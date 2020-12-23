У водах Данії можуть відновити прокладання "Північного потоку-2" із 15 січня

Трубоукладальне судно під російським прапором Fortuna з 15 січня 2021 року може почати укладання "Північного потоку-2" в данській виключній економічній зоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють Датське агентство з мореплавання і проєктна компанія Nord Stream 2 AG.

Йдеться про укладання двох ниток газопроводу від точки навпроти південного краю острова Борнгольм до кордону датських і німецьких виняткових економічних зон.

Крім "Фортуни", в роботах будуть задіяні будівельні судна "Балтійський дослідник" і "Мурман", а також інші судна постачання.

Під час роботіи трубоукладника Fortuna навколо нього створюється тимчасова заборонена зона радіусом 1,5 милі (2,8 км), а під час роботи суден "Балтійський дослідник" і "Мурман" - 500 м - за подачі ними сигналу "обмежена маневреність".

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У цій зоні буде заборонено несанкціоноване судноплавство, занурення, постановка на якір, рибна ловля і роботи на морському дні.

Будівництво газопроводу "Північний потік 2" силами європейських будівельних компаній було призупинено рік тому після ухвалення військового бюджету США на наступний рік, в який законодавці вписали заборону підрядникам надавати послуги з укладання морської магістралі.

Після цього російська сторона зайнялася добудовою газопроводу власними силами. Два тижні тому трубоукладач "Фортуна" приступив до добудови 2,6-кілометрового відрізка магістралі у виключній економічній зоні Німеччини.

Наразі з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).