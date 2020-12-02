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Алієв з нагоди повернення частини Карабаху запровадив День Перемоги

Алієв з нагоди повернення частини Карабаху запровадив День Перемоги

Президент Азербайджану Ільхам Алієв запровадив нове державне свято - День Перемоги, яке відзначатиметься щорічно 10 листопада.

Таке розпорядження опубліковано на сайті президента країни, передає Цензор.НЕТ.

Саме 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

У заяві Алієва йдеться, що з 1980-х років Вірменія намагалася анексувати 20% території Азербайджану, в результаті чого більш ніж мільйону азербайджанців довелося переселитися.

"У відповідь на провокації і військову агресію Вірменії азербайджанський народ почав патріотичну війну, щоб припинити окупацію наших земель і примусити Вірменію до миру", - заявив президент Азербайджану.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розгром вірменської піхоти азербайджанськими спецпризначенцями під Шушею 7 листопада. ВІДЕО 18+

За словами Алієва, за 44 дні війни армія Азербайджану "захопила безліч населених пунктів і стратегічних висот". Він називає завершення війни "капітуляцією Вірменії та її визнанням поразки у війні".

Автор: 

Азербайджан (854) свято (682) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+16
Когда же будет наш, украинский День Победы над российско-фашисткими захватчиками?
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02.12.2020 15:14
+11
Надеюсь, прокуратура Азербайджана уже открыла уголовное дело на Алиева? Он же дал команду наступать и отвоевывать свою территорию.
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02.12.2020 15:18
+9
когда за спиной у подписанта стоит кто то сильный ( в данном случае Турция ) москали вынуждены договор выполнять
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02.12.2020 16:01
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https://www.youtube.com/watch?v=Qp25UPB6mI0 Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертою? (с)
Алиев по случаю возврата части Карабаха ввел День Победы - Цензор.НЕТ 8298
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02.12.2020 15:20 Відповісти
Азербайджанський День перемоги - справжній, не пов"язаний із совковим спадком...
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02.12.2020 16:09 Відповісти
Яка перемога ?? Отримали гемор,на богато років,у вигляді "российских миротворцев" !!!)))
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02.12.2020 15:14 Відповісти
согласно договору не на много а на пять лет
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02.12.2020 15:35 Відповісти
Чего стоят договоры с рашей?! Напомнить?
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02.12.2020 15:44 Відповісти
когда за спиной у подписанта стоит кто то сильный ( в данном случае Турция ) москали вынуждены договор выполнять
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02.12.2020 16:01 Відповісти
это для Украины так
а для Азербайджана - нет
за Азербайджаном стоит Турция, которой Россия откровенно боится
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02.12.2020 16:01 Відповісти
ННУ-ну!
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02.12.2020 16:37 Відповісти
вот хоть нукай, кацап, хоть мукай, а твой ***** реально ссыт эрдогана
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02.12.2020 17:06 Відповісти
Про що можливо домовлятись з параноїдальними шизофреніками "Русского мира" ???)))
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02.12.2020 15:51 Відповісти
я это все прекрасно знаю . и тем не менее . в данном случае договор выполняется . пока . пару недель назад один товарисч тоже вот примерно такое же писал по поводу того что ащзеров нае..ли и армяне не выведут войска из Карабаха . по факту мы видим что войска выводятся . вчера азера взяли под свой контроль еще один район . Лачинский
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02.12.2020 16:00 Відповісти
а с ними тюрки и не договариваются, а ставят перед фактом своей военной силы
почувствуй разницу с украинцами
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02.12.2020 16:02 Відповісти
Буду отмечать в надежде на нашу Победу )
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02.12.2020 15:14 Відповісти
Когда же будет наш, украинский День Победы над российско-фашисткими захватчиками?
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02.12.2020 15:14 Відповісти
а чего, нормально. Ден победы над племенем хитрожопых хоев из ириваньского ханства.
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02.12.2020 15:14 Відповісти
лучше не надо запаха того "Пороха". Краще день перемоги та пам'яті тих кто не дожив...
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02.12.2020 15:16 Відповісти
это хороший победобес !
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02.12.2020 15:32 Відповісти
Надеюсь, прокуратура Азербайджана уже открыла уголовное дело на Алиева? Он же дал команду наступать и отвоевывать свою территорию.
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02.12.2020 15:18 Відповісти
Так. Але продовжили провадження ще на один рік
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02.12.2020 15:37 Відповісти
.....где у алиева ЛОГИКА ??? вся территория еще не освобождена , значит это день победы № 1 , потом будет день победы № 2 , ч\з 5 лет день победы №3 (если повезет и руские уйдут ) значит алиеву и эрдогану ТАКОЕ сказали , что те просто ОББОСАЛИСЬ !!!
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02.12.2020 15:22 Відповісти
Видимо, и не стояла задача зачистить Карабах полностью.
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02.12.2020 15:30 Відповісти
ты в бане тоже на ПОЛОВИНУ моешься ????
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02.12.2020 15:35 Відповісти
Не забывайте, откуда ***** и отец Алиева! Для дураков мутки! Только погибших не вернуть!
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02.12.2020 15:48 Відповісти
Сколько захотят столько и будут праздновать. Это их дело. Свою победу они заслужили в бою.
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02.12.2020 15:33 Відповісти
Логика в том, что если до соглашения 10 ноября турецкие войска находились только в Нахчиванской области Азербайджана, то теперь они абсолютно законно и официально войдут на остальную территорию Азербайджана. А там и до Дагестана рукой подать. Будет как в 1918 году, когда турки сначала заняли Азербайджан, а потом вошли в Дагестан, на помощь братьям по вере. Так что обоссыкаться придется на Алиеву с Эрдоганом, а ко-цапам
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02.12.2020 15:38 Відповісти
а пока русские вошли в азербайджан )))
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02.12.2020 15:41 Відповісти
Та и турки вошли в Азербайджан)))
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02.12.2020 15:43 Відповісти
нет, они вошли в неконтролируемую азерами нкр
---
ты откуда такой тупой вылез?
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02.12.2020 16:05 Відповісти
Нагорный Карабах (в территории автономии) на 90% был армянским в начале 20 века - поэтому большевиками и была образована армянская автономия в Азербайджанской ССР. Сейчас на 77% армянский и 20% - русские, азербайджанцы - 0 % .

что сейчас делать Алиеву с 200 тыс. враждебного населения ? этническую зачистку, мужчин перебить, а женщин изнасиловать и потом выселить ?
зачем ему этот геморрой ?
почти половина Карабаха освобождена, а остальное признать армянским и пусть ездять по корридорчику и медленно зарибаются
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02.12.2020 15:43 Відповісти
они просто выдавят оттуда ар
и это уже происходит
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02.12.2020 16:06 Відповісти
Ситуация такова, шо ары сами, добровольно и без принуждения сдрыснули в арменистан. проблема решена сама собой. Те кто остался проделают тот же путь под присмотром руских. После чего руские идут навыход, а Азербайжан получает свою територию девственно чистую от нелояльного населения.
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02.12.2020 19:28 Відповісти
делать тоже что и при Брежневе....азеры все начальники, все коррупционные теплые места азерам...армян на виноградники, ящик украл 10 лет...азер украл камаз ...все повесили на армяна...
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10.12.2020 13:07 Відповісти
логика предельно проста
азеры одержали военную победу - можно и отмечать
а вот украинцам о военной победе пока что можно только мриять
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02.12.2020 16:04 Відповісти
vam (nam) ese qod - poltora do pobedi. Slava Ukraine!
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02.12.2020 23:08 Відповісти
делаю вывод : куму война , а кому мать РОДНА !!!
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02.12.2020 15:25 Відповісти
в Украине будет тоже будет день победы над ЛУГАНДОНИЕЙ и день победы над крымом (если повезет ) ????
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02.12.2020 15:26 Відповісти
до чого тут лугандонія чи крим. Коли ми виженемо ворога це свято ми назвемо "Днем визволення від московитської пошесті".
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02.12.2020 16:04 Відповісти
Совпало с Днём милиции
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02.12.2020 15:29 Відповісти
А надо с днём ЧКиста! Так правильнее!
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02.12.2020 15:50 Відповісти
Армяшки сейчас после ТОТАЛЬНОГО разгрома ВОССТАНОВЯТСЯ и вместе с росией как ВЖАРЯТ !!! ну и снова жертвы НЕОПРАВДННЫЕ !!! врага надо ДОБИТЬ , потом подписать БЕЗЗАГОВОРОЧНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ , ее територию ОККУПИРОВАТЬ до того времени , пока не ВЫПЛАТЯТ контрибуции , репарации и ШТРАФ , чтоб ЗАПОМНИЛИ на ВСЮ ЖИЗНЬ , что брать чужое ЗАСЬ !!!
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02.12.2020 15:33 Відповісти
иди штаны меняй, проперженные
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02.12.2020 16:07 Відповісти
1 Грудня, 2020 р. Лачинський район перейшов під контроль Азербайджану
Через декілька годин у звільненому від сил Вірменії Лачинському районі було піднято азербайджанський прапор
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02.12.2020 15:34 Відповісти
По всей видимости, Алиев определил тот максимум, на который будет отвоеваны оккупированные территории. Отсюда и День Победы, другой логики нет.
Считаете, что он тем самым жидко обгадился? Отнюдь. НКАО - это, в отличие от освобождённых районов собственно Азербайджана - территория населенная армянами столетиями. И при ее захвате он бы получил либо потоки беженцев, либо сотни тысяч, мягко говоря, нелояльно настроенных граждан. Да и неизвестно, сколько бы ещё длилась та война, а время стало играть уже против Баку. Потому армянское лобби в западных странах стало ломать ситуацию в свою сторону, апофеозом чего стала резолюция сената Франции о независимости Карабаха. Сейчас такие настроения легко погасить - мол, ни к чему признавать Карабах, там у вас уже мир, сами же армяне под него и подписались.
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02.12.2020 15:38 Відповісти
Главное, что турецкие войска будут уже и на остальной части Азербайджана (кроме Нахчиванской области), и Армения со всех сторон будет окружена турками
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02.12.2020 15:42 Відповісти
А представим, что Алиев пошел ва-банк и решил освобождать территории любой ценой. Это значит, что война бы продлилась несколько недель, а то и месяцев, это значит, что непременно бы страдало мирное население, ибо захватывались бы относительно густонаселённые районы. Это значит, что на Запад текли бы реки слёзных фото и видео о "страданиях простого армянского народа", которое бы массово тиражировались армянским лобби, причем не только политиками, но и деятелями искусства - таже группа SOAD, распавшаяся годы назад, вновь собралась и выпустила про Карабах песни. Уже высказывалась про эту тему Кардашьян. Это, конечно, может вызвать улыбку, но эти люди - кумиры миллионов, следовательно в обществе повальной демократии их высказывания могут повлиять на весомую часть электората, что не может быть проигнорировано властями.
Итогом такой бескомпромиссной тактики могло бы быть или признание НКАО, или, как минимум, "закрытие глаз" на полную свободу действий РФ в регионе. Ведь если бы она вмешалась сразу - получила бы и осуждение от запада, и, весьма вероятно, порцию санкций. А если бы она вмешалась тогда, когда полмира сочувствует армянам?
И это для Украины, имеющей свои оккупированные территории, создало бы очень неприятный инцидент - что отвоевывая свои земли можно попасть под внезапный внешний удар при полном одобрении или даже с санкции международного сообщества
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02.12.2020 15:49 Відповісти
значит и в Украине тоже нет смысла воевать и ПРИКИНУТЬСЯ что мы МУДРЫЕ )))))) а то понимашь руские ДУРНЫЕ и могут шарахнуть по всем нашим городах !!! я СРАЗУ понял этот ЗЭХЭР и теперь сижу смотрю дома ТЕЛЕВИЗОР !!!))))
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02.12.2020 15:54 Відповісти
......жаль что и МОЙ ДЕД не расскусил в свое время МУДРОСТЬ и пошел воевать с ФАШИСТОМ !!!
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02.12.2020 15:56 Відповісти
Типичный шапкозакидатель. Вот, допустим, Франция признала бы независимость НКАО, а там недалеко и до прямой военной помощи. По вашей логике, Азербайджан тогда должен был объявить войну и Франции. Которая, на минуточку, ядерная держава.
Ваши рассуждения - это характер войн даже не 20-го, а 18-19 веков. А сейчас, на минуточку, 21-й. Даже в прошлом веке война была частью и продолжением политики, ты можешь иметь мощнейшую армию, но проиграть на внешнеполитическом фронте. Так, кстати говоря, проиграла Великобритания, которая в 50-х годах пыталась отжать у Египта Суецкий канал, прикрываясь Израилем. Были уже готовы планы войны, развертывались войска, но на дипломатическом фронте подготовка не велась. В этом они и проиграли - США и СССР выступили единым фронтом, пригрозив ядерным оружием.
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02.12.2020 16:19 Відповісти
А что сдержанность, как сейчас, дала Баку? Да, ряд территорий остались за армянами. Но площадь земель, которые были освобождены БЕЗ БОЯ (что означает сохранение жизен сотен и тысяч солдат, уменьшение затрат на ведение войны ) - намного больше. Да, есть фактор рассейских миротворцев и пограничников - но в тоже время и турки теперь там находятся на постоянной и законной основе. А главное - разблокирован Начихевань и это не просто соединение одной области с другими - это означает получение сухопутного сообщения со своим стратегическим союзником - Турцией.
Украине нужно внимательно, по кирпичику разбирать этот конфликт. И не сколько с точки зрения ведения боевых действий (они как раз очень различны из-за особенностей географии), а сколько внешнеполитический аспект
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02.12.2020 16:07 Відповісти
все так
только сухопутное сообщение с турцией было и до нахичеваньского коридора - через грузию
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02.12.2020 16:10 Відповісти
Гут , цей варіянт Дідиваівалі мені подоба. !)
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02.12.2020 15:43 Відповісти
мудрость это ВЕЛИКАЯ вещь !!!!!
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02.12.2020 15:58 Відповісти
Лучший вариант- это обмен НКР на территорию Армении между Азербайджаном и его анклавом Нахичевань.Алієв з нагоди повернення частини Карабаху запровадив День Перемоги - Цензор.НЕТ 5399
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02.12.2020 16:08 Відповісти
здається перемога лише в тому, що припинили стріляти. Цей конфлікт не розсмокчеться, поки житиме засраха !
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02.12.2020 16:09 Відповісти
Алиев по случаю возврата части Карабаха ввел Часть Дня Победы!

Кричали айзеры Ура! И в воздух чепчики бросали..
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02.12.2020 16:10 Відповісти
це така ж сама перемога, якби ми знов конролювали наші українські села та міста, але там би розміщувався кацапсинський контингент, який би час від часу викручував руки, та намагався вплинути на внутрішню політику регіону. Це сумнівна перемога, імхо. Скоріше схоже на чергове припинення гарячої фази.
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02.12.2020 16:14 Відповісти
давиденко нам ТОЖЕ навязывает ДЕНЬ ПОБЕДЫ !!!)))) какой смысл ВОЕВАТЬ за лугандонию и ложить МИЛЛИОНЫ жизней за той клаптык земли с идиотами !!!! когда ДЕНЬ ПОБЕДЫ , давиденко , я уже хочу ОТМЕЧАТЬ !!!
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02.12.2020 16:22 Відповісти
щось модер тут злий, видалив комент без видимої на те причини
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02.12.2020 16:35 Відповісти
 
 