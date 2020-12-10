Алиев: Ереван - "историческая земля" Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку назвал столицу Армении Ереван "исторической землей" Азербайджана и обвинил армян в ведении агрессивной политики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".

Выступая с трибуны, Алиев обвинил Армению в ведении агрессивной политики с 80-х годов ХХ века.

"Территории Азербайджана находятся под оккупацией около 30 лет. 100 тыс. азербайджанцев, проживавших в то время в нынешней Армянской республике, были изгнаны со своих земель. Зангезур, Гейча, Ереван – наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях", – заявил Алиев.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 10 декабря в Баку состоялся военный парад, приуроченный к победе в войне в Нагорном Карабахе. В параде приняли участие турецкие военные, а президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган стоял на трибуне рядом с Алиевым.

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

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Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.