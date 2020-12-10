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Алиев и Эрдоган принимают парад Победы в Баку. ВИДЕО

Парад Победы, приуроченный к победе в войне в Нагорном Карабахе, проходит на площади Свободы в Баку.

Об этом сообщает РИА "Новости", передает Цензор.НЕТ.

В мероприятии принимают участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. 

Отмечается, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, будут представлены до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военных.

На мероприятии присутствует турецкий лидер, который 9 декабря прибыл в Баку с двухдневным визитом.

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Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.

Азербайджан (791) парад (634) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+89
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Никто не может объяснить: почему враги россии - это всегда те, у кого есть помидоры, яблоки, пармезан и хамон, а друзья россии - это всегда те, кому самим нечего жрать?
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10.12.2020 12:48
+73
Моцный несокрушимый ответ Роиси:Алиев и Эрдоган принимают парад Победы в Баку - Цензор.НЕТ 6836
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10.12.2020 12:43
+62
Слава Азербайджану, Байрактарам Слава!!!
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10.12.2020 12:43
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Страница 2 из 2
почему "миротворца" Х#йла не пригласили? сидит в бункере? было бы эпично. хотя, наверное, после цапского вертолета как-то не очень прилично.
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10.12.2020 13:34 Ответить
Алиев и Эрдоган... а путенина по причинному месту мешалкой... а ведь это еще даже не начало весны... а что будет когда начнется лето... тогда кацапстане вообще места на Кавказе не будет...
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10.12.2020 13:38 Ответить
у кацапов уже партнеры есть своя любовь тоже
Алієв та Ердоган приймають парад Перемоги в Баку - Цензор.НЕТ 782
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10.12.2020 13:46 Ответить
ШО? Давать перестали?
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11.12.2020 22:57 Ответить
Новый хозяин Кавказа Эрдоган принимает парад победы.
От злобы бункерная крыса давит в бункере турецкие и азербайджанские помидоры.
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10.12.2020 13:48 Ответить
жестокий ты!!!!
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10.12.2020 14:22 Ответить
Не давит, а давится ними. Ну не репу же ему есть.
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11.12.2020 01:07 Ответить
Азербайджанці обирають азербайджанця, турки обирають турка. І лише 98% українців обирають до влади нащадків сталінської московської жидо - комуни, які повністю залежні від кремля, і які пікнути бояться без дозволу путіна. Наш жидьониш янелох обложився агентами фсб і без заглядання путіну в усі діри ні нащо не здатний.
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10.12.2020 13:58 Ответить
тут за такі висловлювання банять
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10.12.2020 15:42 Ответить
Ot dusi jelayu Ukraine, Qruzii i Moldove parad Pobedi v cest osvobojdeniya i vosstanovleniya svoix territoriy ot okkupantov. Tolko nemnoqo terpeniy.... SLAVA UKRAİNE!
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10.12.2020 14:03 Ответить
Слава Азербайджану, його мужньому командувачу і міжнім військовим!!!
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10.12.2020 14:14 Ответить
В мероприятии принимают участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп ***** Эрдоган.
Отмечается, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, будут представлены до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военных.
Источник: https://censor.net/ru/v3236121

ЦЕ ПОЧАТОК КІНЦЯ РУЦКОГО МІРУ
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10.12.2020 14:27 Ответить
Yawa AZERBAYCAN! ну что Армения, помогли вам ваши кацапы? кацап такая скотина которая способна прятаться за чужими спинами! урок на все времена теперь!
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10.12.2020 14:53 Ответить
Посмотрел парад. Впечатлило, что в основном вся техника достойная на МАЗах, и фишка парада "Полонез". Достойный вклад в победу.
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10.12.2020 16:42 Ответить
Що за Полонез?
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10.12.2020 16:47 Ответить
Установка с восемью ракетами на 300 км. Там в самом конце шла с красненькими заглушками. Пашинян сильно обижался, что мы Азербайджану продали. Ему тоже предложили, сказал, денег нет. Можем и вам продать.
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10.12.2020 16:54 Ответить
Молодец Эрдоган, лихо ***** раком поставил, причём перед всем миром
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10.12.2020 19:36 Ответить
Молодец Эрдоган, а вы когда начнете?
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10.12.2020 19:47 Ответить
Ти шкарпетки свої драні штопай, продавець полонезів
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10.12.2020 19:41 Ответить
«Вільха-М2» - існує дві версії керованого снаряда Р624М-2 з масою бойової частини 170 кг та дальністю 141 та 202 км;
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10.12.2020 21:51 Ответить
Надо было тоже Алиеву продать.
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10.12.2020 22:02 Ответить
Думаю було б непогано Туреччини і Азербайджану об'єднатися в одну потужну державу. І покласти на рашку і її дармоїдів великий і товстий((:Алієв та Ердоган приймають парад Перемоги в Баку - Цензор.НЕТ 4981
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10.12.2020 15:22 Ответить
Карабах єто - победа Путина
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10.12.2020 21:52 Ответить
Вони й так разом.
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11.12.2020 04:50 Ответить
теперь пора Турции помочь Грузии и Украине а здесь и америка ещё включится с бритами, Крымская война была, результат известен))
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10.12.2020 15:24 Ответить
будет парад Победы турок на красной площади а ***** от Поклоной горы будет за узду вести белого коня с Эрдоганом на коне и будут платить дань
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10.12.2020 16:07 Ответить
ну хоч хтось засраху мордякою в пол тицьнув !! ))
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10.12.2020 16:28 Ответить
Молодцы!
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10.12.2020 16:50 Ответить
Из шерсти, выдранной на жопах Самвелов и Гургенов, для Тофиков и Рафиков соткать прикроватные коврики.
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10.12.2020 20:04 Ответить
24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия.

Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
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10.12.2020 20:20 Ответить
Султан какой-то невеселый.
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11.12.2020 00:12 Ответить
за паребрик ары
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11.12.2020 01:29 Ответить
большие и богатые аз и тур с оружием 21 века победили меньшую Армению с оружием 20го века. Славетна перемога.
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11.12.2020 11:22 Ответить
Вот что тут сказать? Красавцы!!!!! К стати, "тагил ,который рулит" может в Кемер или Аланию не летать, вам и на южном побережье баренцевого моря не хреново!
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11.12.2020 23:00 Ответить
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