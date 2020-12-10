Алієв: Єреван - "історична земля" Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, виступаючи на військовому параді в Баку назвав столицю Вірменії Єреван "історичної землею" Азербайджану і звинуватив вірмен у веденні агресивної політики.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".

Виступаючи із трибуни, він звинуватив Вірменію у проведенні агресивної політики з 80-х років ХХ століття.



"Території Азербайджану перебувають під окупацією приблизно протягом 30 років. 100 тис. азербайджанців, які жили в той час в нинішній Вірменської республіці, вигнали зі своїх земель. Зангезур, Гейча, Єреван – наші історичні землі. Наш народ століттями жив на цих землях", – заявив Алієв.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 10 грудня в Баку відбувся військовий парад, приурочений до перемоги у війні в Нагірному Карабасі. У параді взяли участь турецькі військові, а президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган стояв на трибуні поруч з Алієвим.

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.