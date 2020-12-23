Корветну програму для ВМС України реалізовуватимуть на суднобудівному заводі "Океан"

Суднобудівний завод "Океан" підписав меморандум з Державним оборонним концерном Турецької Республіки про спільну діяльність з реалізації проєкту будівництва серії кораблів класу корвет для ВМС України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства, програма передбачена Рамковою військовою угодою, підписаною в жовтні 2020 року під час зустрічі президентів України і Турецької Республіки в Анкарі, а також контрактом на будівництво корветів, підписаним сторонами 14 грудня цього року в Києві.

"З метою локалізації корветної програми Державний оборонний концерн Турецької Республіки провів аудит технічних можливостей суднобудівних підприємств України. Суднобудівний завод "Океан" обрано і включено в корветну програму з урахуванням унікальних технічних можливостей підприємства, наявності професійних кадрів і поточної програми модернізації виробничих активів. Меморандум передбачає укладання окремих контрактів між сторонами в чітко обумовлені терміни і конкретні кроки співпраці в рамках корветної програми", - наголошується в повідомленні.

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