Зеленський запросив Алієва до України
Президент України Володимир Зеленський привітав президента Азербайджану Ільхама Алієва з днем народження і запросив його відвідати Україну.
Про це йдеться в офіційному привітанні українського лідера, текст якого опублікував АЗЕРТАДЖ, передає Цензор.НЕТ.
"Мені дуже приємно підкреслити, що під час Вашого президентства Азербайджанська Республіка утвердилася як регіональний лідер, а наші двосторонні відносини піднялися на рівень стратегічного партнерства. Упевнений, що ми зацікавлені в подальшому поглибленні відносин між Україною та Азербайджаном на основі дружби і взаєморозуміння", - йдеться в привітанні.
За словами Зеленського, Україна і надалі рішуче підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану в рамках визнаних на міжнародному рівні кордонів.
"Я був би радий бачити Вас у Києві з офіційним візитом при першій же слушній нагоді для продовження нашого особистого діалогу з широкого спектра актуальних питань між Україною та Азербайджаном", - зазначив президент України.
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На яку посаду?
Без понижения в должности?
А тут понты будут и не более!!!! В НАТО Надо!! А не понты!!!