Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область
Президента України Володимира Зеленського в четвер, 24 вересня, очікують з робочою поїздкою в Запорізькій області.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський відвідає Запорізьку область. Робоча поїздка відбудеться в четвер, 24 грудня", - повідомляє ОДА.
Топ коментарі
+7 василь лялик
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+6 Лариса #401376
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+5 Старый зольдат
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https://www.061.ua/news/2976505/vmesto-ramnogo-mosta-balocnyj-kak-v-zaporoze-soedinali-dva-berega-dnepra-foto
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zaporizka-oblrada-holova/31006930.html У Запорізькій облраді обрали вже другого голову за тиждень
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Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 24 сентября, ожидают с рабочей поездкой в Запорожской области.
Источник: https://censor.net/ru/n3238734