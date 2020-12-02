Алієв з нагоди повернення частини Карабаху запровадив День Перемоги
Президент Азербайджану Ільхам Алієв запровадив нове державне свято - День Перемоги, яке відзначатиметься щорічно 10 листопада.
Таке розпорядження опубліковано на сайті президента країни, передає Цензор.НЕТ.
Саме 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабасі.
У заяві Алієва йдеться, що з 1980-х років Вірменія намагалася анексувати 20% території Азербайджану, в результаті чого більш ніж мільйону азербайджанців довелося переселитися.
"У відповідь на провокації і військову агресію Вірменії азербайджанський народ почав патріотичну війну, щоб припинити окупацію наших земель і примусити Вірменію до миру", - заявив президент Азербайджану.
За словами Алієва, за 44 дні війни армія Азербайджану "захопила безліч населених пунктів і стратегічних висот". Він називає завершення війни "капітуляцією Вірменії та її визнанням поразки у війні".
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а для Азербайджана - нет
за Азербайджаном стоит Турция, которой Россия откровенно боится
почувствуй разницу с украинцами
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ты откуда такой тупой вылез?
что сейчас делать Алиеву с 200 тыс. враждебного населения ? этническую зачистку, мужчин перебить, а женщин изнасиловать и потом выселить ?
зачем ему этот геморрой ?
почти половина Карабаха освобождена, а остальное признать армянским и пусть ездять по корридорчику и медленно зарибаются
и это уже происходит
азеры одержали военную победу - можно и отмечать
а вот украинцам о военной победе пока что можно только мриять
Через декілька годин у звільненому від сил Вірменії Лачинському районі було піднято азербайджанський прапор
Считаете, что он тем самым жидко обгадился? Отнюдь. НКАО - это, в отличие от освобождённых районов собственно Азербайджана - территория населенная армянами столетиями. И при ее захвате он бы получил либо потоки беженцев, либо сотни тысяч, мягко говоря, нелояльно настроенных граждан. Да и неизвестно, сколько бы ещё длилась та война, а время стало играть уже против Баку. Потому армянское лобби в западных странах стало ломать ситуацию в свою сторону, апофеозом чего стала резолюция сената Франции о независимости Карабаха. Сейчас такие настроения легко погасить - мол, ни к чему признавать Карабах, там у вас уже мир, сами же армяне под него и подписались.
Итогом такой бескомпромиссной тактики могло бы быть или признание НКАО, или, как минимум, "закрытие глаз" на полную свободу действий РФ в регионе. Ведь если бы она вмешалась сразу - получила бы и осуждение от запада, и, весьма вероятно, порцию санкций. А если бы она вмешалась тогда, когда полмира сочувствует армянам?
И это для Украины, имеющей свои оккупированные территории, создало бы очень неприятный инцидент - что отвоевывая свои земли можно попасть под внезапный внешний удар при полном одобрении или даже с санкции международного сообщества
Ваши рассуждения - это характер войн даже не 20-го, а 18-19 веков. А сейчас, на минуточку, 21-й. Даже в прошлом веке война была частью и продолжением политики, ты можешь иметь мощнейшую армию, но проиграть на внешнеполитическом фронте. Так, кстати говоря, проиграла Великобритания, которая в 50-х годах пыталась отжать у Египта Суецкий канал, прикрываясь Израилем. Были уже готовы планы войны, развертывались войска, но на дипломатическом фронте подготовка не велась. В этом они и проиграли - США и СССР выступили единым фронтом, пригрозив ядерным оружием.
Украине нужно внимательно, по кирпичику разбирать этот конфликт. И не сколько с точки зрения ведения боевых действий (они как раз очень различны из-за особенностей географии), а сколько внешнеполитический аспект
только сухопутное сообщение с турцией было и до нахичеваньского коридора - через грузию
Кричали айзеры Ура! И в воздух чепчики бросали..