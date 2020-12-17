Кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра підтримали 7 із 11 "слуг народу" в комітеті Ради. СПИСОК

Сім із 11 членів комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг від "СН" підтримали кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України.

Про це йшлося в повідомленні в чаті фракції СН, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримали Вітренка:

1. Герус

2. Жупанин

3. Мулик

4. Семінський

5. Нагорняк

6. Півоваров

7. Костюх

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Не підтримали:

1. Шипайло

2. Припутень

3. Горобець

4. Камельчук

Тому голосів не вистачило, щоб підтримати. Вирішили відправити на розгляд залу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, питання про призначення Вітренка міністром енергетики стоїть на порядку денному пленарного засідання Верховної Ради в четвер, 17 грудня.