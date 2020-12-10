Алиев и Эрдоган принимают парад Победы в Баку. ВИДЕО
Парад Победы, приуроченный к победе в войне в Нагорном Карабахе, проходит на площади Свободы в Баку.
Об этом сообщает РИА "Новости", передает Цензор.НЕТ.
В мероприятии принимают участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.
Отмечается, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, будут представлены до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военных.
На мероприятии присутствует турецкий лидер, который 9 декабря прибыл в Баку с двухдневным визитом.
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.
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От злобы бункерная крыса давит в бункере турецкие и азербайджанские помидоры.
Отмечается, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, будут представлены до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военных.
Источник: https://censor.net/ru/v3236121
ЦЕ ПОЧАТОК КІНЦЯ РУЦКОГО МІРУ
победа Путина
ближайшие десятилетия.
Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.