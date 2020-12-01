Розгром вірменської піхоти азербайджанськими спецпризначенцями під Шушею 7 листопада. ВІДЕО 18+
У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовані тіла загиблих вірменських піхотинців в бою зі спецпризначенцями армії Азербайджану. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувся 7 листопада, імовірно, біля міста Шуша.
Топ коментарі
+50 Яр Холодний
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+25 Sergii Ustim
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"У войны не женское лицо" (с).
До 1988 года в Баку также проживало не менее 200 тыс. армянhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83#cite_note-12 [12] , но их численность резко снизилась после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC сумгаитского погрома , а после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_(1990) армянского погрома в Баку абсолютное большинство армян покинули город.
г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ереван1996 г. 1249тыс.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1979) 1979 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B Азербайджанцы 2352 0,23%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1989) 1989 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B Азербайджанцы 897 0,08%