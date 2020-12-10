Алиев и Эрдоган принимают парад Победы в Баку. ВИДЕО

Парад Победы, приуроченный к победе в войне в Нагорном Карабахе, проходит на площади Свободы в Баку.

Об этом сообщает РИА "Новости", передает Цензор.НЕТ.

В мероприятии принимают участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Отмечается, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, будут представлены до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военных.

На мероприятии присутствует турецкий лидер, который 9 декабря прибыл в Баку с двухдневным визитом.

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Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.