В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе армянская армия потеряла контроль над городом Шуша.
Это подтвердил пресс-секретарь лидера непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" Ваграм Погосян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.
"Сегодняшняя запись президента республики вызвала определенное падение настроений в общественных кругах. Это естественно, поскольку война - действия тяжелой борьбы, где нет гарантий ни по части успехов, ни по части неудач. По сей день, к сожалению, мы вынуждены признать, что череда неудач нас все еще преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. И всевозможные обнадеживающие или воодушевляющие пропагандистские тезисы об этом не дают нам ничего, кроме потери ощущения реальности", - отметил Погосян.
Пресс-секретарь лидера непризнанного Карабаха также отметил, что азербайджанские силы находятся на подступах к Степанакерту.
"Нужно еще один раз затянуть пояса, так как противник находится на подступах к Степанакерту, существование столицы уже находится под угрозой", - написал он.
Издание отмечает, что Министерство обороны Армении эту информацию пока не комментирует.
Напомним, 8 ноября президент Азербайджана Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. Армянская сторона опровергла это.
Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.
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Поки що йде визвольна війна. Наприклад, Україна це сприймає саме так.
Якщо почнеться геноцид, всі відвернуться
https://lenta.ru/news/2020/11/09/armenia_hel/
Скорее всего поломался.
тикайте . а то вам азера не пояса а петли затянут за ваши прошлые художества
https://www.youtube.com/watch?v=Tr3AHPPOlyc&feature=emb_logo
"Война в Карабахе (09.11.20):
Юрий Подоляка.Бои за Шушу. Чем меня удивила в этой войне армянская армия"
https://www.youtube.com/watch?v=xDPN-_4FrQ4