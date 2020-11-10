У невизнаному Нагірному Карабасі підтвердили втрату контролю над містом Шуша

Під час бойових дій у Нагірному Карабасі вірменська армія втратила контроль над містом Шуша.

Це підтвердив прессекретар лідера невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" Ваграм Погосян, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

"Нинішній запис президента республіки викликало певне падіння настроїв у громадських колах. Це природно, оскільки війна - дії важкої боротьби, де немає гарантій ні у частині успіхів, ні у частині невдач. До цього дня, на жаль, ми змушені визнати, що низка невдач нас все ще переслідує, і місто Шуші повністю поза нашим контролем. І всілякі обнадійливі або надихаючі пропагандистські тези про це не дають нам нічого, крім втрати відчуття реальності", - зазначив Погосян.

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Прессекретар лідера невизнаного Карабаху також зазначив, що азербайджанські сили перебувають на підступах до Степанакерта.

"Потрібно ще один раз затягнути пояси, оскільки противник перебуває на підступах до Степанакерта, існування столиці вже під загрозою", - написав він.

Видання зазначає, що Міністерство оборони Вірменії цю інформацію поки не коментує.

Нагадаємо, 8 листопада президент Азербайджану Алієв оголосив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією. Вірменська сторона заперечила це.

Шуша (вірм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху, розташоване за 11 км від столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки Степанакерта.

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