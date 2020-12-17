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Кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра підтримали 7 із 11 "слуг народу" в комітеті Ради. СПИСОК

Сім із 11 членів комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг від "СН" підтримали кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України.

Про це йшлося в повідомленні в чаті фракції СН, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримали Вітренка:

1. Герус

2. Жупанин

3. Мулик

4. Семінський

5. Нагорняк

6. Півоваров

7. Костюх

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Не підтримали:

1. Шипайло

2. Припутень

3. Горобець

4. Камельчук

Тому голосів не вистачило, щоб підтримати. Вирішили відправити на розгляд залу", - йдеться в повідомленні.

Кандидатуру Вітренка на посаду віцепремєр-міністра підтримали 7 із 11 слуг народу в комітеті Ради 01

Нагадаємо, питання про призначення Вітренка міністром енергетики стоїть на порядку денному пленарного засідання Верховної Ради в четвер, 17 грудня.

ВР (14975) Кабмін (14090) призначення (2287) Герус Андрій (446) Вітренко Юрій (632) Слуга народу (2813) Камельчук Юрій (43) Семінський Олег (50) Нагорняк Сергій (12)


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Ну якщо сам Херус підтримує ,то Україні край потрібен такий віце-прим"єр !!!)))
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17.12.2020 12:08 Відповісти
Та отож. Приходиться вибирати.
Але по приколу, як уже впевнились, варіант найгірший.
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17.12.2020 12:30 Відповісти
Якщо не підтримує Ковальчук, то треба затвердити Вітренка віце-прем'єром.
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17.12.2020 12:24 Відповісти
Пардон, Камельчук, туди його...
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17.12.2020 12:25 Відповісти
Ну если Герус поддержал , значит в Отстой.
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17.12.2020 12:55 Відповісти
А будете себя плохо вести - заменят на Наталью.
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17.12.2020 13:33 Відповісти
 
 