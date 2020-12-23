УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7600 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
1 258 17

Громадянам Білорусі, імміграція яких відповідає інтересам України, спростили отримання посвідки на проживання, - постанова КМУ

Громадянам Білорусі, імміграція яких відповідає інтересам України, спростили отримання посвідки на проживання, - постанова КМУ

Кабмін ухвалив постанову, що передбачає спрощення оформлення посвідки на проживання деяким категоріям громадян Білорусі, зокрема, фахівцям у сфері ІТ та інновацій, які звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проєктом постанови пропонується встановити, що громадяни Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, та члени їх сімей, одночасно із зверненням із заявою про надання дозволу на імміграцію, відповідно до пункту 2 частини другої статті 4 закону "Про імміграцію" (як особи, які є висококваліфікованими спеціалістами і робітниками, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України) звертаються до ДМС для оформлення посвідки на тимчасове проживання і отримують її у скорочений строк", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Як уточнюється, наразі законодавством передбачено, що іноземці, які звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію відповідно до пункту 2 частини другої статті 4 закону "Про імміграцію", не можуть одночасно звертатися до ДМС для оформлення посвідки з метою підтвердження законності підстав для тимчасового проживання в Україні.

Також читайте: За п'ять місяців майже 350 білорусів "з особливих гуманітарних причин" приїхали до Литви, понад 600 - до Польщі

Запропонований постановою експеримент надасть можливість окремим категоріям білорусів та членам їх сімей одночасно із зверненням із заявою про надання дозволу на імміграцію звернутися із заявою на отримання посвідки.

Тож, як йдеться у пояснювальній записці, реалізація постанови дозволить врегулювати питання щодо спрощення процедури подачі документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання для визначених категорій іноземців та членів їх сімей, а також дозволить скоротити строки оформлення посвідок.

У проєкті документа зазначається, що постанова набирає чинності з дня її опублікування і діятиме до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, 18 листопада уряд підтримав законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції" та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції)", які дозволять спростити процедуру продовження строку перебування в нашій країні іноземців та осіб без громадянства, які законно прибули та перебувають на її території, а також процедуру обміну посвідки на тимчасове проживання в нашій державі.

Автор: 

Білорусь (7935) імміграція (42) Кабмін (14097) постанова (96)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
IT сектор приносил 6% ВВП Беларуси - больше, чем сельское хоз-во.
Был самой быстрорастущей отраслью экономики.
"Дерьмо" говоришь - да это с такими дебилами как ты (называемыми "коллективным путиным") РФ превращается в дурно пахнущую в экологическом, экономическом, политическом и прямом смыслах помойку.
показати весь коментар
23.12.2020 16:07
+2
Що власних москалів бракує,з Беларусі імпортувати будем !!)))
показати весь коментар
23.12.2020 15:38
+2
Segodnia dvux Litve zaderzali belorusov sovsem pjanije prosli granicu kogda protrezbeli paprosili politiceskoje ubezyce
показати весь коментар
23.12.2020 16:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що власних москалів бракує,з Беларусі імпортувати будем !!)))
показати весь коментар
23.12.2020 15:38 Відповісти
Справка от психиатра обязательна!
показати весь коментар
23.12.2020 15:38 Відповісти
Это ж вроде уже второй раз. Шо, неужели так мало бегут от Луки?
показати весь коментар
23.12.2020 15:49 Відповісти
Да у нас этих ИТешников, каждый второй.
показати весь коментар
23.12.2020 16:01 Відповісти
"Каждий второй,тоже герой,в рай попадет,вслед за тобой!" !!))
показати весь коментар
23.12.2020 16:12 Відповісти
Знавець,за всіма законами ,то лайно не тоне !!))
показати весь коментар
23.12.2020 15:56 Відповісти
IT сектор приносил 6% ВВП Беларуси - больше, чем сельское хоз-во.
Был самой быстрорастущей отраслью экономики.
"Дерьмо" говоришь - да это с такими дебилами как ты (называемыми "коллективным путиным") РФ превращается в дурно пахнущую в экологическом, экономическом, политическом и прямом смыслах помойку.
показати весь коментар
23.12.2020 16:07 Відповісти
Сябро,не звертай уваги на москальську потвору !!))
показати весь коментар
23.12.2020 16:11 Відповісти
Segodnia dvux Litve zaderzali belorusov sovsem pjanije prosli granicu kogda protrezbeli paprosili politiceskoje ubezyce
показати весь коментар
23.12.2020 16:01 Відповісти
Vot sobaka vygrala tomozni konkurs iz tysiaci,budet teper cigareti kontrabandnije iskat s BelorusГромадянам Білорусі, імміграція яких відповідає інтересам України, спростили отримання посвідки на проживання, - постанова КМУ - Цензор.НЕТ 454
показати весь коментар
23.12.2020 16:23 Відповісти
Гавчик,фас !! Красавец!!))
показати весь коментар
23.12.2020 16:35 Відповісти
Krasavec im i treboovanayje jest,Ne dolzen napadad na liudej,nebojatsia temnoti,komnat,stupenej, nereagirovat na sireni i drugoje tam 100 punktov ecio sto on dolzen delat i cego net
показати весь коментар
23.12.2020 16:43 Відповісти
Наш кабмін реально з дуба впав...На таких умовах білорусів прийме будь яка країна Євросоюзу...Нижче треба опускати планку і приймати всіх - старих,кривих,косооких і дурних...Головна умова щоб він голосно на кордоні крикнув - гець Лукашенка!..слава Украінє!..
показати весь коментар
23.12.2020 17:24 Відповісти
Смешно. ГМС на обычные запросы не отвечает. А тут только за госпошлину вдруг начнет в течение 3-х дней давать ВНЖ в Украины. Они сами верят в этот БРЕД?
показати весь коментар
23.12.2020 21:53 Відповісти
Лучше уж ехали бы подавались на статус беженца в той же Польше. Толку было бы больше. Тем более Польша в отличие от Украины реально статус дает. Но на время этой бодяги.
показати весь коментар
23.12.2020 21:55 Відповісти
 
 