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Буславець Ольга (67) Міненерго (361)

Буславець залишається на посаді першого заступника міністра енергетики, - міністерство

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Буславець залишається на посаді першого заступника міністра енергетики, - міністерство

Ольга Буславець, з якої рішенням уряду від 20 листопада знято повноваження тимчасового виконання обов'язків міністра енергетики, залишається на посаді першого заступника міністра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міненерго в Фейсбуці.

Водночас у міністерстві зазначили, що, згідно з прийнятим парламентом 17 листопада законопроєктом №3651-д щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних організацій, передбачається тимчасове виконання обов'язків міністра тільки впродовж 30 днів.

"Рішення про призначення міністра має бути прийнято Верховною Радою", - підкреслили в міністерстві.

Згідно з інформацією на сайті Ради, законопроєкт поки не підписано керівництвом парламенту і главою держави.

Призначений т.в.о. міністра енергетики замість Буславець заступник міністра Юрій Бойко до призначення в травні цього року заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища з жовтня 2014 року працював заступником директора з економіки та фінансів ДП ​​"Енергоринок", перед цим два роки - керівником ПАТ "Чернігівобленерго". Крім того, обіймав керівні посади впродовж декількох років у ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго".

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Як повідомлялося, згідно з розпорядженням уряду №1467-р від 20 листопада, оприлюдненим на Урядовому порталі в п'ятницю ввечері, обов'язки міністра енергетики покладено на заступника міністра Юрія Бойка.

Розпорядженням № 1466-р від 20 листопада визнано недійсним розпорядження №604 від 3 червня 2020 року про покладання обов`язків міністра енергетики на Ольгу Буславець.

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20.11.2020 21:26 Відповісти
Связи и все.
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20.11.2020 21:32 Відповісти
Ринат позвонил.
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20.11.2020 21:34 Відповісти
Перетасовка тузов в рукаве ахметова. Нам дешевле от этого не будет.
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20.11.2020 21:35 Відповісти
Всё, приготовится атомной энергетике к приватизации Ахметом. Саша стоматолог не успел, а бывшие рыги с зелёными поделят, пока тот придурок видосики снимает.
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20.11.2020 21:50 Відповісти
Шмыгаль (группа Ахметова) не сработался с сильно умной Буславец (группа Ахметова), потому заменил ее на Бойко (группа Ахметова).
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20.11.2020 21:54 Відповісти
Но Бойко смыслит в энергетике, но будет ли это направление на благо Украины. Хотя у него есть шанс показать себя с хорошей стороны и потом участвовать в президентской компании.
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21.11.2020 04:27 Відповісти
Судя по тому, что Украина по прежнему нуждается в кредитах МВФ, намайнить криптовалюту, используя избыточную энергию АЭС, не удалось. Осталось загадкой, как эта странная идея могла прийти в голову Буславец и компании? При том, что если у вас есть что-то, что досталось вам почти даром, всегда можно иметь сверхприбыли, продавая это даже по цене ниже средней. Хотелось бы узнать, что помешало Минэнерго организовать майнинг валюты или не повышать тарифы на электроэнергию. (При том, что себестоимость производства эл/энергии в Украине одна из самых низких в мире благодаря АЭС.)
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20.11.2020 22:02 Відповісти
 
 