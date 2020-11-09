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В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе армянская армия потеряла контроль над городом Шуша.

Это подтвердил пресс-секретарь лидера непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" Ваграм Погосян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

"Сегодняшняя запись президента республики вызвала определенное падение настроений в общественных кругах. Это естественно, поскольку война - действия тяжелой борьбы, где нет гарантий ни по части успехов, ни по части неудач. По сей день, к сожалению, мы вынуждены признать, что череда неудач нас все еще преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. И всевозможные обнадеживающие или воодушевляющие пропагандистские тезисы об этом не дают нам ничего, кроме потери ощущения реальности", - отметил Погосян.

Пресс-секретарь лидера непризнанного Карабаха также отметил, что азербайджанские силы находятся на подступах к Степанакерту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азербайджанская армия взяла Шуши. Съемки из города

"Нужно еще один раз затянуть пояса, так как противник находится на подступах к Степанакерту, существование столицы уже находится под угрозой", - написал он.

Издание отмечает, что Министерство обороны Армении эту информацию пока не комментирует.

Напомним, 8 ноября президент Азербайджана Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. Армянская сторона опровергла это.

Читайте также: Армения потерпела поражение в битве за центральный район Карабаха: азербайджанская пехота перерезала ключевую магистраль Лачин-Шуши, - Бутусов

Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
Только что ВС Азербайджана сбили росс. вертолет. Красота!
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09.11.2020 18:02
+20
Нагорно-карабахские бобры выдохнули
В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 1571
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09.11.2020 18:02
+16
ага . они там в 90-ых так дружно выгоняли из своих домов азеров что им теперь все припомнят В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 4911 и шлангом прикинуться не получится
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09.11.2020 18:18
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Правила форума Совет форумчан
А там что , ковида нет ?
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09.11.2020 18:02 Ответить
Вірменам потрібно просити про припинення вогню і готовність скласти зброю. Вже зрозуміло що Азербайджан сильніший і може силою звільнити всі свої території. Подальші бойові дії принесуть тяжкі втрати обом сторонам і все одно Вірменія змушена буде піти з Карабаху та всіх окупованих територій. Натомість готовність до переговорів по капітуляції дасть вірменам Карабаху можливість лишитись на цих територіях і уникнути етнічних зачисток. Це була гарна війна, обидві сторони проявили мужність та стійкість і на цьому потрібно припиняти збройний спротив вірменських збройних формувань Карабаху. Законна влада Азербайджану має відновити конституційний лад на всіх окупованих територіях без зайвих жертв!
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09.11.2020 18:08 Ответить
каких еще "вірменських збройних формувань Карабаху" ? там воюет армянская армия
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09.11.2020 18:11 Ответить
так, там воює армія Вірменії, але для вірмен Карабаху краще заявити що це вірменська армія Карабаху складає зброю і попросити про гарантії безпеки для вірмен Карабаху. Інакше їм всім прийдеться просто виїхати в Вірменію, як азербайджанцям Карабаху та окупованих районів Азербайджану прийшлось виїхати 30 років тому і жити в статусі біженців в Азербайджані. Зараз вірмени Карабаху мають шукати можливості лишитись на своїй землі навіть після відновлення конституційного ладу на цих територіях, а для цього потрібно скласти зброю.
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09.11.2020 18:15 Ответить
ага . они там в 90-ых так дружно выгоняли из своих домов азеров что им теперь все припомнят В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 4911 и шлангом прикинуться не получится
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09.11.2020 18:18 Ответить
Якщо Баку цього не зробить, він тільки виграє.
Поки що йде визвольна війна. Наприклад, Україна це сприймає саме так.
Якщо почнеться геноцид, всі відвернуться
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09.11.2020 18:24 Ответить
Відео з Шуша ба или? Там просто нема кого "геноцидити".
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09.11.2020 18:33 Ответить
некого там геноцидить . бегут армяне . и это правильно
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09.11.2020 18:44 Ответить
В освобожденных азербайджанской армией городах и селах, и об этом красноречиво говорят все видеоматериалы,- не осталось ни одного, ни одного армянина! Они все как один - ушли!
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09.11.2020 19:26 Ответить
Пфф. Сумгаїт помниш?
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09.11.2020 20:35 Ответить
Ігорьонь, зложуть вони зброю чи ні, їх все рівно будуть різати. Чисто теоретично туди тре вводити сили ООН, іначе або тікати або виріжуть.
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09.11.2020 20:38 Ответить
Нагорно-карабахские бобры выдохнули
В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 1571
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09.11.2020 18:02 Ответить
и главное, сдобрить готовую головку бобра его же струёй ))
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09.11.2020 18:06 Ответить
Уявляю... У неї є "смалець" у голові? М"ясо хороше... Однак, якщо зварить бульйон з кісток, то юшка "віддає" вербовою корою...
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09.11.2020 18:17 Ответить
Вербова кора багата на природний аспірин, він помічний при "короні". В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 866
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09.11.2020 19:02 Ответить
Так кора ж багата, а не кістки... В кістках "вербовий" тільки смак...
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09.11.2020 20:53 Ответить
Только что ВС Азербайджана сбили росс. вертолет. Красота!
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09.11.2020 18:02 Ответить
Вертолёт уволился ещё вчера. Так что это ничейный вертолёт.
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09.11.2020 18:08 Ответить
є відео?
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09.11.2020 18:08 Ответить
Источник российский телеграм канал Sputnik Армения
https://lenta.ru/news/2020/11/09/armenia_hel/
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09.11.2020 18:10 Ответить
Відео по цьому посиланню відсутнє, посилаються на армянское радио яке сказало що вертушка впала до ар а збили її азери. .....?
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09.11.2020 18:21 Ответить
Суперечлива інфа. По перше звідки він там міг взятися? По друге в ситуації вже, май же перемоги в Карабаху...коли вірмени масово тікають, а Росія заявила що втручатися не буде...Збивати російський вертоліт із російськими військовими ..над територією Вірменії ..вигідно лише ...Вірменії
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09.11.2020 18:16 Ответить
В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 1813
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09.11.2020 18:04 Ответить
В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 7260
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09.11.2020 18:07 Ответить
этот их лидер со своим прес-секретутом, пусть с ручника снимутся )) все со вчера это знают, а они только сегодня к этому доехали ))
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09.11.2020 18:04 Ответить
В ходе боевых действий в "донетской республике" российская армия потеряло контрол над городом Донетск ...СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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09.11.2020 18:05 Ответить
Чави вірменських окупантів!!!!
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09.11.2020 18:05 Ответить
Ну так это им не в Беверли Хиллс с Турецкими ресторанами воевать
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09.11.2020 18:06 Ответить
Пала скрепа смертью храбрых...)
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09.11.2020 18:06 Ответить
На территории Армении сбит российский вертолет, сообщил источник в российский силовых структурах.
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09.11.2020 18:06 Ответить
Армяне азербайджанские дроны сбить не смогли, то решили кацапов вальнуть, чтоб хоть не в сухую проигрывать?
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09.11.2020 18:14 Ответить
ну не знаю не знаю,свіжа новина на кацапських сайтах,будем посмотреть
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09.11.2020 18:15 Ответить
Он недалеко от Еревана упал. Это далеко от района боевых действий.
Скорее всего поломался.
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09.11.2020 18:24 Ответить
Минобороны сообщило о гибели экипажа сбитого в Армении российского вертолета
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09.11.2020 18:39 Ответить
Звезда вам, хачи.
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09.11.2020 18:08 Ответить
"Нужно еще один раз затянуть пояса, так как противник находится на подступах к Степанакерту, существование столицы уже находится под угрозой", - написал он
тикайте . а то вам азера не пояса а петли затянут за ваши прошлые художества В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 8466
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09.11.2020 18:08 Ответить
От всей души поздравляю азербайджанцев.
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09.11.2020 18:14 Ответить
Армяне, хватит свои и чужие жизни гробить. Пакуйте манатки и валите домой. Никто эти жертвы не оценит.
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09.11.2020 18:15 Ответить
не нужно было тырить территории азербайжана,теперь отдайте и заткнитесь
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09.11.2020 18:16 Ответить
Кстати, там пишут Бубочка заразу подцепил. Так что у Украины ещё есть шанс.
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09.11.2020 18:16 Ответить
Шо трипер ? А від кого ?
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09.11.2020 18:35 Ответить
Від Єрмака, від кого ж ще?
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09.11.2020 18:43 Ответить
Пашинян написал Байдену самое подхалимское среди всех поздравлений в истории. Возможно старый маразматик купится.)
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09.11.2020 18:24 Ответить
представляю с какими эмоциями азербайджанцы вернутся на родную землю ...
В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша - Цензор.НЕТ 729
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09.11.2020 18:25 Ответить
этот лучше

https://www.youtube.com/watch?v=Tr3AHPPOlyc&feature=emb_logo
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09.11.2020 18:46 Ответить
"мы вынуждены признать, что череда неудач нас все еще преследует" - они как будто в карты играют или воруют что то,череда неудач у них,бегите домой с чужих земель,там будет у вас удача и счастье.
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09.11.2020 18:32 Ответить
А чого це ари так рєзко програли ? Мільйони долярів ві мільйонної вірменської діаспори + широка срака Кардашьян. Виявляється ари (син командувача вірменським угруповуванням в Карабаху) гроші розісрали ще при облаштуванні їхньої лінії оборони.
"Война в Карабахе (09.11.20):
Юрий Подоляка.Бои за Шушу. Чем меня удивила в этой войне армянская армия"
https://www.youtube.com/watch?v=xDPN-_4FrQ4
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09.11.2020 18:33 Ответить
Ханкеди следующий.
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09.11.2020 18:54 Ответить
Рф что то не сильно помогает Армении.
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09.11.2020 18:58 Ответить
Пишуть що дійсно російський Мі-24 із 102 військової бази РФ в Гюмрі..що начебто він супроводжував віськову російську автоколону в Арменії...і що збили з ПЗРК двоє загиблих ..один середньої важкості
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09.11.2020 19:16 Ответить
це та база де у 2015 російський військовослужбовець розстріляв вірменську сім*ю..тоді семеро загиблих було..Бійця тоді вірменам не віддали..може помста?
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09.11.2020 19:18 Ответить
У всех добропорядочных азербайджан сегодня на ужин суши...
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09.11.2020 20:55 Ответить
 
 