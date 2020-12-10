Алієв та Ердоган приймають парад Перемоги в Баку. ВІДЕО

Парад Перемоги, приурочений до перемоги у війні в Нагірному Карабасі, проходить на площі Свободи в Баку.

Про це інформують РИА "Новости", передає Цензор.НЕТ.

У заході беруть участь президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Тайіп Ердоган.

Зазначають що в параді візьмуть участь понад 3 тис. військовослужбовців, будуть представлені до 150 одиниць військової техніки. Очікується прохід турецьких військових.

На заході присутній турецький лідер, який 9 грудня прибув до Баку з дводенним візитом.

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.