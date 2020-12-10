Алієв: Єреван - "історична земля" Азербайджану
Президент Азербайджану Ільхам Алієв, виступаючи на військовому параді в Баку назвав столицю Вірменії Єреван "історичної землею" Азербайджану і звинуватив вірмен у веденні агресивної політики.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".
Виступаючи із трибуни, він звинуватив Вірменію у проведенні агресивної політики з 80-х років ХХ століття.
"Території Азербайджану перебувають під окупацією приблизно протягом 30 років. 100 тис. азербайджанців, які жили в той час в нинішній Вірменської республіці, вигнали зі своїх земель. Зангезур, Гейча, Єреван – наші історичні землі. Наш народ століттями жив на цих землях", – заявив Алієв.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 10 грудня в Баку відбувся військовий парад, приурочений до перемоги у війні в Нагірному Карабасі. У параді взяли участь турецькі військові, а президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган стояв на трибуні поруч з Алієвим.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.
Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.
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Далее трубопровод через территорию Армении...
..в подобной ситуации от чмошника Зели украинцы этого никогда не услышат.. а вот тапочки хозяину (тоже чмошнику) к кровати подносить, она, зелёная, сможет..
Аналогично Дагестан...там народов немерено...
В домусульманський період південь Азербайджану входив у зону впливу Персії... Фільм "Рустам і Сухраб" пам"ятаєш? Про боротьбу між Іраном і Тураном... Це "поетичні легендарні відголоски" цього протистояння...
А азербайджанців звали "шемаханцями", по назві їх столиці, Шемахи... Так само, як в допетровські часи кацапів звали "москалями", "московитами"...
Краків НАШ !
А потім уже будемо думати , як розмовляти з країною з НАТО ...
А інакше - провокація
https://focus.ua/world/469121-azerbaydzhanskie-soldaty-yakoby-otrezali-golovu-armyanskomu-pozhilomu-muzhchine
А - московия все время набеги в Украину делала. Грабила порабощяла насиловала. Они так понимают **** мир.
Що - неправда ?
А з кримськими татарами ми разом у бойові походи ходили ! І проти ляхів , і проти москалів ...
А Московія віками їм дань платила
Що неправда ?
А свои кацапско-армянские пропагандитские фейки засунь поглубже в то место, которым ты сидишь на бутылке
Аппетит приходит во время еды? у кацапов учатся?
не ожидал такого от айзеров...
Ім би краще будувати добробуд своєй країни, а не брєдіть "Вєлікой Армєнієй", а то за межами Арменії більше армян ніж в самої Арменії.