ВР не змогла призначити Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики. ВIДЕО

Верховна Рада не змогла призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики.

"За" призначення Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики проголосували лише 186 нардепів з 225 необхідних, передає кореспондент Цензор.НЕТ. Таким чином питання призначення Юрія Вітренка не було схвалене депутатами Верховної Ради.

Раніше Цензор. НЕТ повідомляв про те, що комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України.

Крім цього, повідомлялося, що в умовах коронакризи під тиском Володимира Зеленського та Андрія Єрмака Кабмін виплатив Юрію Вітренку 170 млн грн премії.

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