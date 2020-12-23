На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников

Вице-премьер-министр Алексей Резников сообщил, что на восстановление Донбасса после войны понадобится "астрономическая" сумма.

Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров, на котором была одобрена концепция развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По словам Резникова, для минимального восстановления Донбасса после войны необходимо больше $20 млрд (569 млрд грн).

"Все эти цифры, конечно, ориентировочные, но единственное, что понятно уже сейчас, - они астрономические, и решить эти задачи за счет средств государственного бюджета, доноров или очередных кредитов невозможно. Поэтому единственный выход - это инвесторы", - сказал Резников.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 23 декабря Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года.