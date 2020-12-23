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Новости Агрессия России против Украины
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"План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович опроверг слова министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что Украина работает на переговорах по Донбассу по "плану Б".

Об этом Арестович сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"План Б" – это фигура речи, это не какой-то план, на котором написано "план Б" и подписи должностных лиц. Просто он на слуху. Господин Резников играет словами. Давайте посмотрим на слова секретаря СНБО, который год назад накануне нормандской встречи заявил, что СНБО отработал и утвердил пять вариантов действий в случае, если будет нарушен нормандский формат, и его выполнение по каким-то причинам будет невозможно. Пока нормандский формат существует, продолжаются переговоры в рамках ТКГ – все идет по плану. Пока все идет по формату, ни о каком плане "Б" речи не идет", - сказал Арестович.

Читайте на Цензор.НЕТ: Резников о переговорах по Донбассу: Мы уже сегодня работаем по "плану Б"

Советник украинской делегации в ТКГ напомнил слова Резникова, что процесс возвращения Донбасса и Крыма делится на две основные ветви – деоккупация и реинтеграция.

"Так вот, реинтеграция осуществляется беспрерывно, даже если еще не произошла деоккупация. Это борьба за умы и сердца. Например, гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, открытие КПВВ", – объяснил он.

Арестович добавил, что "планы есть на каждом шагу", но это государственная тайна.

Ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинский "план Б" заключается в том, чтобы делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, независимо от того, когда закончится оккупация.

Также на Цензор.НЕТ: На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников

Автор: 

Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+20
жду плана "Ы" от ЗЕльоных клоунов
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23.12.2020 20:51
+15
так бубочка же клялся,что если к годовщине прошлогоднего подписания сдвигов не будет-то фсё,план б и кранты ***** .шо,не?
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23.12.2020 20:46
+14
Олешко: в ОП засуетились - Арестович убеждает, что мы не должны верить BellingCat "План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 9980https://replyua.net/blog/237913-oleshko-v-op-zasuetilis-arestovich-ubezhdaet-chto-my-ne-dolzhny-verit-bellingcat.html
Советник Офиса президента по информационным вопросам Алексей Арестович от имени главы ОП Ермака заявил, что BellingCat стал резко не благонадёжным, как только начал снимать расследование про Зеленского и его команду, слившую спецоперацию по «вагнеровцам», на которую давали финансирование западные спецслужбы. Как информирует Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер Мирослав Олешко.

Блогер отмечает, хочется теперь надеяться, что в этот раз Арестович признается, что его пост с наездом взят с оправдания замглавы администрации Путина.

По словам Мирослава Олешко, Арестович убеждает, что мы не должны верить BellingCat, потому что они работают на разные государства. Например, на Великобританию и МИ-6. И вот здесь Арестович вообще «засветился». Песков и Путин сегодня, так сказать, братья по несчастью для Зеленского и Ермака. Читайте также мнение Портникова - https://replyua.net/blog/portnikov-vitaliy/237787-portnikov-byvshiy-komik-vnezapno-vozomnil-chto-gosudarstvo-eto-on-a-ukrainskie-gosudarstvo-eto-my-s-vami.html комик внезапно возомнил, что государство - это он. Читайте последние новости и подписывайтесь на канал в https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXGmgswz9CyAw?hl=ru&gl=UA&ceid=UA%3Aru Google News
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23.12.2020 20:43
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Правила форума Совет форумчан
жду плана "Ы" от ЗЕльоных клоунов
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23.12.2020 20:51 Ответить
План ,,ы" начали претворять в действие еще в сентябре 2014 года .Ты потерялся во времени . А цирк 95 просто вишенька на минском тортике который испекли еще тогда а сейчас просто заканчивают его оформление .
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23.12.2020 21:15 Ответить
"План Б" ще не задіяли, Резніков "грається словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 509
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23.12.2020 21:37 Ответить
Это какие такие руцкие? Мардовские какцапы?
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23.12.2020 21:00 Ответить
Олешко: в ОП засуетились - Арестович убеждает, что мы не должны верить BellingCat "План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 9980https://replyua.net/blog/237913-oleshko-v-op-zasuetilis-arestovich-ubezhdaet-chto-my-ne-dolzhny-verit-bellingcat.html
Советник Офиса президента по информационным вопросам Алексей Арестович от имени главы ОП Ермака заявил, что BellingCat стал резко не благонадёжным, как только начал снимать расследование про Зеленского и его команду, слившую спецоперацию по «вагнеровцам», на которую давали финансирование западные спецслужбы. Как информирует Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер Мирослав Олешко.

Блогер отмечает, хочется теперь надеяться, что в этот раз Арестович признается, что его пост с наездом взят с оправдания замглавы администрации Путина.

По словам Мирослава Олешко, Арестович убеждает, что мы не должны верить BellingCat, потому что они работают на разные государства. Например, на Великобританию и МИ-6. И вот здесь Арестович вообще «засветился». Песков и Путин сегодня, так сказать, братья по несчастью для Зеленского и Ермака. Читайте также мнение Портникова - https://replyua.net/blog/portnikov-vitaliy/237787-portnikov-byvshiy-komik-vnezapno-vozomnil-chto-gosudarstvo-eto-on-a-ukrainskie-gosudarstvo-eto-my-s-vami.html комик внезапно возомнил, что государство - это он. Читайте последние новости и подписывайтесь на канал в https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXGmgswz9CyAw?hl=ru&gl=UA&ceid=UA%3Aru Google News
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23.12.2020 20:43 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, "план Б" рік назад включав в себе викопування рову з крокодилами довкола клоаки ОРДЛО...
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23.12.2020 20:45 Ответить
по городу ходила ЗЕльона крокодила
она, она парламентарием была....

все ЗЕльоные рептилии собрались в Зраде
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23.12.2020 20:54 Ответить
Зколаборанти саботують спорудження стіни на кордоні, і розказують брехню, план Б. це знищення ОРДЛО і визволення Донбасу від кацапськофашистських загарбників.
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23.12.2020 21:39 Ответить
борьба за умы и сердца домбасян вот такая должна быть
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23.12.2020 20:45 Ответить
Питається, накуя та "рєінтєґрація" без деокупації? Як можна реінтегрувати територію, яка тобі може і не належати у майбутньому? Арєстовіч грає вар'ята. Одягає штани, а поверх - сімейні труси - і запевняє, що це нормально. Це перше. Друге. Вони там у тій ТКГ вочевидь призустрічах бухають і розмовляють "про бабів". Бо не можуть навіть домовитись, що мають билу кіздіти.
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23.12.2020 21:22 Ответить
так бубочка же клялся,что если к годовщине прошлогоднего подписания сдвигов не будет-то фсё,план б и кранты ***** .шо,не?
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23.12.2020 20:46 Ответить
Почти, как испытательный срок у Авакова...
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23.12.2020 20:49 Ответить
Арестович добавил, что "планы есть на каждом шагу", но это государственная рашистская тайна.,которую он пока не уполномочен огласить
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23.12.2020 20:48 Ответить
*** мрази конченные - что такое план «б». ? Специально не озвучивают чтоб не обосраться ?
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23.12.2020 20:48 Ответить
"План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 6921
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23.12.2020 20:49 Ответить
Про Сашу нічого подібного нема?
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23.12.2020 21:04 Ответить
"План Б" ще не задіяли, Резніков "грається словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 7775
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23.12.2020 21:09 Ответить
Головна медсестра питає мене чому ти не на клізьмі? Ну добре, хай хоч так.
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23.12.2020 21:14 Ответить
_Вздувшееся кремлёвское чмо снова что-то скиздело развесившим уши украинцам... Иксперд ннада? Вот вам, мои лопоухие друзья, нате! Из расии с любовью.
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23.12.2020 20:50 Ответить
Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа «сортир», отмеченный на плане буквами «Мэ» и «Жо»…
-- предметно и географически всё соответствует...
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23.12.2020 20:51 Ответить
Ніякого плану Б не існує.
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23.12.2020 20:53 Ответить
У клоунов план а, б, в, г, д, .....э, ... я.
У кремлёвских план А -минские соглашения, написанные ими.
От плана А, не отказывался рошенко, не отказывается и нелох.
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23.12.2020 20:54 Ответить
Да нет никакого плана, они сами не знают, о чем говорят)
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23.12.2020 20:58 Ответить
_Народ и правда до сих пор так и не понял (тупицы! ): это враги Украины и их единственный план написан в кремле и результатом должно стать полное подчинение Украины кремлю.
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23.12.2020 21:01 Ответить
Никак не могу понять куда гнет этот арестович. Но, что то подсказывает, что тень медведкина стоит прямо за ним...
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23.12.2020 20:57 Ответить
2019 год..........................и.............2020 год )))) ..план бе-еееее )))))
"План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович - Цензор.НЕТ 5659

...
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23.12.2020 20:57 Ответить
Экономические свободы и реформы,такой должен быть план еще позавчера
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23.12.2020 20:59 Ответить
хто керівник групи українских переговорщиків в ТКН?
Резніков?
Данілов?
Арестович?
Єрмак?
Кравчук?
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23.12.2020 20:59 Ответить
Тішить, що хоч не Мертвечук за наших полонених мову веде?
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23.12.2020 21:03 Ответить
Тепер кум ***** веде мову за всю Україну...але ж це ти привів його до парламенту, а твій блазень наділив повноваженнями.
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23.12.2020 21:18 Ответить
Пробуй ще. Поки що непереконливо.
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23.12.2020 21:22 Ответить
А кого я маю переконувати, і з чого?
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23.12.2020 21:25 Ответить
План "Б"...он,как "снежный человек" или чупакабра:об их существовании говорит лишь кучка сумасшедших и откровенных махинаторов,но все понимают,что это полный бред
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23.12.2020 21:00 Ответить
Судя по этой писянине каждый из нашей делегации в ТКГ работает... по своему плану! Трансвеститу трудно свести всё к одному знаменателю, поэтому он рожает...свой план!
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23.12.2020 21:00 Ответить
Если закончится эпидемия , полтора миллиона "кормильцев" ломанётся в Украину за пенсией . Это будет Судный День для всех нас .
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23.12.2020 21:01 Ответить
Спрячьте план Б в несгораемый, с пятью печатями сейф и никому не показывайте. Мало чего.
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23.12.2020 21:09 Ответить
Их всех посадят за план "А". А план "Б" только подтвердит правильность приговора.
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23.12.2020 21:37 Ответить
Слово посадят можно упразднить, в нашей стране нет такого слова. Самое модное, ПОДОЗРЕНИЕ.
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23.12.2020 21:55 Ответить
продолжаются переговоры в рамках ТКГ - все идет по плану./ На театральной сцене изображающие волнующийся народ статисты вразнобой вполголоса произносят Что говорить когда нечего говорить.. Что говорить когда нечего говорить.. Что говорить когда нечего говорить..Что говорить когда нечего говорить..
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23.12.2020 21:21 Ответить
Интересные метаморфозы происходят с Арестом . А что будет когда Комик трудоустроит у себя Стыця , Ронина , Пономарио .....Соколиху ? Я себе так и представил добрый десяток местных шокоботов поющих осанну плану ,,б" который НИКТО и в глаза НЕ видел , включая самого Ареста но даже и его ШЕФА! вместе с советниками . Банально , но хотелось бы их ВСЕХ вместе спросить , шо вы там курите ? И где это продают ?
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23.12.2020 21:24 Ответить
Немного повторюсь. В электричке у зайца
украли чемодан. Он громко сказал: - Отдайте,
а то будет, как вчера (Есть план Б)! Я пошутил, сказал Медведь, и вернул чемодан. - А, что
было вчера? (В чем План Б). Да, украли чемодан и не вернули!
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23.12.2020 21:38 Ответить
Люська приняла кокса
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23.12.2020 21:44 Ответить
Респект пану президенту и его команде! Слава Україні!
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23.12.2020 21:53 Ответить
Це песець, а не керівництво країною...
Кого ви обрали,зелені уйопки???
Скільки у тому ТКГ людей, що вони протирічать один одному???
Припіздєнт, прем'єр та міністр охорони здоров'я озвучують одночасно три різні версії закупки вакцини.
Міністр оборони взагалі слова плутає - не знає яке куди яке встромити, намагаючись з'язвити, апелюючи опозиції у ФЕЙСБУЦІ...
Зовнішньою політикою керує завгосп квартального офісу.
Квартальний виступ у театрі охоронять аваківські «космонавти» у три ряди.
А мєндєль спасає економіку країни постами у твітері.
Я #уєю...
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23.12.2020 22:21 Ответить
Люська права: ніякого "плану Б" у ЗЄговнокомандуючого немає, є лише план "розмноження сєпарів" по Україні.
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23.12.2020 23:44 Ответить
Как теперь с Аристовичем всё стало ясно и понятно..... И как раньше без него обходились? А теперь он он чётко от всей ТКГ заявляет, что все планы засекречены, что нам ничего знать не положено аж до вторжения кремлёвских войск в Киев....И всем стало легче жить...
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24.12.2020 00:15 Ответить
_Кому-то - некоторым тупицам и тормозам - и впрямь стало легче. Определённость наконец появилась в том что такое арестович. И кому (кремлю) служит.
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24.12.2020 00:23 Ответить
Арестович хотел стать знаменитым уважаемым предсказателем событий , а в результате стал Люсей обидно думаю, а всё очень просто предсказывать будущее невозможно . хотя его можно изменить неадекватным действием человечества и тем самым погубить мир
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24.12.2020 00:30 Ответить
А леша яйцами, проститутка зеленая.
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24.12.2020 00:34 Ответить
Арестович, глашатай террористов, уже поправляет самого министра.
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24.12.2020 03:15 Ответить
 
 