Россия разместит в Нагорном Карабахе 2 тысячи своих миротворцев на 5 лет
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В Карабахе будут размещены российские миротворцы вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией и вдоль линии соприкосновения.
Как передает Цензор.НЕТ, это следует из текста соглашения подписанного Путиным, Алиевым и Пашиняном.
В тексте соглашения отмечается: "Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Подчеркивается, что "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".
Также говорится, что "В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня".
Как сообщает Интерфакс-Украина основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа, сообщили в военном ведомстве.
"Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ИЛ-76", - сказали в Минобороны РФ.
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По факту в выигрыше Азербайджан и Турция.
так там и турки будут, ********** особо наглеть они не дадут.
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Более того, теперь ситуация для Азербайджана стала ещё хуже к армянским оккупантам добавились российские. Если раньше Азербайджан мог начать войну против армянских оккупантов на своей территории в любой момент то теперь такой "роскоши" больше нет. Отныне армянские оккупанты находятся под защитой российских оккупантов. Армяне теперь могут безнаказанно обстреливать азербайджанцев а азербайджанцы не могут стрелять в ответ иначе война с Россией как в Осетии в 2008 году. Российских оккупантов можно запросить к себе в страну но от них потом невозможно избавиться как в Молдавии и Грузии. Сегодня Азербайджан освободил несколько десятков брошеных деревень но потерял гораздо больше.
И ещё Эрдоган не вечен и следующий президент Турции может не оказать той мощной пощи Азербайджану как это делает Эрдоган сегодня. Нужно пользоваться моментом и Алиев этот момент просрал.
Такая мудрая политика Алиева который совершил сегодня предательство законных национальных интересов Азербайджанского народа. Так как он диктатор то никто не посмеет его в этом обвинить. Не ручной парламент, не подхалимские СМИ, не запуганный народ. Эрдоган тоже учтиво промолчит.