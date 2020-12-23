На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников
Вице-премьер-министр Алексей Резников сообщил, что на восстановление Донбасса после войны понадобится "астрономическая" сумма.
Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров, на котором была одобрена концепция развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
По словам Резникова, для минимального восстановления Донбасса после войны необходимо больше $20 млрд (569 млрд грн).
"Все эти цифры, конечно, ориентировочные, но единственное, что понятно уже сейчас, - они астрономические, и решить эти задачи за счет средств государственного бюджета, доноров или очередных кредитов невозможно. Поэтому единственный выход - это инвесторы", - сказал Резников.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 23 декабря Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года.
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Тьху.
...а ещё раньше, лет на 20, я на ихней доце женился -- там уже тогда нечего было восстанавливать -- токо вывозить! -- шо я и сделал...*)
Всё ОК у нас -- и Доця -- 9 лет -- папу любит.
А с какой барышней ты живёшь и жизни радуешься? ...*)
Работящее, образованное, культурное население ...
ВРИО премьер-министра Украины миллиардер и герой Украины Ефим Звягильский 1994 год...,Чтобы обеспечить угольную промышленность нам надо ежегодно давать Донбассу 12-14 миллиардов гривен дотаций в угольную отрасль.Вопрос простой...откуда и кого отбирали такую массу средств для того чтобы шахтеры не стучали касками по асфальту..типа дайте пожрать...
Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.Так же в Россию было вывезено хранилище редкоземельных металлов общим весом 1689,32 кг общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов.
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.
Волка нефиг кормить - все равно в лес смотрит.
. "Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно €100 млрд", - сказал Кучма, назвав восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=835555