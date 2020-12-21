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Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда

Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда

Три длинных блока по 3-4 выходных дня ожидаются в Украине в ближайшее время в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова по григорианскому и юлианскому календарям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в пятницу, 25 декабря, христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. Украинцы будут отдыхать три дня подряд (25-27 декабря), так как 25 декабря является государственным выходным.

Новый год наступит в ночь на пятницу, таким образом, 1-3 января 2021 года также будут выходными днями.

7 января Рождество Христово в Украине будут праздновать христиане восточного обряда. Этот государственный праздник приходится на четверг. Правительство перенесло рабочий день с пятницы, 8 января 2021 года, на субботу, 16 января 2021 года. Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд, с 7 по 10 января включительно.

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Кроме того, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Топ комментарии
+4
Ялинка "какаяразніца-стайл"
Мідас навпаки. Все,до чого беруться слуги,перетворюється на лайно.
Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда - Цензор.НЕТ 2614
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21.12.2020 11:30
+3
это же просто праздник какой то. мы настолько богатое общество что можем себе позволить и на локдауне посидеть месяцами и выходные неделями отгулять))) страна трутней))) почему бедный? бо дурной, а почему дурной? бо бедный
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21.12.2020 11:36
+3
страна трутней

На благо ахметова с пинчуком работать?
Страна идиотов с избирательным правом - имхо, более точное определение.
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21.12.2020 11:41
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лохдаун нисчитаицца.
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21.12.2020 11:12 Ответить
у-иииии-ик-енд
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21.12.2020 11:16 Ответить
не локдаун, а именно праздники
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21.12.2020 11:17 Ответить
Ялинка "какаяразніца-стайл"
Мідас навпаки. Все,до чого беруться слуги,перетворюється на лайно.
Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда - Цензор.НЕТ 2614
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21.12.2020 11:30 Ответить
это же просто праздник какой то. мы настолько богатое общество что можем себе позволить и на локдауне посидеть месяцами и выходные неделями отгулять))) страна трутней))) почему бедный? бо дурной, а почему дурной? бо бедный
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21.12.2020 11:36 Ответить
страна трутней

На благо ахметова с пинчуком работать?
Страна идиотов с избирательным правом - имхо, более точное определение.
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21.12.2020 11:41 Ответить
на благо своей семьи
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21.12.2020 11:47 Ответить
Пенсионерам все равно, молодежь радуется,- потусят лишние дни, а работающие на себя предприниматели уже тихо ненавидят выходные, ЛОХдауны и праздники в том числе. ГУЛЯТЬ УЖЕ НЕ НА ЧТО! От пресловутой "подушки" осталась одна наволочка.
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21.12.2020 12:09 Ответить
Пенсионерам пока что все равно. А молодежь потусит, заразится и принесет "радость" пенсионерам.

После "длинных уикэндов" (выходные и проздники - это не то же самое конечно) будут длинные похороны, поминки.
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21.12.2020 12:48 Ответить
А я только что прочитал рекламу (на румынском) где предлагают бесплатную доставку 5 (!) елок,чтобы можно было выбрать себе одну,да еще и LED гирлянду в добавок. Плохи дела у людей. А власть не оказала никакой поддержки предпринимателям! Эти преступники у власти сейчас заняты только воровством и изменениями законов,чтобы спрятать следы своих преступлений.
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21.12.2020 12:18 Ответить
 
 