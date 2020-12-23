Зеленский в четверг посетит с рабочим визитом Запорожскую область

Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 24 сентября, ожидают с рабочей поездкой в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетит Запорожскую область. Рабочая поездка состоится в четверг, 24 декабря", - сообщает ОГА.

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