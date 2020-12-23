Украинцы могут поздравить друг друга в онлайне "Удивительной открыткой", - Зеленский. ВИДЕО
В рамках проекта "Удивительная открытка", инициированного первой леди Еленой Зеленской, анимированы 12 картин украинских художников на тему зимних праздников. Теперь их можно послать как открытку - онлайн или на почте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
"Получать новогодне-рождественские открытки всегда приятно. И в онлайн-формате, и по настоящей почте. В этом году в Украине реализован замечательный проект "Удивительная открытка", который инициировала Елена Зеленская. 12 картин украинских художников были анимированы - и получилась настоящая магия", - говорится в сообщении.
Зеленский призвал поздравлять родных, друзей и коллег.
"Удивительная открытка" - "возможность посмотреть на рождественско-новогодние праздники глазами украинских художников, донести друг к другу тепло и любовь этой зимней поры", говорится в описании на сайте проекта.
"В основе каждой из них - удивительная работа украинского художника или художницы, которая изображает украинское Рождество и связанные с ним традиции. Открытки удивительным образом оживают в наших смартфонах, чтобы каждый мог поздравить родных людей. Удивительные открытки, которые можно подписать от руки, ждут вас в 28 отделениях Укрпочты", - информируют организаторы.
Если выбрать на сайте кнопку "Создай открытку", то возле каждого варианта появится сообщение о какой-то традиции, связанной с изображением. Информация о художнике и способе отправки появится, когда выберешь какую-то из работ, также ее можно посмотреть в разделе "О проекте".
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