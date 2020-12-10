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Алієв та Ердоган приймають парад Перемоги в Баку. ВІДЕО

Парад Перемоги, приурочений до перемоги у війні в Нагірному Карабасі, проходить на площі Свободи в Баку.

Про це інформують РИА "Новости", передає Цензор.НЕТ.

У заході беруть участь президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Тайіп Ердоган.

Зазначають що в параді візьмуть участь понад 3 тис. військовослужбовців, будуть представлені до 150 одиниць військової техніки. Очікується прохід турецьких військових.

На заході присутній турецький лідер, який 9 грудня прибув до Баку з дводенним візитом.

Дивіться також: У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.

Азербайджан (855) парад (377) Ердоган Реджеп Таїп (928) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
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Никто не может объяснить: почему враги россии - это всегда те, у кого есть помидоры, яблоки, пармезан и хамон, а друзья россии - это всегда те, кому самим нечего жрать?
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10.12.2020 12:48
+73
Моцный несокрушимый ответ Роиси:Алиев и Эрдоган принимают парад Победы в Баку - Цензор.НЕТ 6836
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10.12.2020 12:43
+62
Слава Азербайджану, Байрактарам Слава!!!
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10.12.2020 12:43
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почему "миротворца" Х#йла не пригласили? сидит в бункере? было бы эпично. хотя, наверное, после цапского вертолета как-то не очень прилично.
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10.12.2020 13:34 Відповісти
Алиев и Эрдоган... а путенина по причинному месту мешалкой... а ведь это еще даже не начало весны... а что будет когда начнется лето... тогда кацапстане вообще места на Кавказе не будет...
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10.12.2020 13:38 Відповісти
у кацапов уже партнеры есть своя любовь тоже
Алієв та Ердоган приймають парад Перемоги в Баку - Цензор.НЕТ 782
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10.12.2020 13:46 Відповісти
ШО? Давать перестали?
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11.12.2020 22:57 Відповісти
Новый хозяин Кавказа Эрдоган принимает парад победы.
От злобы бункерная крыса давит в бункере турецкие и азербайджанские помидоры.
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10.12.2020 13:48 Відповісти
жестокий ты!!!!
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10.12.2020 14:22 Відповісти
Не давит, а давится ними. Ну не репу же ему есть.
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11.12.2020 01:07 Відповісти
Азербайджанці обирають азербайджанця, турки обирають турка. І лише 98% українців обирають до влади нащадків сталінської московської жидо - комуни, які повністю залежні від кремля, і які пікнути бояться без дозволу путіна. Наш жидьониш янелох обложився агентами фсб і без заглядання путіну в усі діри ні нащо не здатний.
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10.12.2020 13:58 Відповісти
тут за такі висловлювання банять
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10.12.2020 15:42 Відповісти
Ot dusi jelayu Ukraine, Qruzii i Moldove parad Pobedi v cest osvobojdeniya i vosstanovleniya svoix territoriy ot okkupantov. Tolko nemnoqo terpeniy.... SLAVA UKRAİNE!
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10.12.2020 14:03 Відповісти
Слава Азербайджану, його мужньому командувачу і міжнім військовим!!!
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10.12.2020 14:14 Відповісти
В мероприятии принимают участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп ***** Эрдоган.
Отмечается, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, будут представлены до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военных.
Источник: https://censor.net/ru/v3236121

ЦЕ ПОЧАТОК КІНЦЯ РУЦКОГО МІРУ
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10.12.2020 14:27 Відповісти
Yawa AZERBAYCAN! ну что Армения, помогли вам ваши кацапы? кацап такая скотина которая способна прятаться за чужими спинами! урок на все времена теперь!
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10.12.2020 14:53 Відповісти
Посмотрел парад. Впечатлило, что в основном вся техника достойная на МАЗах, и фишка парада "Полонез". Достойный вклад в победу.
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10.12.2020 16:42 Відповісти
Що за Полонез?
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10.12.2020 16:47 Відповісти
Установка с восемью ракетами на 300 км. Там в самом конце шла с красненькими заглушками. Пашинян сильно обижался, что мы Азербайджану продали. Ему тоже предложили, сказал, денег нет. Можем и вам продать.
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10.12.2020 16:54 Відповісти
Молодец Эрдоган, лихо ***** раком поставил, причём перед всем миром
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10.12.2020 19:36 Відповісти
Молодец Эрдоган, а вы когда начнете?
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10.12.2020 19:47 Відповісти
Ти шкарпетки свої драні штопай, продавець полонезів
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10.12.2020 19:41 Відповісти
«Вільха-М2» - існує дві версії керованого снаряда Р624М-2 з масою бойової частини 170 кг та дальністю 141 та 202 км;
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10.12.2020 21:51 Відповісти
Надо было тоже Алиеву продать.
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10.12.2020 22:02 Відповісти
Думаю було б непогано Туреччини і Азербайджану об'єднатися в одну потужну державу. І покласти на рашку і її дармоїдів великий і товстий((:Алієв та Ердоган приймають парад Перемоги в Баку - Цензор.НЕТ 4981
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10.12.2020 15:22 Відповісти
Карабах єто - победа Путина
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10.12.2020 21:52 Відповісти
Вони й так разом.
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11.12.2020 04:50 Відповісти
теперь пора Турции помочь Грузии и Украине а здесь и америка ещё включится с бритами, Крымская война была, результат известен))
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10.12.2020 15:24 Відповісти
будет парад Победы турок на красной площади а ***** от Поклоной горы будет за узду вести белого коня с Эрдоганом на коне и будут платить дань
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10.12.2020 16:07 Відповісти
ну хоч хтось засраху мордякою в пол тицьнув !! ))
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10.12.2020 16:28 Відповісти
Молодцы!
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10.12.2020 16:50 Відповісти
Из шерсти, выдранной на жопах Самвелов и Гургенов, для Тофиков и Рафиков соткать прикроватные коврики.
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10.12.2020 20:04 Відповісти
24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия.

Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
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10.12.2020 20:20 Відповісти
Султан какой-то невеселый.
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11.12.2020 00:12 Відповісти
за паребрик ары
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11.12.2020 01:29 Відповісти
большие и богатые аз и тур с оружием 21 века победили меньшую Армению с оружием 20го века. Славетна перемога.
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11.12.2020 11:22 Відповісти
Вот что тут сказать? Красавцы!!!!! К стати, "тагил ,который рулит" может в Кемер или Аланию не летать, вам и на южном побережье баренцевого моря не хреново!
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11.12.2020 23:00 Відповісти
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