"План Б" ще не задіяли, Резніков "грається словами", - Арестович
Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович спростував слова міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про те, що Україна працює на переговорах стосовно Донбасу за "планом Б".
Про це Арестович сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
"План Б" - це фігура мови, це не якийсь план, на якому написано "план Б" і підписи посадових осіб. Просто він на слуху. Пан Резніков грається словами. Давайте подивимося на слова секретаря РНБО, який рік тому напередодні нормандської зустрічі заявив, що РНБО відпрацював і затвердив п'ять варіантів дій у випадку, якщо буде порушено нормандський формат, і його виконання з якихось причин буде неможливе. Поки нормандський формат існує, тривають переговори в рамках ТКГ - все йде за планом. Поки все йде за форматом, про жоден план "Б" не йдеться", - сказав Арестович.
Радник української делегації в ТКГ нагадав слова Резнікова, що процес повернення Донбасу і Криму ділиться на дві основні гілки - деокупація і реінтеграція.
"Так от, реінтеграція здійснюється безперервно, навіть якщо ще не відбулася деоккупація. Це боротьба за уми і серця. Наприклад, гуманітарні питання і питання безпеки, відкриття КПВВ", - пояснив він.
Арестович додав, що "плани є на кожному кроці", але це державна таємниця.
Раніше віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що український "план Б" полягає в тому, щоб робити кроки з реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, незалежно від того, коли закінчиться окупація.
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Советник Офиса президента по информационным вопросам Алексей Арестович от имени главы ОП Ермака заявил, что BellingCat стал резко не благонадёжным, как только начал снимать расследование про Зеленского и его команду, слившую спецоперацию по «вагнеровцам», на которую давали финансирование западные спецслужбы. Как информирует Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
Блогер отмечает, хочется теперь надеяться, что в этот раз Арестович признается, что его пост с наездом взят с оправдания замглавы администрации Путина.
По словам Мирослава Олешко, Арестович убеждает, что мы не должны верить BellingCat, потому что они работают на разные государства. Например, на Великобританию и МИ-6. И вот здесь Арестович вообще «засветился». Песков и Путин сегодня, так сказать, братья по несчастью для Зеленского и Ермака. Читайте также мнение Портникова - https://replyua.net/blog/portnikov-vitaliy/237787-portnikov-byvshiy-komik-vnezapno-vozomnil-chto-gosudarstvo-eto-on-a-ukrainskie-gosudarstvo-eto-my-s-vami.html комик внезапно возомнил, что государство - это он. Читайте последние новости и подписывайтесь на канал в https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXGmgswz9CyAw?hl=ru&gl=UA&ceid=UA%3Aru Google News
она, она парламентарием была....
все ЗЕльоные рептилии собрались в Зраде
-- предметно и географически всё соответствует...
У кремлёвских план А -минские соглашения, написанные ими.
От плана А, не отказывался рошенко, не отказывается и нелох.
...
Резніков?
Данілов?
Арестович?
Єрмак?
Кравчук?
украли чемодан. Он громко сказал: - Отдайте,
а то будет, как вчера (Есть план Б)! Я пошутил, сказал Медведь, и вернул чемодан. - А, что
было вчера? (В чем План Б). Да, украли чемодан и не вернули!
Кого ви обрали,зелені уйопки???
Скільки у тому ТКГ людей, що вони протирічать один одному???
Припіздєнт, прем'єр та міністр охорони здоров'я озвучують одночасно три різні версії закупки вакцини.
Міністр оборони взагалі слова плутає - не знає яке куди яке встромити, намагаючись з'язвити, апелюючи опозиції у ФЕЙСБУЦІ...
Зовнішньою політикою керує завгосп квартального офісу.
Квартальний виступ у театрі охоронять аваківські «космонавти» у три ряди.
А мєндєль спасає економіку країни постами у твітері.
Я #уєю...