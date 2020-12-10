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Алієв: Єреван - "історична земля" Азербайджану

Алієв: Єреван -

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, виступаючи на військовому параді в Баку назвав столицю Вірменії Єреван "історичної землею" Азербайджану і звинуватив вірмен у веденні агресивної політики.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".

Виступаючи із трибуни, він звинуватив Вірменію у проведенні агресивної політики з 80-х років ХХ століття.

"Території Азербайджану перебувають під окупацією приблизно протягом 30 років. 100 тис. азербайджанців, які жили в той час в нинішній Вірменської республіці, вигнали зі своїх земель. Зангезур, Гейча, Єреван – наші історичні землі. Наш народ століттями жив на цих землях", – заявив Алієв.

Дивіться також: Алієв та Ердоган приймають парад Перемоги в Баку. ВІДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 10 грудня в Баку відбувся військовий парад, приурочений до перемоги у війні в Нагірному Карабасі. У параді взяли участь турецькі військові, а президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган стояв на трибуні поруч з Алієвим.

Дивіться також: У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.

Автор: 

Азербайджан (855) Алієв Ільхам (152) Вірменія (738) Єреван (18)


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Топ коментарі
+55
А почему и нет? Если хачики говорят, и в ООН в том числе, что Крым это Раша-Параша, то естестввенно порлучается, что Ереван это Азербайджан.
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10.12.2020 18:17
+50
))) щас там ары с деревьев попадают. им то каждому с децтва втирали, шо именно они изобрели азербайджан.
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10.12.2020 18:15
+46
Вікіпедія: "Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН A/RES/68/262 о территориа́льной це́лостности Украи́ны - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ , принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральной Ассамблеи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 ООН . Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 суверенитет и территориальную целостность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Автономной Республики Крым и статуса городаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя , основывающегося на результатах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(2014) общекрымского референдума , состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы.
Против» проголосовали 11 странhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262#cite_note-itar-genass-26 [26] :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан ."
А тепер я скажу, хто ти - "ПРИДУРОК"...
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10.12.2020 18:43
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такое чувство, что где-то дали добро на полное уничтожение армян...
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10.12.2020 19:54 Відповісти
Одна из них Великобритания. Они уже начали подготовительные работы по добыче золота ИМЕННО на отданных армянами землях в Карабахе.
Далее трубопровод через территорию Армении...
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10.12.2020 20:28 Відповісти
да, об обнаруженном золоте на территории Армении я знаю. Много золота интересно? Возможно, Алиев согласился на концессию.
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10.12.2020 20:54 Відповісти
Бред ************* мрази
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10.12.2020 21:42 Відповісти
заслужили эти агрессивные русские подстилки.
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10.12.2020 20:41 Відповісти
Алиев круто загнул
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10.12.2020 19:58 Відповісти
Точно так как один азер помню в армии в 84 году хотел царьком выглядеть , потом долго в реанимации отходил причём получил от львовян и по заслугам
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10.12.2020 20:08 Відповісти
Алиев в состоянии эйфории как-то потерял тормоза.
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10.12.2020 20:12 Відповісти
Вообще-то это троллинг 80 левела и он повторяет то, что говорят армяне про Карабах, а кацапы про Крым.
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10.12.2020 21:22 Відповісти
не смеши его байрактары, набутылочник лишнехромосомный
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11.12.2020 00:45 Відповісти
..зачётный троллллинг агрессора, до сих пор не пришедшего в себя от происшедшего..
..в подобной ситуации от чмошника Зели украинцы этого никогда не услышат.. а вот тапочки хозяину (тоже чмошнику) к кровати подносить, она, зелёная, сможет..
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10.12.2020 20:20 Відповісти
Чмошник, не слезай с бутылки
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10.12.2020 21:47 Відповісти
Мне интересно другое - а куда делась эта огромная антиармянская команда группы поддержки Азеров которая зачастую переходила все Мировые законы разведения межнациональной розни тут в комментах? Аль деньги закончились у АлиЭрдогана на тролей и ботов или уже не актуальна пропагандистская война? Ауууу?
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10.12.2020 20:42 Відповісти
Тебя трахают, оглянись, чмо лапотное
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10.12.2020 21:44 Відповісти
Вот были границы республик до 1991г--жыли...так вот и восстановить границы всех республик и не рушить ни под каким предлогом, а история она длинная и ее только изучать надо не подстраивая под амбиции ,,деятелей,, ибо кровь может литца реками.
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10.12.2020 20:52 Відповісти
ЛитЦа? Тут лаптеногое превзошло себя
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10.12.2020 21:45 Відповісти
Армян Азера резали . Терпеть ? Сами под нож лезть? Как горячо любимие азерами овци. Нагорний Карабах с 1988 года начал процедуру перехода из АзССР в АССР. Так что немог Азербайджан в 1991 провозглашать независимость нс спорной територии.
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10.12.2020 22:30 Відповісти
Идиот. Азербайджанцы только в 19 веке появились.
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10.12.2020 20:56 Відповісти
Откуда появились? Неужели генетики 19 века их вывели?
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10.12.2020 21:23 Відповісти
В 20 веке Сталин вывел...Это полиэтническая страна...из них создали отдельную нацию...
Аналогично Дагестан...там народов немерено...
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10.12.2020 21:32 Відповісти
Тоже самое и ***** про Украину скажет, а арабы про Израиль. Ты с ними согласен?
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10.12.2020 21:47 Відповісти
нет...но понятие нации очень расплывчато...США нация или нет?
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10.12.2020 21:59 Відповісти
Как раз Азербайджан и Армения сейчас - самые моноэтничные государства на постсоветском пространстве. И никто азербайджанцев не выводил - их предки, огузские и кыпчакские племена заселили Кавказ ещё где-то в 8-9-м веке нашей эры. Другое дело, что как нации, их не существовало до начала 20-го века, тюркоговорящие народы от Средней Азии до Турции на вопрос "какой они национальности", обычно отвечали "мусульманин". Поскольку религиозное самосознание заменяло национальное. А уж потом уточняли, что они авшары или текели, по родоплеменному признаку. Но говорить о том, что это разные этносы - совершенно неверно, они говорили на одном языке, исповедовали одну религию и имели общую культуру. Это было бы сравнимо, если бы у нас выделяли отдельно полтавский и черниговский этнос и на основании этого делали вывод, что украинскую нацию создал Ленин в 1918 году.
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11.12.2020 01:25 Відповісти
Я тебе трохи "поправлю"... Хозари - кипчаки. Вони мали каганат, державність, від казахських степів, до Дністра, від Криму і Дербенту, до Харківщини і верхів"я Волги. Про кавказьські "Залізні ворота" чув? Це хозарська фортеця. А каганат існував десь з 5-6 століття нашої ери... Поляни, що жили на території Полтавщини, Харківщини, Київщини, півдня Чернігівщини (до східного берега Дніпра), були їх васалами...
В домусульманський період південь Азербайджану входив у зону впливу Персії... Фільм "Рустам і Сухраб" пам"ятаєш? Про боротьбу між Іраном і Тураном... Це "поетичні легендарні відголоски" цього протистояння...
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11.12.2020 04:44 Відповісти
Они тюрки. Кочевники прикочевали с Алтая и Монголии. В средневековье. Лучше ответь почему Римские и Персидские историки не знали Турок и Азербайджанцев? В современной Турции жили Ромеи (греки) и Армяне, Арабов чуток, Ассирийцев но тюрок не було.
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10.12.2020 22:25 Відповісти
В Римской империи была провинция Армения. А провинция Азерия была?
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10.12.2020 22:36 Відповісти
Потому что тюркоговорящее население заселило огромные пространства от Средней Азии до Кавказа и Турции только в 8-9веке нашей эры. Когда римские историки уже истлели в своих могилах, поэтому они о них ничего и не знали.
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11.12.2020 01:30 Відповісти
А французов и англичан тоже по-твоему генетики вывели? Или всё-таки существуют некоторые точки отсчёта для образования наций?
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10.12.2020 22:53 Відповісти
Французов вывели лягушки, а англичан занесло с метеоритным дождем из созвездия Альфа Центавра. Рюзьге появились после того, как свинья залезла на козла (Или наоборот. Точно не помню).
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11.12.2020 03:17 Відповісти
Ясно. Если идиот, зачем задаешь вопросы?
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11.12.2020 13:15 Відповісти
А ***** кады появилася?
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10.12.2020 21:46 Відповісти
А "білоруси" коли з"явилися? При Катерині ІІ... До того їх називали "литвинами"...
А азербайджанців звали "шемаханцями", по назві їх столиці, Шемахи... Так само, як в допетровські часи кацапів звали "москалями", "московитами"...
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11.12.2020 04:48 Відповісти
Галичина, Холмщина, Підляшшя,Західна Волинь,Західне Полісся, Посяння, Лемківщина це етнічні землі України ! Ляхи, повертайте !


Краків НАШ !
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10.12.2020 21:24 Відповісти
ей https://censor.net/ru/user/35552 - спочатку москалів добий та свої землі відбери ...

А потім уже будемо думати , як розмовляти з країною з НАТО ...
А інакше - провокація
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11.12.2020 00:57 Відповісти
а могли ары спокойно жить без Карабаха, полезли...
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10.12.2020 21:38 Відповісти
Подурели совсем. Из-за каких-то бесплодных кусков земли готовы друг-другу головы отрезать. В буквальном смысле слова. Уже появились в сети ролики, как азербайджанские, с позволения сказать, солдаты отрезают головы армянам. Если с нервами в порядке, то смотрите (ссылка на видео есть в статье):

https://focus.ua/world/469121-azerbaydzhanskie-soldaty-yakoby-otrezali-golovu-armyanskomu-pozhilomu-muzhchine
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10.12.2020 21:53 Відповісти
Они кочевники. Татарва с Кримского ханства все время набеги в Украину делала. Грабила порабощяла насиловала. Они так понимают **** мир.
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10.12.2020 22:26 Відповісти
Москаль!
А - московия все время набеги в Украину делала. Грабила порабощяла насиловала. Они так понимают **** мир.
Що - неправда ?
А з кримськими татарами ми разом у бойові походи ходили ! І проти ляхів , і проти москалів ...
А Московія віками їм дань платила
Що неправда ?

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10.12.2020 23:42 Відповісти
А хиба в Кафи (Феодосия) не крымчаки османам козацьким родом торговалы ???
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11.12.2020 10:49 Відповісти
Поинтересуйся какие зверства происходили происходили против мирного азербайджанского населения в Карабахе во время его захвата.
А свои кацапско-армянские пропагандитские фейки засунь поглубже в то место, которым ты сидишь на бутылке
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11.12.2020 00:19 Відповісти
Поцреот - это диагноз. С такими как ты и врагов не надо - все окончательно добьете.
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11.12.2020 01:18 Відповісти
Этот пердимонокль русским должен понравиться!
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10.12.2020 22:08 Відповісти
".. А не пора ли нам замахнуться на Вильяма нашего, Шекспира?.." )))
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10.12.2020 22:13 Відповісти
Гитлер, Путин, теперь Алиев. Арийцы, скрепы, исконно, исторические земли. И начинается вселенская бойня или хронические кровопускания ...
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10.12.2020 22:44 Відповісти
Думаю, что Алиев троллит армян. Ну и угрожает немного, как же без этого. Ему ещё с ними надо заключить выгодный мирный договор, где вытребовать для себя всё, что только можно и чуть-чуть того, что не можно. Так что это хороший способ застолбить позиции.
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11.12.2020 01:33 Відповісти
Джихат продовжується
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10.12.2020 22:55 Відповісти
писец.
Аппетит приходит во время еды? у кацапов учатся?
не ожидал такого от айзеров...
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11.12.2020 00:24 Відповісти
Это нормально, на волне послевоенной истерии оседлать горячую тему. Алиев дает понять армянам, что им пора быть посговорчивее, если не хотят потерять и Ереван тоже. Отличная стартовая позиция в переговорах по урегулированию конфликта. А то иначе все эти "Минские форматы" быстро превращаются в бесплодную говорильню.
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11.12.2020 01:37 Відповісти
интересно...а что теперь по этому поводу скажет вор земель педофил путенин...
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11.12.2020 02:53 Відповісти
ДОВЫДЕЛЫВАЛИСЬ АРМЯНИ !)
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11.12.2020 06:45 Відповісти
перепутал со Степанакертом.
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11.12.2020 08:28 Відповісти
За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД
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11.12.2020 08:48 Відповісти
От і почало вилазити нутро диктатора.
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11.12.2020 09:15 Відповісти
армян придумал австралийский генштаб во втором веке до н.є. одним словом
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11.12.2020 09:19 Відповісти
Ну а что, если Армения в лице своих политиков, депутатов и т.д. заявляют что Карабах/Арцах и т.д. это армянское и они вернутся туда, почему бы и Алиеву не потролить армян? Сомневаюсь что Азербайджан собирается реально претендовать на территорию Армении, но почему бы и не потролить в ответ? Армении надо переосмыслить свое место и отказаться от идеи "великой Армении" которая льется из каждого утюга и попытаться цивилизованно наладить отношения с соседями, практически к каждому из них претензии (где-то полуофициально, где-то в тихаря) - к Турции Арарат и "западная Армения", к Грузии "джавахк", к Азербайджану Карабах. Ищут приключений на свою голову
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11.12.2020 10:34 Відповісти
Вчасна за'ява, вся Європейська частина рфії і Кубань історична земля України.
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11.12.2020 11:56 Відповісти
совсем опсихел наследный микро-султанчик, сынок кгбиста.
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11.12.2020 11:25 Відповісти
Армянам пороху під хвост насипали
Ім би краще будувати добробуд своєй країни, а не брєдіть "Вєлікой Армєнієй", а то за межами Арменії більше армян ніж в самої Арменії.
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11.12.2020 11:27 Відповісти
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