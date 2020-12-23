"План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович опроверг слова министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что Украина работает на переговорах по Донбассу по "плану Б".

Об этом Арестович сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"План Б" – это фигура речи, это не какой-то план, на котором написано "план Б" и подписи должностных лиц. Просто он на слуху. Господин Резников играет словами. Давайте посмотрим на слова секретаря СНБО, который год назад накануне нормандской встречи заявил, что СНБО отработал и утвердил пять вариантов действий в случае, если будет нарушен нормандский формат, и его выполнение по каким-то причинам будет невозможно. Пока нормандский формат существует, продолжаются переговоры в рамках ТКГ – все идет по плану. Пока все идет по формату, ни о каком плане "Б" речи не идет", - сказал Арестович.

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Советник украинской делегации в ТКГ напомнил слова Резникова, что процесс возвращения Донбасса и Крыма делится на две основные ветви – деоккупация и реинтеграция.

"Так вот, реинтеграция осуществляется беспрерывно, даже если еще не произошла деоккупация. Это борьба за умы и сердца. Например, гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, открытие КПВВ", – объяснил он.

Арестович добавил, что "планы есть на каждом шагу", но это государственная тайна.

Ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинский "план Б" заключается в том, чтобы делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, независимо от того, когда закончится оккупация.

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