Розгром вірменської піхоти азербайджанськими спецпризначенцями під Шушею 7 листопада. ВІДЕО 18+

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовані тіла загиблих вірменських піхотинців в бою зі спецпризначенцями армії Азербайджану. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувся 7 листопада, імовірно, біля міста Шуша.

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