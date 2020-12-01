РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11398 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
26 425 113

Разгром армянской пехоты азербайджанским спецназом под Шушей 7 ноября. ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксированы тела погибших армянских пехотинцев в бою со спецназом армии Азербайджана. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой произошел 7 ноября, предположительно, возле города Шуша.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Все усеяно трупами в огромном количестве", - разбитая техника и тела убитых вдоль одной из дорог в Нагорном Карабахе. ВИДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) смерть (9218) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Зараз заплачу!!! НЕ "розстріляних", а "убитих в ході бойових дій"... Якби їх "розстрілювали", то познімали-б, каски, бронежилети і "розвантажувальні жилети... Це "військові трофеї", що можуть буть використані азербайджанськими солдатами... Навіщо ж їх псувать?!!!
"Цензор", що у тебе за "козачки заслані" сидять? Що, вже й до вас "провокатори лахтинські" добралися?...
показать весь комментарий
01.12.2020 15:22
+25
Могли б предложить отвести войска, и поговорить еще лет 30...
показать весь комментарий
01.12.2020 15:29
+23
Вірмени думали що ***** їх захистить, але той Едоргана обісрався.
показать весь комментарий
01.12.2020 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Господи, какой ужас....
показать весь комментарий
01.12.2020 17:37 Ответить
Не могу понять зачем на голову погибшего солдата специально наступать как на трофейное животное .............???????????
показать весь комментарий
01.12.2020 17:45 Ответить
Ненависть. Когда убивают твоих побратимов или мирных, ни в чём не повинных детей, женщин, стариков, "иногда" рождаются такие чувства....
"У войны не женское лицо" (с).
показать весь комментарий
01.12.2020 23:25 Ответить
А зачем сейчас, после окончания боёв, это показывать?
показать весь комментарий
01.12.2020 18:51 Ответить
Это группа поддержки, наспех собранная в Степанакерте и отправленная в Шушу. Судя по всему, они совсем не ждали, что их примут в дороге, думали, азербайджанцев немного только в самой Шуше есть. Это узкая полоса дороги, в одну сторону резко вниз, в другую - резко в гору. Группа на узкой дороге растянута, разбили на раз-два. Тоже самое сделали армяне с азербайджанцами в начале войны, видео разбитой азербайджанской колонны на такой же дороге тут раньше было.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:01 Ответить
Нефиг зариться на чужое , а вообще прежде чем комментировать ,вы бы поинтересовались об армянском образовании , что им втюхивают в 21-м веке ,Геббельс и Гитлер нервно курят ,а шо так можно . Плюс ещё раз повторюсь ,вы много знаете людей живущих в Ереване и не армян, и сравните с Баку . В начале 90-х в Баку жило от 300000до 600000 по разным оценкам ,армян , а сколько Азербайджанцев жило в Ереване? Так что армяне далеко не белые и пушистые ,а себе на уме с ярко выраженным нарциссизмом 😠
показать весь комментарий
01.12.2020 20:29 Ответить
Для полноты картины следовало бы все таки указать население Баку и Еревана, и какая доля неправильных жителей была в Баку и Ереване.
показать весь комментарий
01.12.2020 22:28 Ответить
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1989 году в Баку проживало 1795 тысяч жителей

До 1988 года в Баку также проживало не менее 200 тыс. армянhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83#cite_note-12 [12] , но их численность резко снизилась после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC сумгаитского погрома , а после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_(1990) армянского погрома в Баку абсолютное большинство армян покинули город.

г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ереван1996 г. 1249тыс.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1979) 1979 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B Азербайджанцы 2352 0,23%

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1989) 1989 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B Азербайджанцы 897 0,08%
показать весь комментарий
01.12.2020 22:58 Ответить
надеюсь, еще при моей жизни увижу вот такую запись от украинцев с дохлыми росиянцами где нибудь под ростовом....
показать весь комментарий
01.12.2020 21:45 Ответить
Не будьте такими цинічними! Я служив разом і з азербайджанцями, і з армянами. Були і уроди, але були і нормальні хлопці. Подумайте, за що загили вони? А в кожного є батьки, родина, діти, жінки. Невже не можна домовитись було? Ті, хто розв"язує війни, самі не воюють.
показать весь комментарий
01.12.2020 23:19 Ответить
30 лет договаривались. В Минске. И толку? И где вы были со своими рассуждениями когда в конце 80-х армяне оккупировали чужую землю и убивали азербайджанцев?
показать весь комментарий
02.12.2020 07:15 Ответить
Не похоже на уничтожение спецназом...похоже на что-то тяжелое... скорее всего смерть от контузии
показать весь комментарий
01.12.2020 23:36 Ответить
Я и тех и тех не люблю, но такого конечно я им не желаю, жалко ребят
показать весь комментарий
02.12.2020 08:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 