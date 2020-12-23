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Украинцы могут поздравить друг друга в онлайне "Удивительной открыткой", - Зеленский. ВИДЕО

В рамках проекта "Удивительная открытка", инициированного первой леди Еленой Зеленской, анимированы 12 картин украинских художников на тему зимних праздников. Теперь их можно послать как открытку - онлайн или на почте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Получать новогодне-рождественские открытки всегда приятно. И в онлайн-формате, и по настоящей почте. В этом году в Украине реализован замечательный проект "Удивительная открытка", который инициировала Елена Зеленская. 12 картин украинских художников были анимированы - и получилась настоящая магия", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал поздравлять родных, друзей и коллег.

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Украинцы могут поздравить друг друга в онлайне Удивительной открыткой, - Зеленский 01

"Удивительная открытка" - "возможность посмотреть на рождественско-новогодние праздники глазами украинских художников, донести друг к другу тепло и любовь этой зимней поры", говорится в описании на сайте проекта.

"В основе каждой из них - удивительная работа украинского художника или художницы, которая изображает украинское Рождество и связанные с ним традиции. Открытки удивительным образом оживают в наших смартфонах, чтобы каждый мог поздравить родных людей. Удивительные открытки, которые можно подписать от руки, ждут вас в 28 отделениях Укрпочты", - информируют организаторы.

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Если выбрать на сайте кнопку "Создай открытку", то возле каждого варианта появится сообщение о какой-то традиции, связанной с изображением. Информация о художнике и способе отправки появится, когда выберешь какую-то из работ, также ее можно посмотреть в разделе "О проекте".

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) Новый год (934) Рождество (381) Укрпочта (310) традиции (30) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+51
Эта семейка не в себе .
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23.12.2020 17:35
+47
Не пошел бы ты, клоун, в удивительное путешествие по удивительным местам.
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23.12.2020 17:35
+35
Украинцы могут поздравить друг друга открыткой и чем угодно абсолютно без помощи ЗЄленской.
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23.12.2020 17:40
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Страница 2 из 2
Я бы дал Зеленскому удивительный пинок под зад, чтобы работал, а не нёс чушь.
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23.12.2020 19:13 Ответить
Да какой пинок? По зельке тюряга давно плачет.
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23.12.2020 19:55 Ответить
https://twitter.com/a_traxel/status/1341021397104128005 Від України на інавгурацію Байдена запрошені Порошенко і Яценюк з дружинами
Бубочкою знехтували
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23.12.2020 19:30 Ответить
Ну шо тут скажешь, веселый пацан, больше месяца у него в приемной сидит коррупционер, агент кремля, а он играется с открыточками, мало того, татаров ховался под его крышей.
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23.12.2020 19:35 Ответить
Як і очікувалось Вазелін і далі продовжує озвучувати рекламу. Золотий вік - тільки початок. Далі побагатші контракти. От тільки питання - а коли він виконує роль презЕдента?
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23.12.2020 19:46 Ответить
Ніх...я собі, оху...ти можна!!!
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23.12.2020 20:22 Ответить
"Украинцы могут поздравить друг друга в онлайне " , а также могут послать зелю нахер)))
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23.12.2020 21:21 Ответить
Українці можуть привітати один одного в онлайні "Дивовижною поштівою", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1877
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда! Если для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого стали Голливуд, Диснейленд, видосики и онлайн картинки открытки.
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23.12.2020 21:24 Ответить
тяжко жити серед ідіотів(
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23.12.2020 21:31 Ответить
идиоты, Господи..
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23.12.2020 23:34 Ответить
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