Українці можуть привітати один одного в онлайні "Дивовижною поштівкою", - Зеленський. ВIДЕО

В рамках проєкту "Дивовижна поштівка", ініційованого першою леді Оленою Зеленською, анімовано 12 картин українських художників на тему зимових свят. Тепер їх можна послати як листівку - онлайн або на пошті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

"Отримувати новорічно-різдвяні поштівки завжди приємно. І в онлайн-форматі, і справжньою поштою. Цього року в Україні реалізовано чудовий проєкт "Дивовижна поштівка", який ініціювала Олена Зеленська. 12 картин українських художників були анімовані - і вийшла справжня магія", - йдеться в повідомленні.

Зеленський закликав вітати рідних, друзів і колег.

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"Дивовижна поштівка" - "можливість подивитися на різдвяно-новорічні свята очима українських художників, донести один до одного тепло і любов цієї зимової пори", йдеться в описі на сайті проєкту.

"В основі кожної з них - дивовижна робота українського художника або художниці, яка зображує українське Різдво і пов'язані з ним традиції. Листівки дивним чином оживають у наших смартфонах, щоб кожен міг привітати рідних людей. Дивовижні листівки, які можна підписати від руки, чекають вас у 28 відділеннях Укрпошти", - інформують організатори.

Якщо вибрати на сайті кнопку "Створи поштівку", то біля кожного варіанту з'явиться повідомлення про якусь традицію, пов'язану із зображенням. Інформація про художника і спосіб відправки з'явиться, коли вибереш якусь із робіт, також її можна подивитися в розділі "Про проєкт".