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У невизнаному Нагірному Карабасі підтвердили втрату контролю над містом Шуша

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У невизнаному Нагірному Карабасі підтвердили втрату контролю над містом Шуша

Під час бойових дій у Нагірному Карабасі вірменська армія втратила контроль над містом Шуша.

Це підтвердив прессекретар лідера невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" Ваграм Погосян, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

"Нинішній запис президента республіки викликало певне падіння настроїв у громадських колах. Це природно, оскільки війна - дії важкої боротьби, де немає гарантій ні у частині успіхів, ні у частині невдач. До цього дня, на жаль, ми змушені визнати, що низка невдач нас все ще переслідує, і місто Шуші повністю поза нашим контролем. І всілякі обнадійливі або надихаючі пропагандистські тези про це не дають нам нічого, крім втрати відчуття реальності", - зазначив Погосян.

Дивіться також: Азербайджанська армія взяла Шуші. Зйомки з міста

Прессекретар лідера невизнаного Карабаху також зазначив, що азербайджанські сили перебувають на підступах до Степанакерта.

"Потрібно ще один раз затягнути пояси, оскільки противник перебуває на підступах до Степанакерта, існування столиці вже під загрозою", - написав він.

Видання зазначає, що Міністерство оборони Вірменії цю інформацію поки не коментує.

Нагадаємо, 8 листопада президент Азербайджану Алієв оголосив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією. Вірменська сторона заперечила це.

Шуша (вірм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху, розташоване за 11 км від столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки Степанакерта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху. ВІДЕО+ФОТО
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Топ коментарі
+26
Только что ВС Азербайджана сбили росс. вертолет. Красота!
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09.11.2020 18:02
+20
Нагорно-карабахские бобры выдохнули
В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 1571
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09.11.2020 18:02
+16
ага . они там в 90-ых так дружно выгоняли из своих домов азеров что им теперь все припомнят В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 4911 и шлангом прикинуться не получится
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09.11.2020 18:18
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А там что , ковида нет ?
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09.11.2020 18:02 Відповісти
Вірменам потрібно просити про припинення вогню і готовність скласти зброю. Вже зрозуміло що Азербайджан сильніший і може силою звільнити всі свої території. Подальші бойові дії принесуть тяжкі втрати обом сторонам і все одно Вірменія змушена буде піти з Карабаху та всіх окупованих територій. Натомість готовність до переговорів по капітуляції дасть вірменам Карабаху можливість лишитись на цих територіях і уникнути етнічних зачисток. Це була гарна війна, обидві сторони проявили мужність та стійкість і на цьому потрібно припиняти збройний спротив вірменських збройних формувань Карабаху. Законна влада Азербайджану має відновити конституційний лад на всіх окупованих територіях без зайвих жертв!
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09.11.2020 18:08 Відповісти
каких еще "вірменських збройних формувань Карабаху" ? там воюет армянская армия
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09.11.2020 18:11 Відповісти
так, там воює армія Вірменії, але для вірмен Карабаху краще заявити що це вірменська армія Карабаху складає зброю і попросити про гарантії безпеки для вірмен Карабаху. Інакше їм всім прийдеться просто виїхати в Вірменію, як азербайджанцям Карабаху та окупованих районів Азербайджану прийшлось виїхати 30 років тому і жити в статусі біженців в Азербайджані. Зараз вірмени Карабаху мають шукати можливості лишитись на своїй землі навіть після відновлення конституційного ладу на цих територіях, а для цього потрібно скласти зброю.
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09.11.2020 18:15 Відповісти
ага . они там в 90-ых так дружно выгоняли из своих домов азеров что им теперь все припомнят В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 4911 и шлангом прикинуться не получится
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09.11.2020 18:18 Відповісти
Якщо Баку цього не зробить, він тільки виграє.
Поки що йде визвольна війна. Наприклад, Україна це сприймає саме так.
Якщо почнеться геноцид, всі відвернуться
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09.11.2020 18:24 Відповісти
Відео з Шуша ба или? Там просто нема кого "геноцидити".
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09.11.2020 18:33 Відповісти
некого там геноцидить . бегут армяне . и это правильно
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09.11.2020 18:44 Відповісти
В освобожденных азербайджанской армией городах и селах, и об этом красноречиво говорят все видеоматериалы,- не осталось ни одного, ни одного армянина! Они все как один - ушли!
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09.11.2020 19:26 Відповісти
Пфф. Сумгаїт помниш?
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09.11.2020 20:35 Відповісти
Ігорьонь, зложуть вони зброю чи ні, їх все рівно будуть різати. Чисто теоретично туди тре вводити сили ООН, іначе або тікати або виріжуть.
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09.11.2020 20:38 Відповісти
Нагорно-карабахские бобры выдохнули
В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 1571
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09.11.2020 18:02 Відповісти
и главное, сдобрить готовую головку бобра его же струёй ))
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09.11.2020 18:06 Відповісти
Уявляю... У неї є "смалець" у голові? М"ясо хороше... Однак, якщо зварить бульйон з кісток, то юшка "віддає" вербовою корою...
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09.11.2020 18:17 Відповісти
Вербова кора багата на природний аспірин, він помічний при "короні". В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 866
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09.11.2020 19:02 Відповісти
Так кора ж багата, а не кістки... В кістках "вербовий" тільки смак...
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09.11.2020 20:53 Відповісти
Только что ВС Азербайджана сбили росс. вертолет. Красота!
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09.11.2020 18:02 Відповісти
Вертолёт уволился ещё вчера. Так что это ничейный вертолёт.
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09.11.2020 18:08 Відповісти
є відео?
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09.11.2020 18:08 Відповісти
Источник российский телеграм канал Sputnik Армения
https://lenta.ru/news/2020/11/09/armenia_hel/
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09.11.2020 18:10 Відповісти
Відео по цьому посиланню відсутнє, посилаються на армянское радио яке сказало що вертушка впала до ар а збили її азери. .....?
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09.11.2020 18:21 Відповісти
Суперечлива інфа. По перше звідки він там міг взятися? По друге в ситуації вже, май же перемоги в Карабаху...коли вірмени масово тікають, а Росія заявила що втручатися не буде...Збивати російський вертоліт із російськими військовими ..над територією Вірменії ..вигідно лише ...Вірменії
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09.11.2020 18:16 Відповісти
В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 1813
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09.11.2020 18:04 Відповісти
В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 7260
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09.11.2020 18:07 Відповісти
этот их лидер со своим прес-секретутом, пусть с ручника снимутся )) все со вчера это знают, а они только сегодня к этому доехали ))
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09.11.2020 18:04 Відповісти
В ходе боевых действий в "донетской республике" российская армия потеряло контрол над городом Донетск ...СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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09.11.2020 18:05 Відповісти
Чави вірменських окупантів!!!!
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09.11.2020 18:05 Відповісти
Ну так это им не в Беверли Хиллс с Турецкими ресторанами воевать
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09.11.2020 18:06 Відповісти
Пала скрепа смертью храбрых...)
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09.11.2020 18:06 Відповісти
На территории Армении сбит российский вертолет, сообщил источник в российский силовых структурах.
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09.11.2020 18:06 Відповісти
Армяне азербайджанские дроны сбить не смогли, то решили кацапов вальнуть, чтоб хоть не в сухую проигрывать?
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09.11.2020 18:14 Відповісти
ну не знаю не знаю,свіжа новина на кацапських сайтах,будем посмотреть
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09.11.2020 18:15 Відповісти
Он недалеко от Еревана упал. Это далеко от района боевых действий.
Скорее всего поломался.
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09.11.2020 18:24 Відповісти
Минобороны сообщило о гибели экипажа сбитого в Армении российского вертолета
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09.11.2020 18:39 Відповісти
Звезда вам, хачи.
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09.11.2020 18:08 Відповісти
"Нужно еще один раз затянуть пояса, так как противник находится на подступах к Степанакерту, существование столицы уже находится под угрозой", - написал он
тикайте . а то вам азера не пояса а петли затянут за ваши прошлые художества В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 8466
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09.11.2020 18:08 Відповісти
От всей души поздравляю азербайджанцев.
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09.11.2020 18:14 Відповісти
Армяне, хватит свои и чужие жизни гробить. Пакуйте манатки и валите домой. Никто эти жертвы не оценит.
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09.11.2020 18:15 Відповісти
не нужно было тырить территории азербайжана,теперь отдайте и заткнитесь
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09.11.2020 18:16 Відповісти
Кстати, там пишут Бубочка заразу подцепил. Так что у Украины ещё есть шанс.
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09.11.2020 18:16 Відповісти
Шо трипер ? А від кого ?
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09.11.2020 18:35 Відповісти
Від Єрмака, від кого ж ще?
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09.11.2020 18:43 Відповісти
Пашинян написал Байдену самое подхалимское среди всех поздравлений в истории. Возможно старый маразматик купится.)
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09.11.2020 18:24 Відповісти
представляю с какими эмоциями азербайджанцы вернутся на родную землю ...
В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 729
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09.11.2020 18:25 Відповісти
этот лучше

https://www.youtube.com/watch?v=Tr3AHPPOlyc&feature=emb_logo
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09.11.2020 18:46 Відповісти
"мы вынуждены признать, что череда неудач нас все еще преследует" - они как будто в карты играют или воруют что то,череда неудач у них,бегите домой с чужих земель,там будет у вас удача и счастье.
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09.11.2020 18:32 Відповісти
А чого це ари так рєзко програли ? Мільйони долярів ві мільйонної вірменської діаспори + широка срака Кардашьян. Виявляється ари (син командувача вірменським угруповуванням в Карабаху) гроші розісрали ще при облаштуванні їхньої лінії оборони.
"Война в Карабахе (09.11.20):
Юрий Подоляка.Бои за Шушу. Чем меня удивила в этой войне армянская армия"
https://www.youtube.com/watch?v=xDPN-_4FrQ4
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09.11.2020 18:33 Відповісти
Ханкеди следующий.
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09.11.2020 18:54 Відповісти
Рф что то не сильно помогает Армении.
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09.11.2020 18:58 Відповісти
Пишуть що дійсно російський Мі-24 із 102 військової бази РФ в Гюмрі..що начебто він супроводжував віськову російську автоколону в Арменії...і що збили з ПЗРК двоє загиблих ..один середньої важкості
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09.11.2020 19:16 Відповісти
це та база де у 2015 російський військовослужбовець розстріляв вірменську сім*ю..тоді семеро загиблих було..Бійця тоді вірменам не віддали..може помста?
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09.11.2020 19:18 Відповісти
У всех добропорядочных азербайджан сегодня на ужин суши...
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09.11.2020 20:55 Відповісти
 
 