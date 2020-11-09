В непризнанном Нагорном Карабахе подтвердили потерю контроля над городом Шуша

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе армянская армия потеряла контроль над городом Шуша.

Это подтвердил пресс-секретарь лидера непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" Ваграм Погосян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

"Сегодняшняя запись президента республики вызвала определенное падение настроений в общественных кругах. Это естественно, поскольку война - действия тяжелой борьбы, где нет гарантий ни по части успехов, ни по части неудач. По сей день, к сожалению, мы вынуждены признать, что череда неудач нас все еще преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. И всевозможные обнадеживающие или воодушевляющие пропагандистские тезисы об этом не дают нам ничего, кроме потери ощущения реальности", - отметил Погосян.

Пресс-секретарь лидера непризнанного Карабаха также отметил, что азербайджанские силы находятся на подступах к Степанакерту.

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"Нужно еще один раз затянуть пояса, так как противник находится на подступах к Степанакерту, существование столицы уже находится под угрозой", - написал он.

Издание отмечает, что Министерство обороны Армении эту информацию пока не комментирует.

Напомним, 8 ноября президент Азербайджана Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. Армянская сторона опровергла это.

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Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.