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Новорічно-різдвяний період подарує українцям 3 довгі вікенди

Новорічно-різдвяний період подарує українцям 3 довгі вікенди

Три довгі блоки по 3-4 вихідні дні очікуються в Україні найближчим часом у зв'язку зі святкуванням Нового року та Різдва Христового за григоріанським і юліанським календарями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у п'ятницю, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво Христове. Українці відпочиватимуть три дні поспіль (25-27 грудня), оскільки 25 грудня є державним вихідним.

Новий рік настане в ніч на п'ятницю, отже, 1-3 січня 2021 року також ще будуть вихідними днями.

7 січня Різдво Христове в Україні святкуватимуть християни східного обряду. Це державне свято припадає на четвер. Уряд переніс робочий день із п'ятниці, 8 січня 2021 року на суботу, 16 січня 2021 року. Отже, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль із 7 до 10 січня включно.

Також читайте: Новорічні свята краще провести вдома і відмовитися від подорожей, - ВООЗ

Крім того, з 8 до 24 січня на всій території України діятиме посилений карантин у межах протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Топ коментарі
+4
Ялинка "какаяразніца-стайл"
Мідас навпаки. Все,до чого беруться слуги,перетворюється на лайно.
Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда - Цензор.НЕТ 2614
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21.12.2020 11:30
+3
это же просто праздник какой то. мы настолько богатое общество что можем себе позволить и на локдауне посидеть месяцами и выходные неделями отгулять))) страна трутней))) почему бедный? бо дурной, а почему дурной? бо бедный
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21.12.2020 11:36
+3
страна трутней

На благо ахметова с пинчуком работать?
Страна идиотов с избирательным правом - имхо, более точное определение.
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21.12.2020 11:41
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лохдаун нисчитаицца.
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21.12.2020 11:12 Відповісти
у-иииии-ик-енд
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21.12.2020 11:16 Відповісти
не локдаун, а именно праздники
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21.12.2020 11:17 Відповісти
Ялинка "какаяразніца-стайл"
Мідас навпаки. Все,до чого беруться слуги,перетворюється на лайно.
Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда - Цензор.НЕТ 2614
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21.12.2020 11:30 Відповісти
это же просто праздник какой то. мы настолько богатое общество что можем себе позволить и на локдауне посидеть месяцами и выходные неделями отгулять))) страна трутней))) почему бедный? бо дурной, а почему дурной? бо бедный
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21.12.2020 11:36 Відповісти
страна трутней

На благо ахметова с пинчуком работать?
Страна идиотов с избирательным правом - имхо, более точное определение.
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21.12.2020 11:41 Відповісти
на благо своей семьи
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21.12.2020 11:47 Відповісти
Пенсионерам все равно, молодежь радуется,- потусят лишние дни, а работающие на себя предприниматели уже тихо ненавидят выходные, ЛОХдауны и праздники в том числе. ГУЛЯТЬ УЖЕ НЕ НА ЧТО! От пресловутой "подушки" осталась одна наволочка.
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21.12.2020 12:09 Відповісти
Пенсионерам пока что все равно. А молодежь потусит, заразится и принесет "радость" пенсионерам.

После "длинных уикэндов" (выходные и проздники - это не то же самое конечно) будут длинные похороны, поминки.
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21.12.2020 12:48 Відповісти
А я только что прочитал рекламу (на румынском) где предлагают бесплатную доставку 5 (!) елок,чтобы можно было выбрать себе одну,да еще и LED гирлянду в добавок. Плохи дела у людей. А власть не оказала никакой поддержки предпринимателям! Эти преступники у власти сейчас заняты только воровством и изменениями законов,чтобы спрятать следы своих преступлений.
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21.12.2020 12:18 Відповісти
 
 