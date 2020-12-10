Алиев: Ереван - "историческая земля" Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку назвал столицу Армении Ереван "исторической землей" Азербайджана и обвинил армян в ведении агрессивной политики.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".
Выступая с трибуны, Алиев обвинил Армению в ведении агрессивной политики с 80-х годов ХХ века.
"Территории Азербайджана находятся под оккупацией около 30 лет. 100 тыс. азербайджанцев, проживавших в то время в нынешней Армянской республике, были изгнаны со своих земель. Зангезур, Гейча, Ереван – наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях", – заявил Алиев.
Смотрите на Цензор.НЕТ: В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 10 декабря в Баку состоялся военный парад, приуроченный к победе в войне в Нагорном Карабахе. В параде приняли участие турецкие военные, а президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган стоял на трибуне рядом с Алиевым.
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
Также на Цензор.НЕТ: Алиев в 2016-м предлагал Армении 5 млрд за "семь районов" Карабаха, Саргсян в ответ был готов дать 6 млрд. АУДИО
Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.
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Далее трубопровод через территорию Армении...
..в подобной ситуации от чмошника Зели украинцы этого никогда не услышат.. а вот тапочки хозяину (тоже чмошнику) к кровати подносить, она, зелёная, сможет..
Аналогично Дагестан...там народов немерено...
В домусульманський період південь Азербайджану входив у зону впливу Персії... Фільм "Рустам і Сухраб" пам"ятаєш? Про боротьбу між Іраном і Тураном... Це "поетичні легендарні відголоски" цього протистояння...
А азербайджанців звали "шемаханцями", по назві їх столиці, Шемахи... Так само, як в допетровські часи кацапів звали "москалями", "московитами"...
Краків НАШ !
А потім уже будемо думати , як розмовляти з країною з НАТО ...
А інакше - провокація
https://focus.ua/world/469121-azerbaydzhanskie-soldaty-yakoby-otrezali-golovu-armyanskomu-pozhilomu-muzhchine
А - московия все время набеги в Украину делала. Грабила порабощяла насиловала. Они так понимают **** мир.
Що - неправда ?
А з кримськими татарами ми разом у бойові походи ходили ! І проти ляхів , і проти москалів ...
А Московія віками їм дань платила
Що неправда ?
А свои кацапско-армянские пропагандитские фейки засунь поглубже в то место, которым ты сидишь на бутылке
Аппетит приходит во время еды? у кацапов учатся?
не ожидал такого от айзеров...
Ім би краще будувати добробуд своєй країни, а не брєдіть "Вєлікой Армєнієй", а то за межами Арменії більше армян ніж в самої Арменії.