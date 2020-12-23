"План Б" ще не задіяли, Резніков "грається словами", - Арестович

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович спростував слова міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про те, що Україна працює на переговорах стосовно Донбасу за "планом Б".

Про це Арестович сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"План Б" - це фігура мови, це не якийсь план, на якому написано "план Б" і підписи посадових осіб. Просто він на слуху. Пан Резніков грається словами. Давайте подивимося на слова секретаря РНБО, який рік тому напередодні нормандської зустрічі заявив, що РНБО відпрацював і затвердив п'ять варіантів дій у випадку, якщо буде порушено нормандський формат, і його виконання з якихось причин буде неможливе. Поки нормандський формат існує, тривають переговори в рамках ТКГ - все йде за планом. Поки все йде за форматом, про жоден план "Б" не йдеться", - сказав Арестович.

Радник української делегації в ТКГ нагадав слова Резнікова, що процес повернення Донбасу і Криму ділиться на дві основні гілки - деокупація і реінтеграція.

Читайте також: Рада не знає, про що домовляється ТКГ: із цими планами знайомиться РФ, терористи, а ВР у житті не бачила, - нардеп "Голосу" Рахманін

"Так от, реінтеграція здійснюється безперервно, навіть якщо ще не відбулася деоккупація. Це боротьба за уми і серця. Наприклад, гуманітарні питання і питання безпеки, відкриття КПВВ", - пояснив він.

Арестович додав, що "плани є на кожному кроці", але це державна таємниця.

Раніше віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що український "план Б" полягає в тому, щоб робити кроки з реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, незалежно від того, коли закінчиться окупація.