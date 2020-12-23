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Зеленський запросив Алієва до України

Зеленський запросив Алієва до України

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Азербайджану Ільхама Алієва з днем ​​народження і запросив його відвідати Україну.

Про це йдеться в офіційному привітанні українського лідера, текст якого опублікував АЗЕРТАДЖ, передає Цензор.НЕТ.

"Мені дуже приємно підкреслити, що під час Вашого президентства Азербайджанська Республіка утвердилася як регіональний лідер, а наші двосторонні відносини піднялися на рівень стратегічного партнерства. Упевнений, що ми зацікавлені в подальшому поглибленні відносин між Україною та Азербайджаном на основі дружби і взаєморозуміння", - йдеться в привітанні.

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За словами Зеленського, Україна і надалі рішуче підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану в рамках визнаних на міжнародному рівні кордонів.

"Я був би радий бачити Вас у Києві з офіційним візитом при першій же слушній нагоді для продовження нашого особистого діалогу з широкого спектра актуальних питань між Україною та Азербайджаном", - зазначив президент України.

Автор: 

Азербайджан (855) Алієв Ільхам (152) Зеленський Володимир (23901)


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Топ коментарі
+16
Зеленський запросив Алієва до України - Цензор.НЕТ 1921
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23.12.2020 14:26
+11
Зеленский пригласил Алиева в Украину - Цензор.НЕТ 4083
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23.12.2020 14:25
+7
Навіщо Алієву зустріч з віслюком???.. Він за своє життя іх стільки перебачив і у себе.
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23.12.2020 14:23
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Навіщо Алієву зустріч з віслюком???.. Він за своє життя іх стільки перебачив і у себе.
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23.12.2020 14:23 Відповісти
А Милевского не пригласил ?
Зеленский пригласил Алиева в Украину - Цензор.НЕТ 1491
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23.12.2020 14:24 Відповісти
Зеленский пригласил Алиева в Украину - Цензор.НЕТ 4083
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23.12.2020 14:25 Відповісти
Зеленський запросив Алієва до України - Цензор.НЕТ 1921
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23.12.2020 14:26 Відповісти
Что там еще обрезать?Уши?
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23.12.2020 14:55 Відповісти
Прежде подумайте.. Гундосик сплошной бедосик.
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23.12.2020 14:33 Відповісти
Апиридил.
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23.12.2020 14:40 Відповісти
Ну от не думав я що колись поставлю лайк якійсь справі Зеленського....
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23.12.2020 15:04 Відповісти
"Зеленский пригласил Алиева в Украину"
На яку посаду?
Без понижения в должности?
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23.12.2020 15:13 Відповісти
А Саакашвілі вже покинув займану посаду ? ))
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23.12.2020 15:52 Відповісти
На фоне Алиева Бубочка ну совсем убожество.
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23.12.2020 15:18 Відповісти
А я бы президента Финляндии позвал!!Норвегии ,Швеции!!!
А тут понты будут и не более!!!! В НАТО Надо!! А не понты!!!
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23.12.2020 15:24 Відповісти
Настоящему мужчине, ДЖИГИТУ, будет не западло пожать руку тому, кто играет х..м на рояле и уклонился 4 раза от призыва?
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23.12.2020 15:36 Відповісти
Хороший ход.
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23.12.2020 16:17 Відповісти
Зегниду не приглашают никуда, никто не хочет зачмориться
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23.12.2020 17:44 Відповісти
шо скажет армянское радио ??
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23.12.2020 17:52 Відповісти
Надо и Эрдогана пригласить.
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23.12.2020 18:55 Відповісти
ДЕБИЛ !!!
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23.12.2020 20:23 Відповісти
верно.
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24.12.2020 03:41 Відповісти
 
 