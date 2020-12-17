ВР не змогла призначити Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики. ВIДЕО
Верховна Рада не змогла призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики.
"За" призначення Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики проголосували лише 186 нардепів з 225 необхідних, передає кореспондент Цензор.НЕТ. Таким чином питання призначення Юрія Вітренка не було схвалене депутатами Верховної Ради.
Раніше Цензор. НЕТ повідомляв про те, що комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України.
Крім цього, повідомлялося, що в умовах коронакризи під тиском Володимира Зеленського та Андрія Єрмака Кабмін виплатив Юрію Вітренку 170 млн грн премії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такой метод исключает постоянные инструкции и торг. Достаточно одной смс-ки с одним с номером законопроекта и слова "за" или "против".
Аполитичен, профессионален, удаленный от всех олигархических центров, несгибаем в вопросах принципиальных. (Характер твердый, нордический. )
Всё же кто виноват за события 2018 года? Или или?
Відповідно, вийшло багато.
Треба вміти гарно рахувати. Або домовлятися.