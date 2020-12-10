Алієв та Ердоган приймають парад Перемоги в Баку. ВІДЕО
Парад Перемоги, приурочений до перемоги у війні в Нагірному Карабасі, проходить на площі Свободи в Баку.
Про це інформують РИА "Новости", передає Цензор.НЕТ.
У заході беруть участь президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Тайіп Ердоган.
Зазначають що в параді візьмуть участь понад 3 тис. військовослужбовців, будуть представлені до 150 одиниць військової техніки. Очікується прохід турецьких військових.
На заході присутній турецький лідер, який 9 грудня прибув до Баку з дводенним візитом.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.
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От злобы бункерная крыса давит в бункере турецкие и азербайджанские помидоры.
Отмечается, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, будут представлены до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военных.
Источник: https://censor.net/ru/v3236121
ЦЕ ПОЧАТОК КІНЦЯ РУЦКОГО МІРУ
победа Путина
ближайшие десятилетия.
Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.