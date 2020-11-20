Буславець залишається на посаді першого заступника міністра енергетики, - міністерство

Ольга Буславець, з якої рішенням уряду від 20 листопада знято повноваження тимчасового виконання обов'язків міністра енергетики, залишається на посаді першого заступника міністра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міненерго в Фейсбуці.

Водночас у міністерстві зазначили, що, згідно з прийнятим парламентом 17 листопада законопроєктом №3651-д щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних організацій, передбачається тимчасове виконання обов'язків міністра тільки впродовж 30 днів.

"Рішення про призначення міністра має бути прийнято Верховною Радою", - підкреслили в міністерстві.

Згідно з інформацією на сайті Ради, законопроєкт поки не підписано керівництвом парламенту і главою держави.

Призначений т.в.о. міністра енергетики замість Буславець заступник міністра Юрій Бойко до призначення в травні цього року заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища з жовтня 2014 року працював заступником директора з економіки та фінансів ДП ​​"Енергоринок", перед цим два роки - керівником ПАТ "Чернігівобленерго". Крім того, обіймав керівні посади впродовж декількох років у ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду щодо вирішення проблем "Енергоатому": доручив невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням уряду №1467-р від 20 листопада, оприлюдненим на Урядовому порталі в п'ятницю ввечері, обов'язки міністра енергетики покладено на заступника міністра Юрія Бойка.

Розпорядженням № 1466-р від 20 листопада визнано недійсним розпорядження №604 від 3 червня 2020 року про покладання обов`язків міністра енергетики на Ольгу Буславець.

Читайте також: Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики