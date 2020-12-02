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Алиев по случаю возврата части Карабаха ввел День Победы

Алиев по случаю возврата части Карабаха ввел День Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.

Такое распоряжение опубликовано на сайте президента страны, передает Цензор.НЕТ.

Именно 10 ноября было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В заявлении Алиева говорится, что с 1980-х годов Армения пыталась аннексировать 20% территории Азербайджана, в результате чего более чем миллиону азербайджанцев пришлось переселиться.

"В ответ на провокации и военную агрессию Армении азербайджанский народ начал патриотическую войну, чтобы прекратить оккупацию наших земель и вынудить Армению к миру", - заявил президент Азербайджана.

По словам Алиева, за 44 дня войны армия Азербайджана "захватила множество населенных пунктов и стратегических высот". Он называет завершение войны "капитуляцией Армении и ее признанием поражения в войне".

Смотрите также: Пашинян, что со статусом Карабаха? Он ушел к черту! - Алиев высмеял премьера Армении. ВИДЕО

Азербайджан (790) праздник (1691) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+16
Когда же будет наш, украинский День Победы над российско-фашисткими захватчиками?
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02.12.2020 15:14
+11
Надеюсь, прокуратура Азербайджана уже открыла уголовное дело на Алиева? Он же дал команду наступать и отвоевывать свою территорию.
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02.12.2020 15:18
+9
когда за спиной у подписанта стоит кто то сильный ( в данном случае Турция ) москали вынуждены договор выполнять
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02.12.2020 16:01
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https://www.youtube.com/watch?v=Qp25UPB6mI0 Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертою? (с)
Алиев по случаю возврата части Карабаха ввел День Победы - Цензор.НЕТ 8298
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02.12.2020 15:20 Ответить
Азербайджанський День перемоги - справжній, не пов"язаний із совковим спадком...
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02.12.2020 16:09 Ответить
Яка перемога ?? Отримали гемор,на богато років,у вигляді "российских миротворцев" !!!)))
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02.12.2020 15:14 Ответить
согласно договору не на много а на пять лет
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02.12.2020 15:35 Ответить
Чего стоят договоры с рашей?! Напомнить?
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02.12.2020 15:44 Ответить
когда за спиной у подписанта стоит кто то сильный ( в данном случае Турция ) москали вынуждены договор выполнять
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02.12.2020 16:01 Ответить
это для Украины так
а для Азербайджана - нет
за Азербайджаном стоит Турция, которой Россия откровенно боится
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02.12.2020 16:01 Ответить
ННУ-ну!
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02.12.2020 16:37 Ответить
вот хоть нукай, кацап, хоть мукай, а твой ***** реально ссыт эрдогана
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02.12.2020 17:06 Ответить
Про що можливо домовлятись з параноїдальними шизофреніками "Русского мира" ???)))
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02.12.2020 15:51 Ответить
я это все прекрасно знаю . и тем не менее . в данном случае договор выполняется . пока . пару недель назад один товарисч тоже вот примерно такое же писал по поводу того что ащзеров нае..ли и армяне не выведут войска из Карабаха . по факту мы видим что войска выводятся . вчера азера взяли под свой контроль еще один район . Лачинский
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02.12.2020 16:00 Ответить
а с ними тюрки и не договариваются, а ставят перед фактом своей военной силы
почувствуй разницу с украинцами
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02.12.2020 16:02 Ответить
Буду отмечать в надежде на нашу Победу )
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02.12.2020 15:14 Ответить
Когда же будет наш, украинский День Победы над российско-фашисткими захватчиками?
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02.12.2020 15:14 Ответить
а чего, нормально. Ден победы над племенем хитрожопых хоев из ириваньского ханства.
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02.12.2020 15:14 Ответить
лучше не надо запаха того "Пороха". Краще день перемоги та пам'яті тих кто не дожив...
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02.12.2020 15:16 Ответить
это хороший победобес !
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02.12.2020 15:32 Ответить
Надеюсь, прокуратура Азербайджана уже открыла уголовное дело на Алиева? Он же дал команду наступать и отвоевывать свою территорию.
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02.12.2020 15:18 Ответить
Так. Але продовжили провадження ще на один рік
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02.12.2020 15:37 Ответить
.....где у алиева ЛОГИКА ??? вся территория еще не освобождена , значит это день победы № 1 , потом будет день победы № 2 , ч\з 5 лет день победы №3 (если повезет и руские уйдут ) значит алиеву и эрдогану ТАКОЕ сказали , что те просто ОББОСАЛИСЬ !!!
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02.12.2020 15:22 Ответить
Видимо, и не стояла задача зачистить Карабах полностью.
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02.12.2020 15:30 Ответить
ты в бане тоже на ПОЛОВИНУ моешься ????
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02.12.2020 15:35 Ответить
Не забывайте, откуда ***** и отец Алиева! Для дураков мутки! Только погибших не вернуть!
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02.12.2020 15:48 Ответить
Сколько захотят столько и будут праздновать. Это их дело. Свою победу они заслужили в бою.
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02.12.2020 15:33 Ответить
Логика в том, что если до соглашения 10 ноября турецкие войска находились только в Нахчиванской области Азербайджана, то теперь они абсолютно законно и официально войдут на остальную территорию Азербайджана. А там и до Дагестана рукой подать. Будет как в 1918 году, когда турки сначала заняли Азербайджан, а потом вошли в Дагестан, на помощь братьям по вере. Так что обоссыкаться придется на Алиеву с Эрдоганом, а ко-цапам
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02.12.2020 15:38 Ответить
а пока русские вошли в азербайджан )))
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02.12.2020 15:41 Ответить
Та и турки вошли в Азербайджан)))
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02.12.2020 15:43 Ответить
нет, они вошли в неконтролируемую азерами нкр
---
ты откуда такой тупой вылез?
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02.12.2020 16:05 Ответить
Нагорный Карабах (в территории автономии) на 90% был армянским в начале 20 века - поэтому большевиками и была образована армянская автономия в Азербайджанской ССР. Сейчас на 77% армянский и 20% - русские, азербайджанцы - 0 % .

что сейчас делать Алиеву с 200 тыс. враждебного населения ? этническую зачистку, мужчин перебить, а женщин изнасиловать и потом выселить ?
зачем ему этот геморрой ?
почти половина Карабаха освобождена, а остальное признать армянским и пусть ездять по корридорчику и медленно зарибаются
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02.12.2020 15:43 Ответить
они просто выдавят оттуда ар
и это уже происходит
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02.12.2020 16:06 Ответить
Ситуация такова, шо ары сами, добровольно и без принуждения сдрыснули в арменистан. проблема решена сама собой. Те кто остался проделают тот же путь под присмотром руских. После чего руские идут навыход, а Азербайжан получает свою територию девственно чистую от нелояльного населения.
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02.12.2020 19:28 Ответить
делать тоже что и при Брежневе....азеры все начальники, все коррупционные теплые места азерам...армян на виноградники, ящик украл 10 лет...азер украл камаз ...все повесили на армяна...
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10.12.2020 13:07 Ответить
логика предельно проста
азеры одержали военную победу - можно и отмечать
а вот украинцам о военной победе пока что можно только мриять
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02.12.2020 16:04 Ответить
vam (nam) ese qod - poltora do pobedi. Slava Ukraine!
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02.12.2020 23:08 Ответить
делаю вывод : куму война , а кому мать РОДНА !!!
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02.12.2020 15:25 Ответить
в Украине будет тоже будет день победы над ЛУГАНДОНИЕЙ и день победы над крымом (если повезет ) ????
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02.12.2020 15:26 Ответить
до чого тут лугандонія чи крим. Коли ми виженемо ворога це свято ми назвемо "Днем визволення від московитської пошесті".
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02.12.2020 16:04 Ответить
Совпало с Днём милиции
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02.12.2020 15:29 Ответить
А надо с днём ЧКиста! Так правильнее!
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02.12.2020 15:50 Ответить
Армяшки сейчас после ТОТАЛЬНОГО разгрома ВОССТАНОВЯТСЯ и вместе с росией как ВЖАРЯТ !!! ну и снова жертвы НЕОПРАВДННЫЕ !!! врага надо ДОБИТЬ , потом подписать БЕЗЗАГОВОРОЧНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ , ее територию ОККУПИРОВАТЬ до того времени , пока не ВЫПЛАТЯТ контрибуции , репарации и ШТРАФ , чтоб ЗАПОМНИЛИ на ВСЮ ЖИЗНЬ , что брать чужое ЗАСЬ !!!
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02.12.2020 15:33 Ответить
иди штаны меняй, проперженные
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02.12.2020 16:07 Ответить
1 Грудня, 2020 р. Лачинський район перейшов під контроль Азербайджану
Через декілька годин у звільненому від сил Вірменії Лачинському районі було піднято азербайджанський прапор
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02.12.2020 15:34 Ответить
По всей видимости, Алиев определил тот максимум, на который будет отвоеваны оккупированные территории. Отсюда и День Победы, другой логики нет.
Считаете, что он тем самым жидко обгадился? Отнюдь. НКАО - это, в отличие от освобождённых районов собственно Азербайджана - территория населенная армянами столетиями. И при ее захвате он бы получил либо потоки беженцев, либо сотни тысяч, мягко говоря, нелояльно настроенных граждан. Да и неизвестно, сколько бы ещё длилась та война, а время стало играть уже против Баку. Потому армянское лобби в западных странах стало ломать ситуацию в свою сторону, апофеозом чего стала резолюция сената Франции о независимости Карабаха. Сейчас такие настроения легко погасить - мол, ни к чему признавать Карабах, там у вас уже мир, сами же армяне под него и подписались.
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02.12.2020 15:38 Ответить
Главное, что турецкие войска будут уже и на остальной части Азербайджана (кроме Нахчиванской области), и Армения со всех сторон будет окружена турками
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02.12.2020 15:42 Ответить
А представим, что Алиев пошел ва-банк и решил освобождать территории любой ценой. Это значит, что война бы продлилась несколько недель, а то и месяцев, это значит, что непременно бы страдало мирное население, ибо захватывались бы относительно густонаселённые районы. Это значит, что на Запад текли бы реки слёзных фото и видео о "страданиях простого армянского народа", которое бы массово тиражировались армянским лобби, причем не только политиками, но и деятелями искусства - таже группа SOAD, распавшаяся годы назад, вновь собралась и выпустила про Карабах песни. Уже высказывалась про эту тему Кардашьян. Это, конечно, может вызвать улыбку, но эти люди - кумиры миллионов, следовательно в обществе повальной демократии их высказывания могут повлиять на весомую часть электората, что не может быть проигнорировано властями.
Итогом такой бескомпромиссной тактики могло бы быть или признание НКАО, или, как минимум, "закрытие глаз" на полную свободу действий РФ в регионе. Ведь если бы она вмешалась сразу - получила бы и осуждение от запада, и, весьма вероятно, порцию санкций. А если бы она вмешалась тогда, когда полмира сочувствует армянам?
И это для Украины, имеющей свои оккупированные территории, создало бы очень неприятный инцидент - что отвоевывая свои земли можно попасть под внезапный внешний удар при полном одобрении или даже с санкции международного сообщества
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02.12.2020 15:49 Ответить
значит и в Украине тоже нет смысла воевать и ПРИКИНУТЬСЯ что мы МУДРЫЕ )))))) а то понимашь руские ДУРНЫЕ и могут шарахнуть по всем нашим городах !!! я СРАЗУ понял этот ЗЭХЭР и теперь сижу смотрю дома ТЕЛЕВИЗОР !!!))))
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02.12.2020 15:54 Ответить
......жаль что и МОЙ ДЕД не расскусил в свое время МУДРОСТЬ и пошел воевать с ФАШИСТОМ !!!
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02.12.2020 15:56 Ответить
Типичный шапкозакидатель. Вот, допустим, Франция признала бы независимость НКАО, а там недалеко и до прямой военной помощи. По вашей логике, Азербайджан тогда должен был объявить войну и Франции. Которая, на минуточку, ядерная держава.
Ваши рассуждения - это характер войн даже не 20-го, а 18-19 веков. А сейчас, на минуточку, 21-й. Даже в прошлом веке война была частью и продолжением политики, ты можешь иметь мощнейшую армию, но проиграть на внешнеполитическом фронте. Так, кстати говоря, проиграла Великобритания, которая в 50-х годах пыталась отжать у Египта Суецкий канал, прикрываясь Израилем. Были уже готовы планы войны, развертывались войска, но на дипломатическом фронте подготовка не велась. В этом они и проиграли - США и СССР выступили единым фронтом, пригрозив ядерным оружием.
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02.12.2020 16:19 Ответить
А что сдержанность, как сейчас, дала Баку? Да, ряд территорий остались за армянами. Но площадь земель, которые были освобождены БЕЗ БОЯ (что означает сохранение жизен сотен и тысяч солдат, уменьшение затрат на ведение войны ) - намного больше. Да, есть фактор рассейских миротворцев и пограничников - но в тоже время и турки теперь там находятся на постоянной и законной основе. А главное - разблокирован Начихевань и это не просто соединение одной области с другими - это означает получение сухопутного сообщения со своим стратегическим союзником - Турцией.
Украине нужно внимательно, по кирпичику разбирать этот конфликт. И не сколько с точки зрения ведения боевых действий (они как раз очень различны из-за особенностей географии), а сколько внешнеполитический аспект
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02.12.2020 16:07 Ответить
все так
только сухопутное сообщение с турцией было и до нахичеваньского коридора - через грузию
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02.12.2020 16:10 Ответить
Гут , цей варіянт Дідиваівалі мені подоба. !)
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02.12.2020 15:43 Ответить
мудрость это ВЕЛИКАЯ вещь !!!!!
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02.12.2020 15:58 Ответить
Лучший вариант- это обмен НКР на территорию Армении между Азербайджаном и его анклавом Нахичевань.Алієв з нагоди повернення частини Карабаху запровадив День Перемоги - Цензор.НЕТ 5399
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02.12.2020 16:08 Ответить
здається перемога лише в тому, що припинили стріляти. Цей конфлікт не розсмокчеться, поки житиме засраха !
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02.12.2020 16:09 Ответить
Алиев по случаю возврата части Карабаха ввел Часть Дня Победы!

Кричали айзеры Ура! И в воздух чепчики бросали..
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02.12.2020 16:10 Ответить
це така ж сама перемога, якби ми знов конролювали наші українські села та міста, але там би розміщувався кацапсинський контингент, який би час від часу викручував руки, та намагався вплинути на внутрішню політику регіону. Це сумнівна перемога, імхо. Скоріше схоже на чергове припинення гарячої фази.
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02.12.2020 16:14 Ответить
давиденко нам ТОЖЕ навязывает ДЕНЬ ПОБЕДЫ !!!)))) какой смысл ВОЕВАТЬ за лугандонию и ложить МИЛЛИОНЫ жизней за той клаптык земли с идиотами !!!! когда ДЕНЬ ПОБЕДЫ , давиденко , я уже хочу ОТМЕЧАТЬ !!!
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02.12.2020 16:22 Ответить
щось модер тут злий, видалив комент без видимої на те причини
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02.12.2020 16:35 Ответить
 
 