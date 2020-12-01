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Розгром вірменської піхоти азербайджанськими спецпризначенцями під Шушею 7 листопада. ВІДЕО 18+

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовані тіла загиблих вірменських піхотинців в бою зі спецпризначенцями армії Азербайджану. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувся 7 листопада, імовірно, біля міста Шуша.

Дивіться також: "Все всіяне трупами у величезній кількості", - розбита техніка і тіла вбитих уздовж однієї з доріг у Нагірному Карабасі. ВІДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) смерть (6746) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+50
Зараз заплачу!!! НЕ "розстріляних", а "убитих в ході бойових дій"... Якби їх "розстрілювали", то познімали-б, каски, бронежилети і "розвантажувальні жилети... Це "військові трофеї", що можуть буть використані азербайджанськими солдатами... Навіщо ж їх псувать?!!!
"Цензор", що у тебе за "козачки заслані" сидять? Що, вже й до вас "провокатори лахтинські" добралися?...
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01.12.2020 15:22
+25
Могли б предложить отвести войска, и поговорить еще лет 30...
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01.12.2020 15:29
+23
Вірмени думали що ***** їх захистить, але той Едоргана обісрався.
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01.12.2020 15:23
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Господи, какой ужас....
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01.12.2020 17:37 Відповісти
Не могу понять зачем на голову погибшего солдата специально наступать как на трофейное животное .............???????????
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01.12.2020 17:45 Відповісти
Ненависть. Когда убивают твоих побратимов или мирных, ни в чём не повинных детей, женщин, стариков, "иногда" рождаются такие чувства....
"У войны не женское лицо" (с).
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01.12.2020 23:25 Відповісти
А зачем сейчас, после окончания боёв, это показывать?
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01.12.2020 18:51 Відповісти
Это группа поддержки, наспех собранная в Степанакерте и отправленная в Шушу. Судя по всему, они совсем не ждали, что их примут в дороге, думали, азербайджанцев немного только в самой Шуше есть. Это узкая полоса дороги, в одну сторону резко вниз, в другую - резко в гору. Группа на узкой дороге растянута, разбили на раз-два. Тоже самое сделали армяне с азербайджанцами в начале войны, видео разбитой азербайджанской колонны на такой же дороге тут раньше было.
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01.12.2020 19:01 Відповісти
Нефиг зариться на чужое , а вообще прежде чем комментировать ,вы бы поинтересовались об армянском образовании , что им втюхивают в 21-м веке ,Геббельс и Гитлер нервно курят ,а шо так можно . Плюс ещё раз повторюсь ,вы много знаете людей живущих в Ереване и не армян, и сравните с Баку . В начале 90-х в Баку жило от 300000до 600000 по разным оценкам ,армян , а сколько Азербайджанцев жило в Ереване? Так что армяне далеко не белые и пушистые ,а себе на уме с ярко выраженным нарциссизмом 😠
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01.12.2020 20:29 Відповісти
Для полноты картины следовало бы все таки указать население Баку и Еревана, и какая доля неправильных жителей была в Баку и Ереване.
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01.12.2020 22:28 Відповісти
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1989 году в Баку проживало 1795 тысяч жителей

До 1988 года в Баку также проживало не менее 200 тыс. армянhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83#cite_note-12 [12] , но их численность резко снизилась после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC сумгаитского погрома , а после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_(1990) армянского погрома в Баку абсолютное большинство армян покинули город.

г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ереван1996 г. 1249тыс.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1979) 1979 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B Азербайджанцы 2352 0,23%

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1989) 1989 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B Азербайджанцы 897 0,08%
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01.12.2020 22:58 Відповісти
надеюсь, еще при моей жизни увижу вот такую запись от украинцев с дохлыми росиянцами где нибудь под ростовом....
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01.12.2020 21:45 Відповісти
Не будьте такими цинічними! Я служив разом і з азербайджанцями, і з армянами. Були і уроди, але були і нормальні хлопці. Подумайте, за що загили вони? А в кожного є батьки, родина, діти, жінки. Невже не можна домовитись було? Ті, хто розв"язує війни, самі не воюють.
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01.12.2020 23:19 Відповісти
30 лет договаривались. В Минске. И толку? И где вы были со своими рассуждениями когда в конце 80-х армяне оккупировали чужую землю и убивали азербайджанцев?
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02.12.2020 07:15 Відповісти
Не похоже на уничтожение спецназом...похоже на что-то тяжелое... скорее всего смерть от контузии
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01.12.2020 23:36 Відповісти
Я и тех и тех не люблю, но такого конечно я им не желаю, жалко ребят
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02.12.2020 08:49 Відповісти
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