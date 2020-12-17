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ВР не змогла призначити Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики. ВIДЕО

Верховна Рада не змогла призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики.

"За" призначення Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики проголосували лише 186 нардепів з 225 необхідних, передає кореспондент Цензор.НЕТ. Таким чином питання призначення Юрія Вітренка не було схвалене депутатами Верховної Ради.

Раніше Цензор. НЕТ повідомляв про те, що комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України.

Крім цього, повідомлялося, що в умовах коронакризи під тиском Володимира Зеленського та Андрія Єрмака Кабмін виплатив Юрію Вітренку 170 млн грн премії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра підтримали 7 із 11 "слуг народу" в комітеті Ради. СПИСОК

Автор: 

ВР (14972) призначення (2286) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+7
Пара десятков депутатов сегодня хорошо приподнялись. Ничего, для Ахметова это копейки...
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17.12.2020 14:22
+5
Я всегда считал его адекватным чуваком (даже не смотря на то, кто у него мать...), а он тут вот вдруг решил обгадиться в этот зелёный понос...
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17.12.2020 14:46
+4
Будем надіятись,що з голоду цей дєятель точно не здохне.
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17.12.2020 14:33
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Готовьтесь, зебобики, расстаться с бюджетными миллиардами. Хотя они не ваши, но платить вам. Впрочем, какая вам разница
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17.12.2020 14:14 Відповісти
О, зебил проснулся!
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17.12.2020 14:21 Відповісти
Пара десятков депутатов сегодня хорошо приподнялись. Ничего, для Ахметова это копейки...
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17.12.2020 14:22 Відповісти
Напрасно думаете, что у них оплата за каждое голосование. Нет. Всё гораздо проще. Оплата ежемесячная. При "неправильном голосовании" оплата прекращается.
Такой метод исключает постоянные инструкции и торг. Достаточно одной смс-ки с одним с номером законопроекта и слова "за" или "против".
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17.12.2020 14:48 Відповісти
Будем надіятись,що з голоду цей дєятель точно не здохне.
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17.12.2020 14:33 Відповісти
Як дві баринишні на виданні.
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17.12.2020 14:35 Відповісти
-- Обниматься некогда, -- сказал Бендер, -- прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли. -- Каррраул! -- завопила вдова.(с)
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17.12.2020 14:37 Відповісти
Может и к лучшему. Не стоит Витренко вымазываться в зелёное лайно.
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17.12.2020 14:44 Відповісти
Уже вимазався. Думаєте, за що єрмак з блаЗЕнем лобіювали виплату Вітренко такої премії? - ось відповідь: https://ibigdan.livejournal.com/26031893.html
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17.12.2020 14:50 Відповісти
Некоторым стОит вляпаться, тогда наступает просветление в мозгах. Умные люди пишут, что Величайший пытается бодаться таким образом с коллективным Беней Ахметовым.

Аполитичен, профессионален, удаленный от всех олигархических центров, несгибаем в вопросах принципиальных. (Характер твердый, нордический. )
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17.12.2020 16:02 Відповісти
Я всегда считал его адекватным чуваком (даже не смотря на то, кто у него мать...), а он тут вот вдруг решил обгадиться в этот зелёный понос...
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17.12.2020 14:46 Відповісти
За океаном завыла престарелая бульдожиха.
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17.12.2020 14:55 Відповісти
Забавно, но тот же Бутусов рассказал, что в конце 2018 года Витренко получил около 6 миллионов долларов премии за Стокгольмский арбитраж. Кобелев получил 40 миллионов и быстренько, ещё до выплаты Газпромом перевёл деньги матушке в США. Витренко же получил часть денег, а часть зажали из за критики Зеленского, хотя тогда рулил не он. Витренко же через суд потребовал остаток 94 миллиона гривен от Нафтогаза. В итоге Кабмин чудесным образом выплатил 170 миллионов.
Всё же кто виноват за события 2018 года? Или или?
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17.12.2020 14:59 Відповісти
пронесло от очередного благодетеля собственного кармана
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17.12.2020 15:17 Відповісти
Кто-то представляет выигрыш Нафтогаза как личную заслугу .......(имя значения не имеет!) !??? Да, бросьте! Выиграть в западном арбитраже можно только имея железо-бетонные основания и роль спикера здесь минимальна! Жадненький сынок своей матери возгордился несуществующими заслугами и банально обокрал державу ,а развеселый пианист ему аккомпанировал.
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17.12.2020 17:16 Відповісти
Все верно.
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17.12.2020 19:52 Відповісти
Договір з ними КМ підписував. Там прописана премія - 0,1 % від виграшу.
Відповідно, вийшло багато.
Треба вміти гарно рахувати. Або домовлятися.
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17.12.2020 20:44 Відповісти
думал шара с евреями прокатит а нет не занес определенной сумы гуляй....
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17.12.2020 20:01 Відповісти
Ця мразь ще не нажерлася? Його не прем"ером потрібно, а на нари разом з коболєвим.
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17.12.2020 22:19 Відповісти
Вітренко і Коболєв-це сволота, яка користуючись високими посадами, виторгувати собі премії за те, що Газпром обікрав державу Україна, так до чого тут ці двоє??? Я б ще зрозуміла, що премії отримали адвокати, але такі баснословні гроші??? Це гроші всього українського народу, якому за конституцією належать корисні копалини і цей самий народ уж точно нічого не отримує,окрім олігархів, які вкрали або за копійки викупили надра,і доять їх безсоромно. Тому гадаю, що було б справедливо,якби гроші від Газпрому пішли у бюджет, а так званим "успішним менеджерам" треба строк довічно впаяти через те, що Нафтогаз довели до боргів, а з якого дива вони отримали премії за гарну роботу- незрозуміло. Їх треба гнати вдалий з конфіскацією!!!!
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20.12.2020 17:20 Відповісти
 
 