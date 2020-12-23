Українці можуть привітати один одного в онлайні "Дивовижною поштівкою", - Зеленський. ВIДЕО
В рамках проєкту "Дивовижна поштівка", ініційованого першою леді Оленою Зеленською, анімовано 12 картин українських художників на тему зимових свят. Тепер їх можна послати як листівку - онлайн або на пошті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний telegram-канал президента України Володимира Зеленського.
"Отримувати новорічно-різдвяні поштівки завжди приємно. І в онлайн-форматі, і справжньою поштою. Цього року в Україні реалізовано чудовий проєкт "Дивовижна поштівка", який ініціювала Олена Зеленська. 12 картин українських художників були анімовані - і вийшла справжня магія", - йдеться в повідомленні.
Зеленський закликав вітати рідних, друзів і колег.
"Дивовижна поштівка" - "можливість подивитися на різдвяно-новорічні свята очима українських художників, донести один до одного тепло і любов цієї зимової пори", йдеться в описі на сайті проєкту.
"В основі кожної з них - дивовижна робота українського художника або художниці, яка зображує українське Різдво і пов'язані з ним традиції. Листівки дивним чином оживають у наших смартфонах, щоб кожен міг привітати рідних людей. Дивовижні листівки, які можна підписати від руки, чекають вас у 28 відділеннях Укрпошти", - інформують організатори.
Якщо вибрати на сайті кнопку "Створи поштівку", то біля кожного варіанту з'явиться повідомлення про якусь традицію, пов'язану із зображенням. Інформація про художника і спосіб відправки з'явиться, коли вибереш якусь із робіт, також її можна подивитися в розділі "Про проєкт".
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Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда! Если для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого стали Голливуд, Диснейленд, видосики и онлайн
картинкиоткрытки.