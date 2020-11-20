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Буславец Ольга (70) Минэнерго (216)

Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики, - министерство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики, - министерство

Ольга Буславец, с которой решением правительства от 20 ноября сняты полномочия по временному выполнению обязанностей министра энергетики, остается на должности первого заместителя министра,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минэнерго в Фейсбуке. 

В то же время в министерстве отметили, что, согласно принятому парламентом 17 ноября законопроекту №3651-д относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных организаций, предусматривается временное выполнение обязанностей министра только на протяжении 30 дней.

"Решение о назначении министра должно быть принято Верховной Радой", – подчеркнули в министерстве.

Согласно информации на сайте Рады, законопроект пока не подписан руководством парламента и главой государства.

Назначенный врио министра энергетики вместо Буславец замминистра Юрий Бойко до назначения в мае текущего года замминистра энергетики и защиты окружающей среды с октября 2014 года работал заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок", перед этим два года – руководителем ПАО "Черниговоблэнерго". Кроме того, занимал руководящие должности на протяжение нескольких лет в ЗАО "А.Е.С. Киевоблэнерго".

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства №1467-р от 20 ноября, обнародованном на Правительственном портале в пятницу вечером, обязанности министра энергетики возложены на заместителя министра Юрия Бойко.

Распоряжением № 1466-р от 20 ноября признано недействительным распоряжение №604 от 3 июня 2020 года о возложении обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики

Автор: Роман Свиридович
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соснопад отменяется...
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20.11.2020 21:26 Ответить
Связи и все.
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20.11.2020 21:32 Ответить
Ринат позвонил.
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20.11.2020 21:34 Ответить
Перетасовка тузов в рукаве ахметова. Нам дешевле от этого не будет.
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20.11.2020 21:35 Ответить
Всё, приготовится атомной энергетике к приватизации Ахметом. Саша стоматолог не успел, а бывшие рыги с зелёными поделят, пока тот придурок видосики снимает.
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20.11.2020 21:50 Ответить
Шмыгаль (группа Ахметова) не сработался с сильно умной Буславец (группа Ахметова), потому заменил ее на Бойко (группа Ахметова).
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20.11.2020 21:54 Ответить
Но Бойко смыслит в энергетике, но будет ли это направление на благо Украины. Хотя у него есть шанс показать себя с хорошей стороны и потом участвовать в президентской компании.
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21.11.2020 04:27 Ответить
Судя по тому, что Украина по прежнему нуждается в кредитах МВФ, намайнить криптовалюту, используя избыточную энергию АЭС, не удалось. Осталось загадкой, как эта странная идея могла прийти в голову Буславец и компании? При том, что если у вас есть что-то, что досталось вам почти даром, всегда можно иметь сверхприбыли, продавая это даже по цене ниже средней. Хотелось бы узнать, что помешало Минэнерго организовать майнинг валюты или не повышать тарифы на электроэнергию. (При том, что себестоимость производства эл/энергии в Украине одна из самых низких в мире благодаря АЭС.)
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20.11.2020 22:02 Ответить
 
 