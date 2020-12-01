Разгром армянской пехоты азербайджанским спецназом под Шушей 7 ноября. ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксированы тела погибших армянских пехотинцев в бою со спецназом армии Азербайджана. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой произошел 7 ноября, предположительно, возле города Шуша.

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