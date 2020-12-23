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Новини Агресія Росії проти України
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"План Б" ще не задіяли, Резніков "грається словами", - Арестович

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович спростував слова міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про те, що Україна працює на переговорах стосовно Донбасу за "планом Б".

Про це Арестович сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"План Б" - це фігура мови, це не якийсь план, на якому написано "план Б" і підписи посадових осіб. Просто він на слуху. Пан Резніков грається словами. Давайте подивимося на слова секретаря РНБО, який рік тому напередодні нормандської зустрічі заявив, що РНБО відпрацював і затвердив п'ять варіантів дій у випадку, якщо буде порушено нормандський формат, і його виконання з якихось причин буде неможливе. Поки нормандський формат існує, тривають переговори в рамках ТКГ - все йде за планом. Поки все йде за форматом, про жоден план "Б" не йдеться", - сказав Арестович.

Радник української делегації в ТКГ нагадав слова Резнікова, що процес повернення Донбасу і Криму ділиться на дві основні гілки - деокупація і реінтеграція.

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"Так от, реінтеграція здійснюється безперервно, навіть якщо ще не відбулася деоккупація. Це боротьба за уми і серця. Наприклад, гуманітарні питання і питання безпеки, відкриття КПВВ", - пояснив він.

Арестович додав, що "плани є на кожному кроці", але це державна таємниця.

Раніше віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що український "план Б" полягає в тому, щоб робити кроки з реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, незалежно від того, коли закінчиться окупація.

Автор: 

Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+20
жду плана "Ы" от ЗЕльоных клоунов
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23.12.2020 20:51
+15
так бубочка же клялся,что если к годовщине прошлогоднего подписания сдвигов не будет-то фсё,план б и кранты ***** .шо,не?
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23.12.2020 20:46
+14
Олешко: в ОП засуетились - Арестович убеждает, что мы не должны верить BellingCat "План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 9980https://replyua.net/blog/237913-oleshko-v-op-zasuetilis-arestovich-ubezhdaet-chto-my-ne-dolzhny-verit-bellingcat.html
Советник Офиса президента по информационным вопросам Алексей Арестович от имени главы ОП Ермака заявил, что BellingCat стал резко не благонадёжным, как только начал снимать расследование про Зеленского и его команду, слившую спецоперацию по «вагнеровцам», на которую давали финансирование западные спецслужбы. Как информирует Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер Мирослав Олешко.

Блогер отмечает, хочется теперь надеяться, что в этот раз Арестович признается, что его пост с наездом взят с оправдания замглавы администрации Путина.

По словам Мирослава Олешко, Арестович убеждает, что мы не должны верить BellingCat, потому что они работают на разные государства. Например, на Великобританию и МИ-6. И вот здесь Арестович вообще «засветился». Песков и Путин сегодня, так сказать, братья по несчастью для Зеленского и Ермака. Читайте также мнение Портникова - https://replyua.net/blog/portnikov-vitaliy/237787-portnikov-byvshiy-komik-vnezapno-vozomnil-chto-gosudarstvo-eto-on-a-ukrainskie-gosudarstvo-eto-my-s-vami.html комик внезапно возомнил, что государство - это он. Читайте последние новости и подписывайтесь на канал в https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXGmgswz9CyAw?hl=ru&gl=UA&ceid=UA%3Aru Google News
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23.12.2020 20:43
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жду плана "Ы" от ЗЕльоных клоунов
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23.12.2020 20:51 Відповісти
План ,,ы" начали претворять в действие еще в сентябре 2014 года .Ты потерялся во времени . А цирк 95 просто вишенька на минском тортике который испекли еще тогда а сейчас просто заканчивают его оформление .
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23.12.2020 21:15 Відповісти
"План Б" ще не задіяли, Резніков "грається словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 509
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23.12.2020 21:37 Відповісти
Это какие такие руцкие? Мардовские какцапы?
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23.12.2020 21:00 Відповісти
Олешко: в ОП засуетились - Арестович убеждает, что мы не должны верить BellingCat "План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 9980https://replyua.net/blog/237913-oleshko-v-op-zasuetilis-arestovich-ubezhdaet-chto-my-ne-dolzhny-verit-bellingcat.html
Советник Офиса президента по информационным вопросам Алексей Арестович от имени главы ОП Ермака заявил, что BellingCat стал резко не благонадёжным, как только начал снимать расследование про Зеленского и его команду, слившую спецоперацию по «вагнеровцам», на которую давали финансирование западные спецслужбы. Как информирует Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер Мирослав Олешко.

Блогер отмечает, хочется теперь надеяться, что в этот раз Арестович признается, что его пост с наездом взят с оправдания замглавы администрации Путина.

По словам Мирослава Олешко, Арестович убеждает, что мы не должны верить BellingCat, потому что они работают на разные государства. Например, на Великобританию и МИ-6. И вот здесь Арестович вообще «засветился». Песков и Путин сегодня, так сказать, братья по несчастью для Зеленского и Ермака. Читайте также мнение Портникова - https://replyua.net/blog/portnikov-vitaliy/237787-portnikov-byvshiy-komik-vnezapno-vozomnil-chto-gosudarstvo-eto-on-a-ukrainskie-gosudarstvo-eto-my-s-vami.html комик внезапно возомнил, что государство - это он. Читайте последние новости и подписывайтесь на канал в https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXGmgswz9CyAw?hl=ru&gl=UA&ceid=UA%3Aru Google News
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23.12.2020 20:43 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, "план Б" рік назад включав в себе викопування рову з крокодилами довкола клоаки ОРДЛО...
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23.12.2020 20:45 Відповісти
по городу ходила ЗЕльона крокодила
она, она парламентарием была....

все ЗЕльоные рептилии собрались в Зраде
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23.12.2020 20:54 Відповісти
Зколаборанти саботують спорудження стіни на кордоні, і розказують брехню, план Б. це знищення ОРДЛО і визволення Донбасу від кацапськофашистських загарбників.
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23.12.2020 21:39 Відповісти
борьба за умы и сердца домбасян вот такая должна быть
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23.12.2020 20:45 Відповісти
Питається, накуя та "рєінтєґрація" без деокупації? Як можна реінтегрувати територію, яка тобі може і не належати у майбутньому? Арєстовіч грає вар'ята. Одягає штани, а поверх - сімейні труси - і запевняє, що це нормально. Це перше. Друге. Вони там у тій ТКГ вочевидь призустрічах бухають і розмовляють "про бабів". Бо не можуть навіть домовитись, що мають билу кіздіти.
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23.12.2020 21:22 Відповісти
так бубочка же клялся,что если к годовщине прошлогоднего подписания сдвигов не будет-то фсё,план б и кранты ***** .шо,не?
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23.12.2020 20:46 Відповісти
Почти, как испытательный срок у Авакова...
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23.12.2020 20:49 Відповісти
Арестович добавил, что "планы есть на каждом шагу", но это государственная рашистская тайна.,которую он пока не уполномочен огласить
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23.12.2020 20:48 Відповісти
*** мрази конченные - что такое план «б». ? Специально не озвучивают чтоб не обосраться ?
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23.12.2020 20:48 Відповісти
"План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 6921
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23.12.2020 20:49 Відповісти
Про Сашу нічого подібного нема?
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23.12.2020 21:04 Відповісти
"План Б" ще не задіяли, Резніков "грається словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 7775
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23.12.2020 21:09 Відповісти
Головна медсестра питає мене чому ти не на клізьмі? Ну добре, хай хоч так.
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23.12.2020 21:14 Відповісти
_Вздувшееся кремлёвское чмо снова что-то скиздело развесившим уши украинцам... Иксперд ннада? Вот вам, мои лопоухие друзья, нате! Из расии с любовью.
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23.12.2020 20:50 Відповісти
Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа «сортир», отмеченный на плане буквами «Мэ» и «Жо»…
-- предметно и географически всё соответствует...
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23.12.2020 20:51 Відповісти
Ніякого плану Б не існує.
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23.12.2020 20:53 Відповісти
У клоунов план а, б, в, г, д, .....э, ... я.
У кремлёвских план А -минские соглашения, написанные ими.
От плана А, не отказывался рошенко, не отказывается и нелох.
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23.12.2020 20:54 Відповісти
Да нет никакого плана, они сами не знают, о чем говорят)
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23.12.2020 20:58 Відповісти
_Народ и правда до сих пор так и не понял (тупицы! ): это враги Украины и их единственный план написан в кремле и результатом должно стать полное подчинение Украины кремлю.
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23.12.2020 21:01 Відповісти
Никак не могу понять куда гнет этот арестович. Но, что то подсказывает, что тень медведкина стоит прямо за ним...
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23.12.2020 20:57 Відповісти
2019 год..........................и.............2020 год )))) ..план бе-еееее )))))
"План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 5659

...
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23.12.2020 20:57 Відповісти
Экономические свободы и реформы,такой должен быть план еще позавчера
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23.12.2020 20:59 Відповісти
хто керівник групи українских переговорщиків в ТКН?
Резніков?
Данілов?
Арестович?
Єрмак?
Кравчук?
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23.12.2020 20:59 Відповісти
Тішить, що хоч не Мертвечук за наших полонених мову веде?
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23.12.2020 21:03 Відповісти
Тепер кум ***** веде мову за всю Україну...але ж це ти привів його до парламенту, а твій блазень наділив повноваженнями.
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23.12.2020 21:18 Відповісти
Пробуй ще. Поки що непереконливо.
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23.12.2020 21:22 Відповісти
А кого я маю переконувати, і з чого?
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23.12.2020 21:25 Відповісти
План "Б"...он,как "снежный человек" или чупакабра:об их существовании говорит лишь кучка сумасшедших и откровенных махинаторов,но все понимают,что это полный бред
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23.12.2020 21:00 Відповісти
Судя по этой писянине каждый из нашей делегации в ТКГ работает... по своему плану! Трансвеститу трудно свести всё к одному знаменателю, поэтому он рожает...свой план!
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23.12.2020 21:00 Відповісти
Если закончится эпидемия , полтора миллиона "кормильцев" ломанётся в Украину за пенсией . Это будет Судный День для всех нас .
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23.12.2020 21:01 Відповісти
Спрячьте план Б в несгораемый, с пятью печатями сейф и никому не показывайте. Мало чего.
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23.12.2020 21:09 Відповісти
Их всех посадят за план "А". А план "Б" только подтвердит правильность приговора.
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23.12.2020 21:37 Відповісти
Слово посадят можно упразднить, в нашей стране нет такого слова. Самое модное, ПОДОЗРЕНИЕ.
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23.12.2020 21:55 Відповісти
продолжаются переговоры в рамках ТКГ - все идет по плану./ На театральной сцене изображающие волнующийся народ статисты вразнобой вполголоса произносят Что говорить когда нечего говорить.. Что говорить когда нечего говорить.. Что говорить когда нечего говорить..Что говорить когда нечего говорить..
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23.12.2020 21:21 Відповісти
Интересные метаморфозы происходят с Арестом . А что будет когда Комик трудоустроит у себя Стыця , Ронина , Пономарио .....Соколиху ? Я себе так и представил добрый десяток местных шокоботов поющих осанну плану ,,б" который НИКТО и в глаза НЕ видел , включая самого Ареста но даже и его ШЕФА! вместе с советниками . Банально , но хотелось бы их ВСЕХ вместе спросить , шо вы там курите ? И где это продают ?
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23.12.2020 21:24 Відповісти
Немного повторюсь. В электричке у зайца
украли чемодан. Он громко сказал: - Отдайте,
а то будет, как вчера (Есть план Б)! Я пошутил, сказал Медведь, и вернул чемодан. - А, что
было вчера? (В чем План Б). Да, украли чемодан и не вернули!
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23.12.2020 21:38 Відповісти
Люська приняла кокса
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23.12.2020 21:44 Відповісти
Респект пану президенту и его команде! Слава Україні!
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23.12.2020 21:53 Відповісти
Це песець, а не керівництво країною...
Кого ви обрали,зелені уйопки???
Скільки у тому ТКГ людей, що вони протирічать один одному???
Припіздєнт, прем'єр та міністр охорони здоров'я озвучують одночасно три різні версії закупки вакцини.
Міністр оборони взагалі слова плутає - не знає яке куди яке встромити, намагаючись з'язвити, апелюючи опозиції у ФЕЙСБУЦІ...
Зовнішньою політикою керує завгосп квартального офісу.
Квартальний виступ у театрі охоронять аваківські «космонавти» у три ряди.
А мєндєль спасає економіку країни постами у твітері.
Я #уєю...
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23.12.2020 22:21 Відповісти
Люська права: ніякого "плану Б" у ЗЄговнокомандуючого немає, є лише план "розмноження сєпарів" по Україні.
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23.12.2020 23:44 Відповісти
Как теперь с Аристовичем всё стало ясно и понятно..... И как раньше без него обходились? А теперь он он чётко от всей ТКГ заявляет, что все планы засекречены, что нам ничего знать не положено аж до вторжения кремлёвских войск в Киев....И всем стало легче жить...
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24.12.2020 00:15 Відповісти
_Кому-то - некоторым тупицам и тормозам - и впрямь стало легче. Определённость наконец появилась в том что такое арестович. И кому (кремлю) служит.
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24.12.2020 00:23 Відповісти
Арестович хотел стать знаменитым уважаемым предсказателем событий , а в результате стал Люсей обидно думаю, а всё очень просто предсказывать будущее невозможно . хотя его можно изменить неадекватным действием человечества и тем самым погубить мир
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24.12.2020 00:30 Відповісти
А леша яйцами, проститутка зеленая.
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24.12.2020 00:34 Відповісти
Арестович, глашатай террористов, уже поправляет самого министра.
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24.12.2020 03:15 Відповісти
 
 