 20 ноября, обнародованном на Правительственном портале в пятницу вечером, обязанности министра энергетики возложены на заместителя министра Юрия Бойко.

Распоряжением № 1466-р от 20 ноября признано недействительным распоряжение №604 от 3 июня 2020 года о возложении обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец. Она осталась на должности первого заместителя министра.

Автор: 

Кабмин (14029) увольнение (2679) Буславец Ольга (71) Минэнерго (365)


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Топ комментарии
+8
Ещё один топ менеджер Ахметова "сгорел" на работе в энергетике, тем самым расчищая дорогу сыну ярой "социалистке"- алкоголичке, люто, по чЛенински, ненавидящей США (Но почему то там живущей!? Наверное "вредит" пиндосам поглащая их виски, что бы они "проклятые" усохли без него от жажды! ) Натахи Витренко.
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21.12.2020 19:32
+6
ну все,берут витренка
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21.12.2020 19:17
+4
Значит скоро повысят тарифы на элекроэнергию для населения . Есть такая примета .
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21.12.2020 19:20
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ну все,берут витренка
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21.12.2020 19:17 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1341041336179449859?s=20 Буславець написала написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра энергетики. В "Слуге народа" активно обсуждают размер "занесенного наверх" за назначения Витренко. Не пропихнув Витренко даже через своих депутатов в ВР, Зеленский применил "схему Буславец" для назначения Витренко. Сначала Кабмин назначит его заместителем министра энергетики, а потом и.о. министра энергетики.

Русский - родной.
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21.12.2020 19:39 Ответить
устала.
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21.12.2020 19:18 Ответить
отсудила свою должность...и ушла )))
18 декабря суд признал противоправным и отменил приказ Министерства энергетики об увольнении Буславец, а также взыскал в ее пользу 139 тыс грн за время вынужденного прогула.(с)
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21.12.2020 19:22 Ответить
еще и мат помощь получит при увольнении пару копеечек
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21.12.2020 19:44 Ответить
А как же 2 недели отработать, передать дела?
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21.12.2020 19:19 Ответить
какие 2 недели ЭТО ГОССЛУЖБА КАТЕГОРИЯ А.. причем тут КЗОТ? тут Контракт..
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21.12.2020 19:21 Ответить
Отпуск ? В южном полушарии лето .
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21.12.2020 19:21 Ответить
Значит скоро повысят тарифы на элекроэнергию для населения . Есть такая примета .
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21.12.2020 19:20 Ответить
Намайнила на Энергоатоме. Можно уходить...
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21.12.2020 19:25 Ответить
Наколядовала!
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21.12.2020 19:29 Ответить
Так еще до ее заявы было объявлено о повышении. Дескать, Европа просила привести к соответствию с европейскими ценами! А я предложила "наш ответ Чемберлену"- помогите нам довести уровень наших доходов до своего уровня, а потом требуйте соответствия цен и тарифов.
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21.12.2020 19:31 Ответить
Ещё один топ менеджер Ахметова "сгорел" на работе в энергетике, тем самым расчищая дорогу сыну ярой "социалистке"- алкоголичке, люто, по чЛенински, ненавидящей США (Но почему то там живущей!? Наверное "вредит" пиндосам поглащая их виски, что бы они "проклятые" усохли без него от жажды! ) Натахи Витренко.
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21.12.2020 19:32 Ответить
Он даже выглядеть лучше стал.Не?
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21.12.2020 19:39 Ответить
Первый замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении - Цензор.НЕТ 2057
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21.12.2020 19:38 Ответить
Гончаренко щойно пише:"МОЛНИЯ! Юрия Витренко только что назначили ио министра энергетики на экстренном кадровом Кабмине"
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21.12.2020 20:19 Ответить
А шож такое? Наверное где то появилась вакансия на должность бухгалтера.
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21.12.2020 19:38 Ответить
Пресекает Коломойский поползновения буратины к Ахметову.
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21.12.2020 19:38 Ответить
Ахметовскую бабёнку попросили..
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21.12.2020 19:42 Ответить
обещать , не значит женится ...
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21.12.2020 20:05 Ответить
Там такая свадьба жаб и гадюк, шо все уже давно попереженились.
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21.12.2020 20:32 Ответить
В топку...не указана причина, по собственному, соглашение сторон и т.д
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21.12.2020 20:32 Ответить
Вау, гречка!
Невже?
Так не буває!
^я не шмогла...^ тяжка була робота, всіх не задовольниш, а по іншому працювати не навчмли)
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22.12.2020 01:24 Ответить
 
 