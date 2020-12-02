Алиев по случаю возврата части Карабаха ввел День Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.

Такое распоряжение опубликовано на сайте президента страны, передает Цензор.НЕТ.

Именно 10 ноября было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В заявлении Алиева говорится, что с 1980-х годов Армения пыталась аннексировать 20% территории Азербайджана, в результате чего более чем миллиону азербайджанцев пришлось переселиться.

"В ответ на провокации и военную агрессию Армении азербайджанский народ начал патриотическую войну, чтобы прекратить оккупацию наших земель и вынудить Армению к миру", - заявил президент Азербайджана.

По словам Алиева, за 44 дня войны армия Азербайджана "захватила множество населенных пунктов и стратегических высот". Он называет завершение войны "капитуляцией Армении и ее признанием поражения в войне".

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