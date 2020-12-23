"План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович опроверг слова министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что Украина работает на переговорах по Донбассу по "плану Б".
Об этом Арестович сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"План Б" – это фигура речи, это не какой-то план, на котором написано "план Б" и подписи должностных лиц. Просто он на слуху. Господин Резников играет словами. Давайте посмотрим на слова секретаря СНБО, который год назад накануне нормандской встречи заявил, что СНБО отработал и утвердил пять вариантов действий в случае, если будет нарушен нормандский формат, и его выполнение по каким-то причинам будет невозможно. Пока нормандский формат существует, продолжаются переговоры в рамках ТКГ – все идет по плану. Пока все идет по формату, ни о каком плане "Б" речи не идет", - сказал Арестович.
Читайте на Цензор.НЕТ: Резников о переговорах по Донбассу: Мы уже сегодня работаем по "плану Б"
Советник украинской делегации в ТКГ напомнил слова Резникова, что процесс возвращения Донбасса и Крыма делится на две основные ветви – деоккупация и реинтеграция.
"Так вот, реинтеграция осуществляется беспрерывно, даже если еще не произошла деоккупация. Это борьба за умы и сердца. Например, гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, открытие КПВВ", – объяснил он.
Арестович добавил, что "планы есть на каждом шагу", но это государственная тайна.
Ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинский "план Б" заключается в том, чтобы делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, независимо от того, когда закончится оккупация.
Также на Цензор.НЕТ: На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников
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Советник Офиса президента по информационным вопросам Алексей Арестович от имени главы ОП Ермака заявил, что BellingCat стал резко не благонадёжным, как только начал снимать расследование про Зеленского и его команду, слившую спецоперацию по «вагнеровцам», на которую давали финансирование западные спецслужбы. Как информирует Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
Блогер отмечает, хочется теперь надеяться, что в этот раз Арестович признается, что его пост с наездом взят с оправдания замглавы администрации Путина.
По словам Мирослава Олешко, Арестович убеждает, что мы не должны верить BellingCat, потому что они работают на разные государства. Например, на Великобританию и МИ-6. И вот здесь Арестович вообще «засветился». Песков и Путин сегодня, так сказать, братья по несчастью для Зеленского и Ермака. Читайте также мнение Портникова - https://replyua.net/blog/portnikov-vitaliy/237787-portnikov-byvshiy-komik-vnezapno-vozomnil-chto-gosudarstvo-eto-on-a-ukrainskie-gosudarstvo-eto-my-s-vami.html комик внезапно возомнил, что государство - это он. Читайте последние новости и подписывайтесь на канал в https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXGmgswz9CyAw?hl=ru&gl=UA&ceid=UA%3Aru Google News
она, она парламентарием была....
все ЗЕльоные рептилии собрались в Зраде
-- предметно и географически всё соответствует...
У кремлёвских план А -минские соглашения, написанные ими.
От плана А, не отказывался рошенко, не отказывается и нелох.
...
Резніков?
Данілов?
Арестович?
Єрмак?
Кравчук?
украли чемодан. Он громко сказал: - Отдайте,
а то будет, как вчера (Есть план Б)! Я пошутил, сказал Медведь, и вернул чемодан. - А, что
было вчера? (В чем План Б). Да, украли чемодан и не вернули!
Кого ви обрали,зелені уйопки???
Скільки у тому ТКГ людей, що вони протирічать один одному???
Припіздєнт, прем'єр та міністр охорони здоров'я озвучують одночасно три різні версії закупки вакцини.
Міністр оборони взагалі слова плутає - не знає яке куди яке встромити, намагаючись з'язвити, апелюючи опозиції у ФЕЙСБУЦІ...
Зовнішньою політикою керує завгосп квартального офісу.
Квартальний виступ у театрі охоронять аваківські «космонавти» у три ряди.
А мєндєль спасає економіку країни постами у твітері.
Я #уєю...