Алієв з нагоди повернення частини Карабаху запровадив День Перемоги

Президент Азербайджану Ільхам Алієв запровадив нове державне свято - День Перемоги, яке відзначатиметься щорічно 10 листопада.

Таке розпорядження опубліковано на сайті президента країни, передає Цензор.НЕТ.

Саме 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

У заяві Алієва йдеться, що з 1980-х років Вірменія намагалася анексувати 20% території Азербайджану, в результаті чого більш ніж мільйону азербайджанців довелося переселитися.

"У відповідь на провокації і військову агресію Вірменії азербайджанський народ почав патріотичну війну, щоб припинити окупацію наших земель і примусити Вірменію до миру", - заявив президент Азербайджану.

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За словами Алієва, за 44 дні війни армія Азербайджану "захопила безліч населених пунктів і стратегічних висот". Він називає завершення війни "капітуляцією Вірменії та її визнанням поразки у війні".