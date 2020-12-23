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Зеленский в четверг посетит с рабочим визитом Запорожскую область

Зеленский в четверг посетит с рабочим визитом Запорожскую область

Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 24 сентября, ожидают с рабочей поездкой в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетит Запорожскую область. Рабочая поездка состоится в четверг, 24 декабря", - сообщает ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы могут поздравить друг друга в онлайне "Удивительной открыткой", - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) Запорожская область (3097)


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Топ комментарии
+7
Як тільки читаю: президент України..., то відразу хочеться побачити інше прізвище
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23.12.2020 17:54
+6
Пусть Зеленский ответит народу, что он творит в стране? Почему 95 Квартал охраняли все силовики Украины, почему он отгородился от народа и ссыт. Ганьба ганьбущая, позор на весь мир, ужас ужасный, согнал на представление своего Квартала гребаного всех силовиков воюющей страны. Чудовище ты зеленое, скот, недочеловек. Ни морали, ни совести, ничего человеческого в Зеленом уродце нет и никогда не было, продажное ЧМО.
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23.12.2020 18:16
+5
Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область - Цензор.НЕТ 1510
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23.12.2020 18:44
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Выезжайте на работу на час раньше . Светофоры не будут работать (народная примета) .
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23.12.2020 17:46 Ответить
ви подивиться уважно на дату: "Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 24 сентября, ожидают с рабочей поездкой в Запорожской области.Источник: https://censor.net/ru/n3238734"
А що у нас сьогодні на календарі?
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23.12.2020 17:54 Ответить
Согласен , бред .
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23.12.2020 17:56 Ответить
Почему бред. Год же не указан.
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23.12.2020 18:17 Ответить
Пусть Зеленский ответит народу, что он творит в стране? Почему 95 Квартал охраняли все силовики Украины, почему он отгородился от народа и ссыт. Ганьба ганьбущая, позор на весь мир, ужас ужасный, согнал на представление своего Квартала гребаного всех силовиков воюющей страны. Чудовище ты зеленое, скот, недочеловек. Ни морали, ни совести, ничего человеческого в Зеленом уродце нет и никогда не было, продажное ЧМО.
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23.12.2020 18:16 Ответить
Лариса, заспокойтесь, добре хоч танків не нагнали, то не фсьо так погано
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23.12.2020 18:18 Ответить
Весь интернет забит видео, где сотни силовиков охраняют концерт Гребаного Зеленого Квартала. Все люди в шоке. Это Апокалипсис. Это просто невозможно вообразить психически нормальным людям. Шок.
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23.12.2020 19:07 Ответить
Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область - Цензор.НЕТ 2373
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23.12.2020 21:27 Ответить
В нас демократична держава. Якщо "мудрий наріт" обрав собі лайно, то най їсть його досхочу.
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23.12.2020 19:07 Ответить
Нет.
Пусть простой нарид жрет дерьмо до дна, а не пока хочется.
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23.12.2020 20:07 Ответить
Да мост,что Турки строят приедет открывать с о.Хортица на Хортицхий жилмассив и скажет как Чебурашка мы строили строили...
https://www.061.ua/news/2976505/vmesto-ramnogo-mosta-balocnyj-kak-v-zaporoze-soedinali-dva-berega-dnepra-foto
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23.12.2020 18:06 Ответить
не весь мост.половину.
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23.12.2020 18:09 Ответить
та не...там секретаря в облраду надо помочь выбрать
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23.12.2020 18:09 Ответить
Гнида 🤡🤢,недомерок , членограй 👃🏻🎹позорный 🤮🤮🤮
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23.12.2020 18:26 Ответить
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23.12.2020 21:00 Ответить
Там и до Кривого рукой подать.
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23.12.2020 17:46 Ответить
24 сентября не подают. Предлагают на 34-е
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23.12.2020 18:05 Ответить
А до харкова? Покласти квіти.
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23.12.2020 18:47 Ответить
Жаль, до Ростова крюк большой...
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23.12.2020 20:27 Ответить
Неужто к выборам в ВР готовится? ШО ОПЯТЬ?
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23.12.2020 17:47 Ответить
Ні.Там фракція слуг не може поділити крісло голови облради.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zaporizka-oblrada-holova/31006930.html У Запорізькій облраді обрали вже другого голову за тиждень
Місцеві старожили збунтувались проти вискочки Боговіна.
Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область - Цензор.НЕТ 4718
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23.12.2020 18:44 Ответить
Зеленский в четверг посетит с рабочим визитом Запорожскую область

>> Дороги строить?
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23.12.2020 17:49 Ответить
Мост открывать
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23.12.2020 17:55 Ответить
підземний **********.
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23.12.2020 18:29 Ответить
Короткий день же.
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23.12.2020 17:49 Ответить
Мостом на Хортицу хочет полюбоваться и аэропортом.
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23.12.2020 17:50 Ответить
Як тільки читаю: президент України..., то відразу хочеться побачити інше прізвище
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23.12.2020 17:54 Ответить
оваивает путь на ростов?
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23.12.2020 17:51 Ответить
Сенцов у Янины рассказывал как был в Кривом Рогу во время выборов мэра - все было залеплено фотками и бордами Слуги, город был похож на Оруэловский агитпроп а победил ЗАжопист ...
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23.12.2020 17:51 Ответить
Эээ... Он во времени будет путешествовать?
Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 24 сентября, ожидают с рабочей поездкой в Запорожской области.

Источник: https://censor.net/ru/n3238734
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23.12.2020 17:52 Ответить
ніхто і не побачив
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23.12.2020 17:55 Ответить
Готуйтесь до якогось лиха.
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23.12.2020 17:52 Ответить
Вже приготувались... 25 грудня зливовий дощ (5мм.осадків за 6годин) цілу добу.
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23.12.2020 17:59 Ответить
Это на ДД. На Бобурке сухо, как на Космосе..?
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23.12.2020 18:06 Ответить
Ну "заморем житье не худо"...
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23.12.2020 18:24 Ответить
на Космосе так же как и на Песках
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23.12.2020 22:03 Ответить
на похороны? а кто?
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23.12.2020 17:52 Ответить
Там в Запорожской области АЭС есть,так что неизвестно,как карта ляжет...
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23.12.2020 17:52 Ответить
Надеемся в реактор упадёт
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23.12.2020 17:56 Ответить
Не надо так шутить.
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23.12.2020 17:58 Ответить
зачем Вова ты там нужен , что такого перестанет функционировать , если ты там не появишься ???
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23.12.2020 17:55 Ответить
А шо там "95 картель": покажет сценку, как это недоразумение, назовёт областной центр - "Запорожск" !?
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23.12.2020 18:05 Ответить
Зеленський у четвер відвідає з робочим візитом Запорізьку область - Цензор.НЕТ 1510
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23.12.2020 18:44 Ответить
Зачем посетит? Вроде выборы уже закончились. Хватит шастать по стране...
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23.12.2020 20:50 Ответить
Кстати, мне сказали знакомые,что кофе в Запорожье так себе,не очень!
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23.12.2020 20:52 Ответить
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23.12.2020 21:09 Ответить
Вот уж поистине БЕДОНОСЕЦ! Пусть козакам повезет... и у него навигатор заглючит... или не сможет сесть из-за гололеда...
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23.12.2020 21:08 Ответить
1-ый вопрос-эта ленточку на мосту перерезать;2-ой-у нас,на данный момент,два председателя облсовета(ни у кого нет двух )мабуть решил порешать вопрос,но ленточка-главнее А в сражении за кресло,мне кажется,что скоро будут стреляться-все депутаты ну очень хотят сделать жизнь пересичных прекрасной,аж страшно
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23.12.2020 21:25 Ответить
 
 