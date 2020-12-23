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Українці можуть привітати один одного в онлайні "Дивовижною поштівкою", - Зеленський. ВIДЕО

В рамках проєкту "Дивовижна поштівка", ініційованого першою леді Оленою Зеленською, анімовано 12 картин українських художників на тему зимових свят. Тепер їх можна послати як листівку - онлайн або на пошті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

"Отримувати новорічно-різдвяні поштівки завжди приємно. І в онлайн-форматі, і справжньою поштою. Цього року в Україні реалізовано чудовий проєкт "Дивовижна поштівка", який ініціювала Олена Зеленська. 12 картин українських художників були анімовані - і вийшла справжня магія", - йдеться в повідомленні.

Зеленський закликав вітати рідних, друзів і колег.

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Українці можуть привітати один одного в онлайні Дивовижною поштівкою, - Зеленський 01

"Дивовижна поштівка" - "можливість подивитися на різдвяно-новорічні свята очима українських художників, донести один до одного тепло і любов цієї зимової пори", йдеться в описі на сайті проєкту.

"В основі кожної з них - дивовижна робота українського художника або художниці, яка зображує українське Різдво і пов'язані з ним традиції. Листівки дивним чином оживають у наших смартфонах, щоб кожен міг привітати рідних людей. Дивовижні листівки, які можна підписати від руки, чекають вас у 28 відділеннях Укрпошти", - інформують організатори.

Якщо вибрати на сайті кнопку "Створи поштівку", то біля кожного варіанту з'явиться повідомлення про якусь традицію, пов'язану із зображенням. Інформація про художника і спосіб відправки з'явиться, коли вибереш якусь із робіт, також її можна подивитися в розділі "Про проєкт".

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) Новий рік (551) Різдво (262) Укрпошта (1082) традиції (21) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+51
Эта семейка не в себе .
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23.12.2020 17:35
+47
Не пошел бы ты, клоун, в удивительное путешествие по удивительным местам.
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23.12.2020 17:35
+35
Украинцы могут поздравить друг друга открыткой и чем угодно абсолютно без помощи ЗЄленской.
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23.12.2020 17:40
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Я бы дал Зеленскому удивительный пинок под зад, чтобы работал, а не нёс чушь.
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23.12.2020 19:13 Відповісти
Да какой пинок? По зельке тюряга давно плачет.
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23.12.2020 19:55 Відповісти
https://twitter.com/a_traxel/status/1341021397104128005 Від України на інавгурацію Байдена запрошені Порошенко і Яценюк з дружинами
Бубочкою знехтували
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23.12.2020 19:30 Відповісти
Ну шо тут скажешь, веселый пацан, больше месяца у него в приемной сидит коррупционер, агент кремля, а он играется с открыточками, мало того, татаров ховался под его крышей.
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23.12.2020 19:35 Відповісти
Як і очікувалось Вазелін і далі продовжує озвучувати рекламу. Золотий вік - тільки початок. Далі побагатші контракти. От тільки питання - а коли він виконує роль презЕдента?
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23.12.2020 19:46 Відповісти
Ніх...я собі, оху...ти можна!!!
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23.12.2020 20:22 Відповісти
"Украинцы могут поздравить друг друга в онлайне " , а также могут послать зелю нахер)))
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23.12.2020 21:21 Відповісти
Українці можуть привітати один одного в онлайні "Дивовижною поштівою", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1877
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда! Если для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого стали Голливуд, Диснейленд, видосики и онлайн картинки открытки.
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23.12.2020 21:24 Відповісти
тяжко жити серед ідіотів(
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23.12.2020 21:31 Відповісти
идиоты, Господи..
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23.12.2020 23:34 Відповісти
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