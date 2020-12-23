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Новини
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Корветну програму для ВМС України реалізовуватимуть на суднобудівному заводі "Океан"

Корветну програму для ВМС України реалізовуватимуть на суднобудівному заводі

Суднобудівний завод "Океан" підписав меморандум з Державним оборонним концерном Турецької Республіки про спільну діяльність з реалізації проєкту будівництва серії кораблів класу корвет для ВМС України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства, програма передбачена Рамковою військовою угодою, підписаною в жовтні 2020 року під час зустрічі президентів України і Турецької Республіки в Анкарі, а також контрактом на будівництво корветів, підписаним сторонами 14 грудня цього року в Києві.

"З метою локалізації корветної програми Державний оборонний концерн Турецької Республіки провів аудит технічних можливостей суднобудівних підприємств України. Суднобудівний завод "Океан" обрано і включено в корветну програму з урахуванням унікальних технічних можливостей підприємства, наявності професійних кадрів і поточної програми модернізації виробничих активів. Меморандум передбачає укладання окремих контрактів між сторонами в чітко обумовлені терміни і конкретні кроки співпраці в рамках корветної програми", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Чумак відкрив кримінальне провадження через можливі зловживання на будівництві корветів для ВМС ЗСУ, - ГПУ

Автор: 

ВМС (1386) корвет (35) Суднобудівельний завод Океан (13)


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Топ коментарі
+18
Давно пора, с Богом!
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23.12.2020 19:23
+13
особенно с турками !
Иншалла !
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23.12.2020 19:36
+7
....тьфу-тьфу чтоб не сглазить !!! москали УЖЕ верещат по всем каналам )))))
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23.12.2020 19:30
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Давно пора, с Богом!
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23.12.2020 19:23 Відповісти
особенно с турками !
Иншалла !
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23.12.2020 19:36 Відповісти
Та коли вже почнуть? неясно. І що буде з недобудованим Володимиром Великим?
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23.12.2020 20:12 Відповісти
Добудують.
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23.12.2020 20:36 Відповісти
"Володимир Великий" на ЧСЗ, а меморандум с завдом "Океан". Да и строить планируют корветы по турецкому проекту, а "Володимир Великий" это украинский проект. Это абсолютно разные корабли, и на украинский скорее всего забили!
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23.12.2020 20:45 Відповісти
попилили бюджет на українському корветі, настала черга пилити на турецькому
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24.12.2020 08:35 Відповісти
А знаешь, кто фактический собственник завода? Бывший заместитель председателя Управления КГБ СССР по Николаевской области 80-х годов. А ты тут с богом...
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23.12.2020 21:21 Відповісти
Да мне похрен кто там и как, главное Эрдоган начал помогать, а ***** ссытся его как огня
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23.12.2020 21:27 Відповісти
Виктор! Управления КГБ СССР по Николаевской области никогда не существовало.. это ваша выдумка!
было: Республиканский КГб при СовМине УСССР..
А Николаевскую область курировало ТерУправление при КГБ УССР..
это совсем не одинаковые понятия!
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23.12.2020 21:36 Відповісти
Прошу прощения, УССР. Что это принципиально меняет? Завод очевидно куплен на отмытое через судоходные и стивидорные компании типа "Пасифик меритайм" "золото партии". КГБистов бывших не бывает.
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23.12.2020 21:55 Відповісти
У нас всё куплено на отмытое или украденное и что теперь делать.
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23.12.2020 22:08 Відповісти
Думать о том, можно ли доверять реализацию оборонных программ, совместных со страной членом НАТО, совкому гебисту, которые бывшими не бывают.
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23.12.2020 22:24 Відповісти
Разница в подчиненнии.. управление при КГБ ссср, обозначает центральное подчинение.. напр, 1упр - пгу кгб ссср (внешняя разведка), или 9 упр кгб ссср (охрана, нынешне удо или фсо)..
Зам нач тер управления по Ник обл, это подполковничья должность, и это значит, что Капацина в кгб был серым безперспективным службистом(если только он не перешол на нее перед пенсией)..
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23.12.2020 22:32 Відповісти
Украине и нах не нужны эти корветы..Распил бабла в особо крупных размерах..
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24.12.2020 06:12 Відповісти
Ну да, ну да, Украине нужно *****? Мордва узбагойтесь, всё равно мы вас перестреляем как собак
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24.12.2020 07:15 Відповісти
Боярки с утречка накатило,чепушило?
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24.12.2020 08:55 Відповісти
Мордва не слазь с бутылки
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24.12.2020 10:38 Відповісти
Главное чтобы Буба не взял под личный контроль...
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23.12.2020 19:26 Відповісти
Кадры наверно за бугром все варят метал давно за бабло.
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23.12.2020 19:27 Відповісти
....тьфу-тьфу чтоб не сглазить !!! москали УЖЕ верещат по всем каналам )))))
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23.12.2020 19:30 Відповісти
У турок можно и списанные подлодки попросить но нужно отправлять на учебу и практику военных уже сейчас что бы сразу принять и ввести в строй а то у нас уже подводников и не наберётся.
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23.12.2020 21:42 Відповісти
"Я планов наших люблю громадьё !" !!!))
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23.12.2020 19:30 Відповісти
Меморандум? Меня уже тошнит от меморандумов.
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23.12.2020 19:57 Відповісти
Мдаа.. Капацине таки свезло!.. хотя, учитыва размер контракта в 1,5 ярда баксов, скорее всего завод у Капацины отберут веселые зеленые КВНщики..
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23.12.2020 19:34 Відповісти
учитывая что Капацина из рыгов (читай ОПэЗеЖопников), это будет проблематично!
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23.12.2020 20:48 Відповісти
Як що не знаєшь, то краще мовчати.
Капацинам довелось перефарбуватись. Син Василя, який був директором заводу перший рік після купівлі, депутат міськради від "слуги урода".
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23.12.2020 21:43 Відповісти
Хомчаку потрібен турецький корвет за українські гроші

Тільки не москітний флот... - це катери-камікадзе, які мають квиток в один кінець. У НАТО, ніхто не робить техніку, в якій точно має загинути людина. У найближчі роки ми плануємо мати на флоті 4 корвети, а до 2030 року чотири середні десантні кораблі...- розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

- Взагалі нам потрібно зрозуміти, по яким принципам ми розвиваємося. Якщо ми йдемо по принципам НАТО, то там ніхто не робить техніку, в якій точно має загинути людина. Хоча вони скрізь кажуть, що ти повинен за будь-яку ціну виконати поставлене завдання, але всі зусилля направлені на те щоб ти при цьому залишився живий. Тому якщо ми говоримо про москітний флот, то ми говоримо про катери-камікадзе, які мають квиток в один кінець.
Є така думка, що варто закупити норвезькі протикорабельні ракети NSM (Naval Strike Missile) з дальністю у 180 км і тоді 15 американських катерів Mark VI вирішили б наші проблеми на морі.
- Велика Британія перебуває на стадії підписання договорів про виробництво для нас 8 ракетних катерів саме з ракетами NSM, які мають дальність ураження у 180 км. Вони нам будуть робити ще два протимінних катери. Ми також матимемо 5 американських "Айлендів" - два вже є, ще https://www.ukrmilitary.com/2020/11/next-island.html три на підході . Далі, в найближчі роки ми плануємо мати на флоті 4 корвети...
- https://www.ukrmilitary.com/2020/11/milgrem-ada.html Турецькі чи українські?
- Мені потрібен корвет. Мені якомога швидше потрібен ******** корвет, а далі питання не до мене, а до політиків чи економістів. Мені все одно звідки вони мені дістануть той корвет. Але мені необхідні для флоту чотири корвети - це той мінімум, який на сьогодні потрібен.
Мені потрібні катери Mark VI. https://www.ukrmilitary.com/2020/07/6-mark-vi.html Шість нам дають . Вони швидкісні, з дальністю застосування до 20 км. Це якраз той елемент, який сьогодні потрібен. Але 20 км - це максимальна дальність, а ефективність у нього буде 16 км. І тут виникає питання, а чи кожний російський корабель його підпустить на таку відстань. Тому тут треба вже відпрацьовувати тактику застосування військово-морських сил України з вміннями, навичками та хитрістю.
Що буде з малими броньованими артилерійськими катерами, які будуються на київському заводі "Кузня на Рибальському"?
- У нас сьогодні їх https://www.ukrmilitary.com/2015/09/gurzam.html є сім . У наступному році буде вісім - і все. В подальшому, до 2030 року, ми хочемо, щоб у нас було чотири середніх десантних кораблі. На обох морях нам потрібно мати безпілотні протимінні комплекси. Нам потрібні ці https://www.ukrmilitary.com/2019/10/mbak-gas.html протидиверсійні станції CERBERUS . Вони на 600-700 метрів визначають диверсантів. Штук 30 таких станцій нам потрібно.
Яку ви бачите ракету на корветі? Українську ракету "Нептун" морського базування чи ту саму NSM?
- Я хотів би бачити український "Нептун" морського базування, але коли він буде? Коли вже буде та ракета? Щоб вона була максимально ********, щоб вона мала максимальну дальність та точність ураження. - https://www.ukrmilitary.com/2020/12/fleet.html
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23.12.2020 19:35 Відповісти
оце так це !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ракетні катери типу «Скельд»
Тоннаж 242 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2 т

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F Швидкість 45-60 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB_(%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96) вузлів

Артилерія 1 x 76-мм гармата https://uk.wikipedia.org/wiki/76mm_OTO_Melara 76mm OTO Melara

Ракетне озброєння 8 ПУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ПКР https://uk.wikipedia.org/wiki/Naval_Strike_Missile Naval Strike Missile !!!!!



і корветів не треба !!!!
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23.12.2020 20:23 Відповісти
Тільки не москітний флот... - це катери-камікадзе, які мають квиток в один кінець. У НАТО, ніхто не робить техніку

Норвегія це НАТО !!!!!
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23.12.2020 20:24 Відповісти
Москиты в прибрежных водах и устьях рек на средней дальности корветы ,катера разведка и высвечивание обстановки возможно помощь в наведении на цель береговой обороны но скорость должна быть думаю минимум 45-50 узлов.
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23.12.2020 21:46 Відповісти
Іксперд, норвезька ракета важить 450 кг і має довжину 4 м
на легенький Марк аж ніяк не стане
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23.12.2020 20:58 Відповісти
там обоє іксперди - шо Хомчак, шо його інтерв'юер з "Апострофа"
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23.12.2020 21:11 Відповісти
Эрдог красава. Руцьки спина последовательно преврашается в постоянно действующую мишень для ножичков
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23.12.2020 19:40 Відповісти
убийство резиновым ножом ниже спины
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23.12.2020 20:21 Відповісти
до гланд
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23.12.2020 21:02 Відповісти
Бог в помощь! Слава корабелам!
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23.12.2020 19:49 Відповісти
4 дня назад я на цензоре об этом уже говорил.Что долго так не печатаете,а редакторы?
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23.12.2020 19:52 Відповісти
Ах да....короновирусная статистика главнее...
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23.12.2020 19:54 Відповісти
ця новина була, чотири дні тому, але у розділі "бізнес"
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23.12.2020 22:03 Відповісти
Корветну програму для ВМС України реалізовуватимуть на суднобудівному заводі "Океан" - Цензор.НЕТ 3255
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23.12.2020 20:02 Відповісти
нагар счищать

Корветну програму для ВМС України реалізовуватимуть на суднобудівному заводі "Океан" - Цензор.НЕТ 7817
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23.12.2020 20:17 Відповісти
Новинский со своим заводом опять в пролете. Сначала британцы катера на Нибулоне взялись строить, теперь вот турки не хотят связываться с православной *****. Пришибли бы его николаевцы, глядь -- и заказы бы пошли
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23.12.2020 20:03 Відповісти
Корветну програму для ВМС України реалізовуватимуть на суднобудівному заводі "Океан" - Цензор.НЕТ 462
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23.12.2020 20:15 Відповісти
летающий хер?
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23.12.2020 20:23 Відповісти
ну чо так сразу? буксир же!
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23.12.2020 20:25 Відповісти
Аввангард уже есть

эта хрень для Агрегарда ВС РФ ?
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23.12.2020 20:26 Відповісти
Турция находится под санкциями ЕС и США.
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23.12.2020 20:39 Відповісти
хотілось би, але я абсолютно не вірю, що це може відбутись при президенті, який хотів "сайтісь пасєрєдінє"
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23.12.2020 20:41 Відповісти
Не зрозуміла інформація.
Ні де немає офіційного підтвердження.
Є меморандум о співпраці.
А де гроші? У якому бюджеті? Оснащення ADA "гарпун" і турки тут не взмозі щось зробити.
Які головні двигуни?
Зрозуміло, що "Заря" може зробити турбіни, але хто переробить проект?
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23.12.2020 21:59 Відповісти
Да, блажен тот, кто верует! Господа, это все - херьня. Радуются те, кто не знает, что такое судостроение. Этот проект - мертворожденное дитя, который имеет целью взять откаты из бюджета. Будет то же, что и с корветом заложенном на Черноморском заводе. Когда «Океан» построил и сдал последнее полнокомплектное судно? Во времена Романчука-взяточника. После него завод угробили, кадры рассеялись и ушли на пенсию - некому работать квалифицированно. Кто там директор? Недоумок Трубач, который заносил хвост Васе Федину и наливал ему виски в стакан. Головное судно строится от момента закладки киля четыре года - это в лучшие советские времена. Головной корабль такого класса - от пяти до семи лет. Это при наличии всей документации, финансирования и контроля государства за качеством и сроками постройки. Наша главная обезьяна на второй срок не пройдёт - осталось два года! За это время только в носу почухают на заводе. А потом - новый гетьман, новый министр обороны и нет денег! Вот и приплыли. Забудьте эту провокационную херьню про корветы.
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23.12.2020 23:51 Відповісти
Не порть Перемогу. Запад Турция нам поможет! Турцию даже ***** боится!
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24.12.2020 00:13 Відповісти
Ну може ще хочуть мордвини вимутити тех документацію через своїх власників заводів тут?
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24.12.2020 08:44 Відповісти
Україні треба побудувати свій власний торгівельний флот.
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24.12.2020 04:31 Відповісти
 
 