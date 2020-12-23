УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8509 відвідувачів онлайн
Новини
14 806 50

Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область

Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область

Президента України Володимира Зеленського в четвер, 24 вересня, очікують з робочою поїздкою в Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський відвідає Запорізьку область. Робоча поїздка відбудеться в четвер, 24 грудня", - повідомляє ОДА.

Дивіться також: Українці можуть привітати один одного в онлайні "Дивовижною поштівою", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) Запорізька область (3620)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Як тільки читаю: президент України..., то відразу хочеться побачити інше прізвище
показати весь коментар
23.12.2020 17:54
+6
Пусть Зеленский ответит народу, что он творит в стране? Почему 95 Квартал охраняли все силовики Украины, почему он отгородился от народа и ссыт. Ганьба ганьбущая, позор на весь мир, ужас ужасный, согнал на представление своего Квартала гребаного всех силовиков воюющей страны. Чудовище ты зеленое, скот, недочеловек. Ни морали, ни совести, ничего человеческого в Зеленом уродце нет и никогда не было, продажное ЧМО.
показати весь коментар
23.12.2020 18:16
+5
Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область - Цензор.НЕТ 1510
показати весь коментар
23.12.2020 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выезжайте на работу на час раньше . Светофоры не будут работать (народная примета) .
показати весь коментар
23.12.2020 17:46 Відповісти
ви подивиться уважно на дату: "Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 24 сентября, ожидают с рабочей поездкой в Запорожской области.Источник: https://censor.net/ru/n3238734"
А що у нас сьогодні на календарі?
показати весь коментар
23.12.2020 17:54 Відповісти
Согласен , бред .
показати весь коментар
23.12.2020 17:56 Відповісти
Почему бред. Год же не указан.
показати весь коментар
23.12.2020 18:17 Відповісти
Пусть Зеленский ответит народу, что он творит в стране? Почему 95 Квартал охраняли все силовики Украины, почему он отгородился от народа и ссыт. Ганьба ганьбущая, позор на весь мир, ужас ужасный, согнал на представление своего Квартала гребаного всех силовиков воюющей страны. Чудовище ты зеленое, скот, недочеловек. Ни морали, ни совести, ничего человеческого в Зеленом уродце нет и никогда не было, продажное ЧМО.
показати весь коментар
23.12.2020 18:16 Відповісти
Лариса, заспокойтесь, добре хоч танків не нагнали, то не фсьо так погано
показати весь коментар
23.12.2020 18:18 Відповісти
Весь интернет забит видео, где сотни силовиков охраняют концерт Гребаного Зеленого Квартала. Все люди в шоке. Это Апокалипсис. Это просто невозможно вообразить психически нормальным людям. Шок.
показати весь коментар
23.12.2020 19:07 Відповісти
Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область - Цензор.НЕТ 2373
показати весь коментар
23.12.2020 21:27 Відповісти
В нас демократична держава. Якщо "мудрий наріт" обрав собі лайно, то най їсть його досхочу.
показати весь коментар
23.12.2020 19:07 Відповісти
Нет.
Пусть простой нарид жрет дерьмо до дна, а не пока хочется.
показати весь коментар
23.12.2020 20:07 Відповісти
Да мост,что Турки строят приедет открывать с о.Хортица на Хортицхий жилмассив и скажет как Чебурашка мы строили строили...
https://www.061.ua/news/2976505/vmesto-ramnogo-mosta-balocnyj-kak-v-zaporoze-soedinali-dva-berega-dnepra-foto
показати весь коментар
23.12.2020 18:06 Відповісти
не весь мост.половину.
показати весь коментар
23.12.2020 18:09 Відповісти
та не...там секретаря в облраду надо помочь выбрать
показати весь коментар
23.12.2020 18:09 Відповісти
Гнида 🤡🤢,недомерок , членограй 👃🏻🎹позорный 🤮🤮🤮
показати весь коментар
23.12.2020 18:26 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2020 21:00 Відповісти
Там и до Кривого рукой подать.
показати весь коментар
23.12.2020 17:46 Відповісти
24 сентября не подают. Предлагают на 34-е
показати весь коментар
23.12.2020 18:05 Відповісти
А до харкова? Покласти квіти.
показати весь коментар
23.12.2020 18:47 Відповісти
Жаль, до Ростова крюк большой...
показати весь коментар
23.12.2020 20:27 Відповісти
Неужто к выборам в ВР готовится? ШО ОПЯТЬ?
показати весь коментар
23.12.2020 17:47 Відповісти
Ні.Там фракція слуг не може поділити крісло голови облради.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zaporizka-oblrada-holova/31006930.html У Запорізькій облраді обрали вже другого голову за тиждень
Місцеві старожили збунтувались проти вискочки Боговіна.
Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область - Цензор.НЕТ 4718
показати весь коментар
23.12.2020 18:44 Відповісти
Зеленский в четверг посетит с рабочим визитом Запорожскую область

>> Дороги строить?
показати весь коментар
23.12.2020 17:49 Відповісти
Мост открывать
показати весь коментар
23.12.2020 17:55 Відповісти
підземний **********.
показати весь коментар
23.12.2020 18:29 Відповісти
Короткий день же.
показати весь коментар
23.12.2020 17:49 Відповісти
Мостом на Хортицу хочет полюбоваться и аэропортом.
показати весь коментар
23.12.2020 17:50 Відповісти
Як тільки читаю: президент України..., то відразу хочеться побачити інше прізвище
показати весь коментар
23.12.2020 17:54 Відповісти
оваивает путь на ростов?
показати весь коментар
23.12.2020 17:51 Відповісти
Сенцов у Янины рассказывал как был в Кривом Рогу во время выборов мэра - все было залеплено фотками и бордами Слуги, город был похож на Оруэловский агитпроп а победил ЗАжопист ...
показати весь коментар
23.12.2020 17:51 Відповісти
Эээ... Он во времени будет путешествовать?
Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 24 сентября, ожидают с рабочей поездкой в Запорожской области.

Источник: https://censor.net/ru/n3238734
показати весь коментар
23.12.2020 17:52 Відповісти
ніхто і не побачив
показати весь коментар
23.12.2020 17:55 Відповісти
Готуйтесь до якогось лиха.
показати весь коментар
23.12.2020 17:52 Відповісти
Вже приготувались... 25 грудня зливовий дощ (5мм.осадків за 6годин) цілу добу.
показати весь коментар
23.12.2020 17:59 Відповісти
Это на ДД. На Бобурке сухо, как на Космосе..?
показати весь коментар
23.12.2020 18:06 Відповісти
Ну "заморем житье не худо"...
показати весь коментар
23.12.2020 18:24 Відповісти
на Космосе так же как и на Песках
показати весь коментар
23.12.2020 22:03 Відповісти
на похороны? а кто?
показати весь коментар
23.12.2020 17:52 Відповісти
Там в Запорожской области АЭС есть,так что неизвестно,как карта ляжет...
показати весь коментар
23.12.2020 17:52 Відповісти
Надеемся в реактор упадёт
показати весь коментар
23.12.2020 17:56 Відповісти
Не надо так шутить.
показати весь коментар
23.12.2020 17:58 Відповісти
зачем Вова ты там нужен , что такого перестанет функционировать , если ты там не появишься ???
показати весь коментар
23.12.2020 17:55 Відповісти
А шо там "95 картель": покажет сценку, как это недоразумение, назовёт областной центр - "Запорожск" !?
показати весь коментар
23.12.2020 18:05 Відповісти
Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область - Цензор.НЕТ 1510
показати весь коментар
23.12.2020 18:44 Відповісти
Зачем посетит? Вроде выборы уже закончились. Хватит шастать по стране...
показати весь коментар
23.12.2020 20:50 Відповісти
Кстати, мне сказали знакомые,что кофе в Запорожье так себе,не очень!
показати весь коментар
23.12.2020 20:52 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2020 21:09 Відповісти
Вот уж поистине БЕДОНОСЕЦ! Пусть козакам повезет... и у него навигатор заглючит... или не сможет сесть из-за гололеда...
показати весь коментар
23.12.2020 21:08 Відповісти
1-ый вопрос-эта ленточку на мосту перерезать;2-ой-у нас,на данный момент,два председателя облсовета(ни у кого нет двух )мабуть решил порешать вопрос,но ленточка-главнее А в сражении за кресло,мне кажется,что скоро будут стреляться-все депутаты ну очень хотят сделать жизнь пересичных прекрасной,аж страшно
показати весь коментар
23.12.2020 21:25 Відповісти
 
 