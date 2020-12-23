Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область

Президента України Володимира Зеленського в четвер, 24 вересня, очікують з робочою поїздкою в Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський відвідає Запорізьку область. Робоча поїздка відбудеться в четвер, 24 грудня", - повідомляє ОДА.

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