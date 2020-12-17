Кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра підтримали 7 із 11 "слуг народу" в комітеті Ради. СПИСОК
Сім із 11 членів комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг від "СН" підтримали кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України.
Про це йшлося в повідомленні в чаті фракції СН, передає Цензор.НЕТ.
"Підтримали Вітренка:
1. Герус
2. Жупанин
3. Мулик
4. Семінський
5. Нагорняк
6. Півоваров
7. Костюх
Не підтримали:
1. Шипайло
2. Припутень
3. Горобець
4. Камельчук
Тому голосів не вистачило, щоб підтримати. Вирішили відправити на розгляд залу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, питання про призначення Вітренка міністром енергетики стоїть на порядку денному пленарного засідання Верховної Ради в четвер, 17 грудня.
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Але по приколу, як уже впевнились, варіант найгірший.