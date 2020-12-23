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Данія (721) росія (63589) Північний потік (2446)

У водах Данії можуть відновити прокладання "Північного потоку-2" із 15 січня

У водах Данії можуть відновити прокладання

Трубоукладальне судно під російським прапором Fortuna з 15 січня 2021 року може почати укладання "Північного потоку-2" в данській виключній економічній зоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють Датське агентство з мореплавання і проєктна компанія Nord Stream 2 AG.

Йдеться про укладання двох ниток газопроводу від точки навпроти південного краю острова Борнгольм до кордону датських і німецьких виняткових економічних зон.

Крім "Фортуни", в роботах будуть задіяні будівельні судна "Балтійський дослідник" і "Мурман", а також інші судна постачання.

Під час роботіи трубоукладника Fortuna навколо нього створюється тимчасова заборонена зона радіусом 1,5 милі (2,8 км), а під час роботи суден "Балтійський дослідник" і "Мурман" - 500 м - за подачі ними сигналу "обмежена маневреність".

Читайте також: Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром

У цій зоні буде заборонено несанкціоноване судноплавство, занурення, постановка на якір, рибна ловля і роботи на морському дні.

Будівництво газопроводу "Північний потік 2" силами європейських будівельних компаній було призупинено рік тому після ухвалення військового бюджету США на наступний рік, в який законодавці вписали заборону підрядникам надавати послуги з укладання морської магістралі.

Після цього російська сторона зайнялася добудовою газопроводу власними силами. Два тижні тому трубоукладач "Фортуна" приступив до добудови 2,6-кілометрового відрізка магістралі у виключній економічній зоні Німеччини.

Наразі з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

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Топ коментарі
+10
Твій,натягнутий на пляшку пуканчик не трісне,кацапська свиня. Він вже гарно розроблений)
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23.12.2020 08:14
+6
Kavkaz Center
@newkc14
Азербайджан опубликовал фото уничтоженного в Карабахе новейшего российского комплекса РЭБ "Репеллент"
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23.12.2020 08:34
+5
Ми дуже обурені продовженням будівництва СП2, але в той самий час самі залюбки заробляємо на прокачці кацапського газу. Цікава ситуація.
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23.12.2020 08:56
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Для еуропських толєрастів гроші не пахнуть. США вам продемонструє, як треба поводитись із москало-рашистськими геополітичними проектами
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23.12.2020 08:05 Відповісти
Україна теж качає кацапський газ. Чи ви прихильник подвійних стандартів?
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23.12.2020 08:52 Відповісти
Украина зарабатывает бабло на прокачке газа для ес. В чем проблема?!
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23.12.2020 08:56 Відповісти
То гроші не пахнуть?
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23.12.2020 08:58 Відповісти
Причем тут пахнут или не пахнут?! Это долгострочный контракт, который нужно выполнять.
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23.12.2020 09:07 Відповісти
Сталін теж продовжував Гітлеру гнати составами вугілля і руду до 1945 року, бо контракти треба виконувати?
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23.12.2020 09:10 Відповісти
Какой нахер уголь в 45-м?! В это время германия уже была в руинах, а ты несешь какую-то ересь про контракты.
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23.12.2020 09:47 Відповісти
порівняння некоректне
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24.12.2020 00:09 Відповісти
Твій,натягнутий на пляшку пуканчик не трісне,кацапська свиня. Він вже гарно розроблений)
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23.12.2020 08:14 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Азербайджан опубликовал фото уничтоженного в Карабахе новейшего российского комплекса РЭБ "Репеллент"

P.S. Что горит твой пер и дак ?
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23.12.2020 08:33 Відповісти
Шта??😧
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23.12.2020 09:33 Відповісти
Уявляй і мрій. Як співала ротом у одній пісні рашистська підстилка анілорак "мрій про мене, мрій"
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23.12.2020 08:22 Відповісти
А подскажи те, чей Крым?
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23.12.2020 09:04 Відповісти
Более уязвимой системы, чем подводный газопровод трудно представить. Одна заурядная торпеда с ПЛ и впечатляющее масштабами джакузи обеспечено
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23.12.2020 08:13 Відповісти
І хто ж буде віддавати наказ про торпедування цього газопроводу? Глибоко стурбована фрау Макрель? лівацький рашистолюб Макарон? Торгувати з кассабами - так, залюбки. А різких рухів ніхто не робитиме
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23.12.2020 08:19 Відповісти
США вам продемонструє
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23.12.2020 08:22 Відповісти
Якщо його і добудують, то з ним постійно щось буде траплятися. То рибобандерівці пошкодять, то хунтомолюски шкоду нароблять. Ще й візитку Яроша підкинуть
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23.12.2020 09:23 Відповісти
Зачем еще торпеды тратить?! Глубины в Балтике вполне доступные для военных водолазов. Небольшая даже безоболочная мина, лишь бы трубу пробить, и вся "аморе мио" Еще в совдеповские времена у меня работал парень, который был боевым пловцом во время слубы на флоте, так они выходили во время боевых походов с подлодки на глубинах до 250 м. Забирали с дна какие-то большие ящики и ставили такие же новые.
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23.12.2020 08:26 Відповісти
Так в этом же и прикол. Выбрать такую глубину, для точки поражения, чтобы ни один водолаз туда не попал
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23.12.2020 08:30 Відповісти
Средняя глубина Балтики что-то около 50 метров.
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23.12.2020 08:44 Відповісти
Деньги в воду.
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23.12.2020 08:16 Відповісти
При тех затратах, которые уже вбухали европоцы и кацапы в эти трубы, сдается мне, что навар на транспортируемый газ по ним будет минимум-миниморум. Весь этот проект уже давно превратился из экономического на политический. А с трубами по Черному морю вообще пздц! После того, как в Турцию пошел газ из Азербайджана (не помню, подключился ли Туркменистан) эти трубы вообще никому не нужны.
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23.12.2020 08:33 Відповісти
Чтобы отбить сп-2, козломордым, нужно качать газ на полную мощность 25-30 лет (это при ценах и обьемах продаж 2015-17-х годов). С учетом того, что потребление газа в ЕС падает, американские сланцевики димпенгуют ценами и отжимают европейский рынок, то сп2, даже если его и запустят, никогда себя не окупит. А с учетом того, что в ближайшие 20-30 лет европа полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, то сп-2 - это чистой воды распил бабла кооперативом озеро, а никакой не бизнес проект
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23.12.2020 08:45 Відповісти
СП-2 їм потрібен лише з однією метою - щоб можна було розв'язати повномасштабну війну проти нас у будь-який момент
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24.12.2020 00:12 Відповісти
При чем здесь навар? Об этом никто не думает. Про убытки - тоже.Главное - построить.. Цена абсолютно не имеет никакого значения, хоть 1 миллиард хоть 100 миллиардов. Денег в ********* навалом, никто их считать не будет.
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23.12.2020 09:48 Відповісти
Гы- гы. Вот нравятся мне эти козломордые ребята! Даром шо на лаптях говно слоями отваливается - главное на немытую шею украденный кружевной воротничке нацепить. Понты дороже денег. Главное погромче прокукарекать - сп-2 МОЖЕТ начать бла,бла... А может и не начать... Потом шо нибудь новое брякнут. Коцапы сэр..
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23.12.2020 08:26 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Азербайджан опубликовал фото уничтоженного в Карабахе новейшего российского комплекса РЭБ "Репеллент"
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23.12.2020 08:34 Відповісти
путин со своими корешками сечиными-ротенбергами знатно прибарахлились на распиле бабла от стройки бестолковых газопроводов. Сначала была сила сибири, которая до сих нихера не качает, теперь вот сп-2, который ничего кроме понтов из себя не представляет. По факту, сейчас даже без полномасштабных американских санкций, европейские компании шарахаются строительства этой трубы, а что будет после того, как старина Байден въедет в белый дом и ****** по полной кремлефашистам! Так шо ватаны, пока не поздно: пилите трубу на металлолом - хоть пару млрд фублей отбьете - а то совсем скоро, даже забрать свое барахло со дна моря не сможете.
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23.12.2020 08:37 Відповісти
Аж жидким дрищет кацап.
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23.12.2020 08:52 Відповісти
"«Рекордный по сумме и объёму газовый контракт Газпрома с CNPC заключён на выгодных для Китая условиях, а для российской монополии может оказаться минимально https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C рентабельным »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8#cite_note-36 [36] . «Без аванса [китайской стороны, что и случилось] цена строительства может возрасти и газопровод не https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9 окупится при сохранении существующей 30 % таможенной пошлины»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8#cite_note-37 [37] . Также утверждается, что «"Сила Сибири" окупится, лишь если цена газа на границе с Китаем составит 360-400 долл. за 1 тыс. м³ - это вдвое выше средней цены экспорта "Газпрома" в Европу за первые девять месяцев 2017 года»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8#cite_note-38 [38] . При этом газопровод окупится не ранее 2048 года"
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23.12.2020 08:51 Відповісти
Не надо писать чушь про рабочую трубу. Сила сибири закрыта... на плановый ремонт. Об этом писали даже кацапские сми. Карл, новую трубу закрыли на ремонт! Ахахахаха))) китайцам ваш газ уже не нужен
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23.12.2020 08:54 Відповісти
Ми дуже обурені продовженням будівництва СП2, але в той самий час самі залюбки заробляємо на прокачці кацапського газу. Цікава ситуація.
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23.12.2020 08:56 Відповісти
У нас есть многолетний контракт с еврокомпкниями по транспортировке газа. Если тебе не нравится, что Украина зарабатывает бабло на ровном месте, то ты можешь греться от буржуйки и готовить еду на костре.
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23.12.2020 08:59 Відповісти
Україна допомагає ворогу збагачуватись. На ці гроші закуповлюється озброєння, яким вбивають наших захисників. Це пряме фінансування тероризму.
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23.12.2020 09:05 Відповісти
Для нас труба - это еще возможность давить на европейцев. Такой себе законный шантаж. Так понятней почему европа нам будет помагать в войне с **********?
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23.12.2020 09:14 Відповісти
Ти дурік чи на зміні?
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23.12.2020 09:17 Відповісти
Ты готов водить своих детей зимой в неотапливаемый садик, а греться буржуйкой у себя дома?!
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23.12.2020 09:50 Відповісти
Кацапьонок, Україна видобуває і свій власний газ.
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23.12.2020 10:00 Відповісти
А можно подробнее о помощи Европы? ИМХО, в феврале 14-го достаточно было двух батальонов войск НАТО в Севастополе и Симферополе, чтоб "зеленые человечки" обосрались и попрятались на базе ЧФ. Не потому, что не могли бы победить в бою, а потому, что никто не захотел бы связываться с НАТО. Но вместо помощи - только слова о "поддержке", как и сегодня. Санкции? Так Яценюк во время Илловайска дал самую емкую характеристику этим санкциям.
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23.12.2020 09:36 Відповісти
А в феврале 2014-го Украина была членом нато, чтобы страны нато за нас воевали? Поэтому не пиши чушь в том, в чем не шаришь
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23.12.2020 09:44 Відповісти
А Ливия, где оппозиция получила помощь НАТО, была ее членом? Или ты сомневаешься, что в конце февраля Турчинов бы отказался дать разрешение на временное размещение их войск?
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23.12.2020 17:49 Відповісти
Під магазином з протягнутою рукою стоїть бомж. До нього підходить дівчина і тихенько каже йому:
- Мама.
Бомж здивовано дивиться на неї. Дівчина пояснює:
- Розумієте, грошей у мене нема, тому я вирішила допомогти вам хорошим словом.
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23.12.2020 10:56 Відповісти
в феврале 14-го достаточно было двух батальонов войск НАТО в Севастополе и Симферополе, чтоб "зеленые
===
Остапа...ой - виктора... славно пронесло
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23.12.2020 13:18 Відповісти
Можно быть уверенным в санкциях США против северного потока, а вот хватит ли смелости Украине ввести санкции против Германии и прочих Путинских шавок ?Или вечно будем полагаться на защиту Америки ?
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23.12.2020 08:58 Відповісти
Ватан, у тебе проблемы с мозгами?!
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23.12.2020 09:00 Відповісти
Ну я понимаю, что мысли о санкциях против Шредера и ко, зелёному охлосу не доступны, но Украина должна дать оценку дружбе Меркель и Путина
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23.12.2020 09:04 Відповісти
Ватаны с отмороженными мозгами, несут бред про какие-то санкции. Идиоты
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23.12.2020 09:15 Відповісти
Европа очень хочет наш лес кругляк ? Вот и причина показать им нашу дулю
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23.12.2020 09:07 Відповісти
А еще европа сьела твой мозг
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23.12.2020 09:18 Відповісти
Да уже пох. Контракты а транзит заключены. Денег он не принесет. Даже те трубопроводы что построены стоят "на ремонте" уже не один год пустые) Это скорее такой себе имиджевый проджект, как проведение олимпиады (которая в итоге обвонялась мельдонием и мочой). ТИпа вы нам санкции а мы вам в пику и таки утопим еще пару км труб в море) Ну а потом на ремонт закроют. Прикол в том что СП2 был фактором давления когда строился, это как пистолет без патронов. Опасен только когда угрожаешь, а стрелять один хер нечем. Так и тут. Так что его достройка не выгодна самим мокшанам. Это для них как чемодан без ручки. И бросить жалко и нести тяжело. Так что пусть играются)
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23.12.2020 09:16 Відповісти
А будет все как с крымским мостом. Кричали как? Не построят.. не построят... Если и построят, то рухнет.. Если не рухнет, то никто ездить не будет.. В результате построили, не рухнул и ездят по нем и машины и поезда. Точно так и с СП2 будет. И построят и газ пустят и покупатели найдутся. Конечно для начала цену какую-то смешную назначат чуть дороже воздуха.. И отказаться никто не сможет при такой цене... Бабло решает все.
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23.12.2020 10:46 Відповісти
ну да...тепер у деяких нідерландських компаній проблєми в судах...
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23.12.2020 10:52 Відповісти
з 15го? ну, як кажуть "7 футів під кілєм" і "глубокого погруженія"..., да ще... "попитка-нє питка"... госстрах страхував хоч?
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23.12.2020 10:50 Відповісти
 
 