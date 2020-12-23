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Зеленский пригласил Алиева в Украину

Зеленский пригласил Алиева в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и пригласил его посетить Украину.

Об этом говорится в официальном поздравлении украинского лидера, текст которого опубликовал АЗЕРТАДЖ, передает Цензор.НЕТ.

"Мне очень приятно подчеркнуть, что в период Вашего президентства Азербайджанская Республика утвердилась в качестве регионального лидера, а наши двусторонние отношения поднялись на уровень стратегического партнерства. Уверен, что мы заинтересованы в дальнейшем углублении отношений между Украиной и Азербайджаном на основе дружбы и взаимопонимания", - говорится в поздравлении.

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По словам Зеленского, Украина и в дальнейшем будет решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

"Я был бы рад видеть Вас в Киеве с официальным визитом при первой же благоприятной возможности для продолжения нашего личного диалога по широкому спектру актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном", - отметил президент Украины.

Автор: 
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Топ комментарии
+16
Зеленський запросив Алієва до України - Цензор.НЕТ 1921
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23.12.2020 14:26
+11
Зеленский пригласил Алиева в Украину - Цензор.НЕТ 4083
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23.12.2020 14:25
+7
Навіщо Алієву зустріч з віслюком???.. Він за своє життя іх стільки перебачив і у себе.
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23.12.2020 14:23
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Навіщо Алієву зустріч з віслюком???.. Він за своє життя іх стільки перебачив і у себе.
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23.12.2020 14:23 Ответить
А Милевского не пригласил ?
Зеленский пригласил Алиева в Украину - Цензор.НЕТ 1491
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23.12.2020 14:24 Ответить
Зеленский пригласил Алиева в Украину - Цензор.НЕТ 4083
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23.12.2020 14:25 Ответить
Зеленський запросив Алієва до України - Цензор.НЕТ 1921
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23.12.2020 14:26 Ответить
Что там еще обрезать?Уши?
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23.12.2020 14:55 Ответить
Прежде подумайте.. Гундосик сплошной бедосик.
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23.12.2020 14:33 Ответить
Апиридил.
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23.12.2020 14:40 Ответить
Ну от не думав я що колись поставлю лайк якійсь справі Зеленського....
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23.12.2020 15:04 Ответить
"Зеленский пригласил Алиева в Украину"
На яку посаду?
Без понижения в должности?
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23.12.2020 15:13 Ответить
А Саакашвілі вже покинув займану посаду ? ))
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23.12.2020 15:52 Ответить
На фоне Алиева Бубочка ну совсем убожество.
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23.12.2020 15:18 Ответить
А я бы президента Финляндии позвал!!Норвегии ,Швеции!!!
А тут понты будут и не более!!!! В НАТО Надо!! А не понты!!!
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23.12.2020 15:24 Ответить
Настоящему мужчине, ДЖИГИТУ, будет не западло пожать руку тому, кто играет х..м на рояле и уклонился 4 раза от призыва?
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23.12.2020 15:36 Ответить
Хороший ход.
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23.12.2020 16:17 Ответить
Зегниду не приглашают никуда, никто не хочет зачмориться
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23.12.2020 17:44 Ответить
шо скажет армянское радио ??
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23.12.2020 17:52 Ответить
Надо и Эрдогана пригласить.
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23.12.2020 18:55 Ответить
ДЕБИЛ !!!
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23.12.2020 20:23 Ответить
верно.
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24.12.2020 03:41 Ответить
 
 