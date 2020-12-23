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Новости Агрессия России против Украины
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На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников

На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников

Вице-премьер-министр Алексей Резников сообщил, что на восстановление Донбасса после войны понадобится "астрономическая" сумма.

Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров, на котором была одобрена концепция развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По словам Резникова, для минимального восстановления Донбасса после войны необходимо больше $20 млрд (569 млрд грн).

"Все эти цифры, конечно, ориентировочные, но единственное, что понятно уже сейчас, - они астрономические, и решить эти задачи за счет средств государственного бюджета, доноров или очередных кредитов невозможно. Поэтому единственный выход - это инвесторы", - сказал Резников.

Также на Цензор.НЕТ: Резников о переговорах по Донбассу: Мы уже сегодня работаем по "плану Б"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 23 декабря Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года.

Автор: 

Кабмин (14027) Донбасс (26956) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+24
з росії вимагайте.

На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 472
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23.12.2020 19:00
+20
На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 3764На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 5642Это быдло в Донецке уже не вылечить...
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23.12.2020 19:04
+10
"Востанавлювати" донбас треба напалмом!
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23.12.2020 18:59
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Правила форума Совет форумчан
Дурко бачив шо там кацапи наробили,звідки ця цифра?Може побачив у очку Пуйціна?
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23.12.2020 18:58 Ответить
Бачиш, недарма ти за ЗЕ дупу рвав. В твоїй квартирі в Горлівці кадирівці понасирали?- нову збудуємо.
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23.12.2020 19:01 Ответить
Пан Петро жодному переселенцю не дав і копійчини,не те шо квартири,а Зеля,це той самий Петро.
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23.12.2020 19:41 Ответить
Дуркові треба пояснити, що є таке поняття - "контрибуція". Її мала б виплатити кацапія, якби програла війну. Але для цього потрібно боротися. І не обов'язково на полі бою, а й на міжнародній арені. Створювати коаліції, робити жорстокішим санкції, а не займатися перемовини, здаючи національні інтереси.
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23.12.2020 19:32 Ответить
Офіційно ми не знаходимось у стані війни з кацапами, - у Пеці духу не вистачило назвати війну війною. Так що контрибуції не буде.
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23.12.2020 19:39 Ответить
Зате у Зєлі вистачило. Нє?
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23.12.2020 19:46 Ответить
А шо ти на кловуна стрєлку переводиш?Це Петро Гетьман,а Зеля кловун,а виявляється шо немає ні якої різниці.
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23.12.2020 19:49 Ответить
Бо Петро таки хоч щось робив. А не шукав миру в очах *****. І не зливав спецоперації кацапам.
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23.12.2020 19:52 Ответить
Де результат?Хто почав домовлятись з Ху"лом у Мінську?
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23.12.2020 20:05 Ответить
Дійсно, а хто? І головне-чому? Знаєш, сам нагкглиш, чи розказати? Заодно і фото з цієї зустрічі нагугли.
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23.12.2020 20:42 Ответить
,,таки хоч щось робив... ,,
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23.12.2020 20:30 Ответить
Це вже з відкатами, чи без?
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23.12.2020 18:58 Ответить
20 арбузов всего? -- Яныка верните -- у него всё есть... ...даже больше.
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23.12.2020 18:58 Ответить
и скока бидным олигархам 90 или 99%???? вы что нафиг нам той Димбьасс а даром те любители попы Путина не хотят на каторгах лет по 20 поработать. Над своими же трудами???
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23.12.2020 18:58 Ответить
Себе его выпиши , можешь и всю русню рвавшую ж… за нарика🤢🤡💩какламойного
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23.12.2020 19:29 Ответить
Я сразу не согласен . Однозначно . В Днепре нет аэропорта . Пусть кормильцы потерпят .
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23.12.2020 18:58 Ответить
В Днепре и не только , ещё много чего нет , пусть кормильцы просто идут на ...
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23.12.2020 19:09 Ответить
На РАБссии есть украденные 2 триллиона долларов и Путлер восстановить может даже 200 донбассов.... + Чукчастан и Ингушетию впридачу с Абхазией и Ю.Осетией...
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23.12.2020 18:59 Ответить
Планов громадье у импотентов зеленых! Вы сначала освободите оккупированный Донбасс а потом планируйте.
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23.12.2020 18:59 Ответить
Пеця не зміг і Зеля теж не зможе
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23.12.2020 19:42 Ответить
"Востанавлювати" донбас треба напалмом!
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23.12.2020 18:59 Ответить
Нічого. Хліба не їстимемо, але відбудуємо. Кармільци наші!
Тьху.
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23.12.2020 18:59 Ответить
з росії вимагайте.

На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 472
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23.12.2020 19:00 Ответить
Это с коэффициентов "протечки"? Коэффициент "протечки" 1,5 или 2,2 ?
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23.12.2020 19:00 Ответить
Потом сбрешут - «мыши съели и говна не оставили « - МЕГАВОРЬЕ 🤢🤡
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23.12.2020 19:31 Ответить
Гівно з'їли зебіли.
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23.12.2020 19:47 Ответить
А потім знову: "путєнввєді" Ні: спочатку хай рузькомірці - нах, за порєбрік!
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23.12.2020 19:01 Ответить
К чему воздух сотрясать? Мы что его уже освободили? Когда освободим смета будет иной
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23.12.2020 19:02 Ответить
Я все більше і більше схиляюсь до думки Шо воно вже й таке... не дуже й потрібне...
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23.12.2020 19:12 Ответить
Тёща с тестем -- с Донецка -- приезжали к нам до Войны...
...а ещё раньше, лет на 20, я на ихней доце женился -- там уже тогда нечего было восстанавливать -- токо вывозить! -- шо я и сделал...*)
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23.12.2020 19:02 Ответить
Это которую ты с детьми бросил?
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23.12.2020 19:22 Ответить
Та бросил... -- одной 45, второй 27, третьей 20... -- сплошные младенцы...*)
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23.12.2020 19:24 Ответить
А минчанка в курсе твоих шуров -муров?
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23.12.2020 19:37 Ответить
Ты такой любопытный, как чисто мусор, а не честный пенсионер...

Всё ОК у нас -- и Доця -- 9 лет -- папу любит.
А с какой барышней ты живёшь и жизни радуешься? ...*)
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23.12.2020 19:43 Ответить
Да я все с одной, тесть тоже из донецких(Тютюнник). Так что мы может и родня какая никакая.
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23.12.2020 20:00 Ответить
По Евклидовой геометрии все люди братья и все лошади одного цвета... *)
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23.12.2020 20:02 Ответить
На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 3764На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 5642Это быдло в Донецке уже не вылечить...
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23.12.2020 19:04 Ответить
І не треба. Території забрати, обгородити колючим дротом і показувати, як заповідник, новий Чорнобиль. І ніяких інвестицій. Природний відбір і боротьба за хавчик зроблять всю роботу.
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23.12.2020 19:49 Ответить
быть инвестором не значит быть самоубийцей. Любой инвестор туда не пройдет мимо бени или иже с ним. Они ведь там хозяйничают. Инвесторам это надо - рисковать лишиться всего в любой момент в пользу бени? С другой стороны, оно нам надо? Может есть смысл оставить все как есть в качестве наглядного примера для учебников истории? Учить деток, к чему приводит русский мир и олигархат.
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23.12.2020 19:04 Ответить
Я теж так думаю... Приклад не тільки долбас, ще раніше так зване придістров'я в Молдові. Це ***** зробило навмисно щоб Молдову, Україну та Грузію не прийняли в НАТО.
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23.12.2020 19:18 Ответить
Идите на**** со своим даунбасом. ВЫ сначала его освободите от окупантов как и крым. Ато они уже восстанавливать собрались то что сейчас контролируется врагом
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23.12.2020 19:07 Ответить
Даунбас будет больше ценен и востребован невосстановленым. Например для разных туристов и екстремальных дигеров как Чернобыльская Зона.
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23.12.2020 19:08 Ответить
Сепаратисты должны быть наказаны. Восстановить их до уровня первобытно-общинного строя.Выдать семена и мотыги. И вперёд, с песней, в поте лица своего.
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23.12.2020 19:08 Ответить
А Резников ничего не попутал какой нах дербюджет
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23.12.2020 19:08 Ответить
единственное что я понял из факта приведеного этим самым в ж.пу переговорщиком резником - это то что лугандон будут восстанавливать за счет моей зарплаты и пенсий моих престарелых родителей.... я понимаю таким багатым буратинам как зельц ермак или этот резник по юух, но ц меня другого дохода нет а воровать я не умею.... поэтому я только з стену и ррв с крокодилами и пусть вата там выздыхает
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23.12.2020 19:10 Ответить
Ничего ты не понял, когда начнут восстанавливать, твоя зарплата , да даже пенсия и твоих родителей не нужна будет, не успеете.
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23.12.2020 19:27 Ответить
во -первых я очень рад что ты успеешь! или ты думаешь, что сейчас у нас бабки не отнимают на ништяки предателям??? про всякие кпвв и службы вокруг, про поезда из Киева в лугандон, про молодых лугандонрвцах и крысчанах учащихся в наших ВУЗах бесплатно читал? эти бабки откуда ты думаешь??? зчей счет гуляем а Лёха? правильно за наш счет гуляют...во вторых , понимая что тебе это не нравится, поскольку тебя видимо с тем чудесным краем кормильцев Украины что то связует, но я стену и ров с крокодилами предложил строить уже завтра и не ждать, чтобы не успеть.... догоняешь Лёха?
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23.12.2020 19:43 Ответить
Да не обижайся, я тоже не доживу, я же не вечен. А деньги, это такое, не туда, так в другое вбухают. Это все кому то выгодно, так что, спешить не будут.
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23.12.2020 19:52 Ответить
да ты тоже ничего не понял! я к тому что не нужен нам сейчас лугандон с его разпи.женной экономикой и инфраструктурой..и отравленой роспропагандой ватой... заморозить все отношения перекрыть все пункты пропуска увеличить ширину линии размежевания на дальность прямого выстрела всеё плотно заминировать и построить доты ну как между сев и южн Кореями, вот тогда и жертв не будет и денег столько тратить на предателей не придется... и наконец занятся проблемами внутри страны а не на её кордонах. вот я о чём. а то что ты предрекаешь - это можно до безконечности сопли жевать. но наш гарантик сцыкун он так и будет му му и б а ть и тянуть до конца срока. слишком труслив и нерешителен оказался.....
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23.12.2020 20:23 Ответить
Что собираетесь восстанавливать???? Разграбленные заводы??? - так они все частные и большинство из них были банкротами еще до войны. ДАП ???? А КТО туда будет летать???? А взорванный путепровод на путиловке таких денег не стоит!
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23.12.2020 19:10 Ответить
на путиловке им и переезд со шлагбаумом сойдет, как у дедов
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23.12.2020 22:00 Ответить
А еще посчитать, сколько там будет стоить создать новые органы власти и разгрести последствия действий прежних. Я вообще не вижу вариантов.
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23.12.2020 19:10 Ответить
Йди на *** уйобище!
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23.12.2020 19:12 Ответить
Довелось быть на Донбассе пару раз по работе в сентябре 2013 года.Ехал поездом Киев-Мариуполь.Поразил мусор во всех вагонах после Днепропетровска.Спрашиваю проводницу,почему после Киева и станции Знаменка такой срач и пьяная молодежь в вагонах?Ответ был крутым...молодежь и студенты из Донбасса едет домой на каникулы ...
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23.12.2020 19:16 Ответить
Я родом из Харьковщины, постоянно ездил с бабкой к ее родственникам то в амвросиевку, то илловайск и все это через донецк. Еще с детства, запомнилось грязище и уголовный беспредел, который творился там. И это речь идет о каких-то 200 км растояния от моего дома. Я представляю какой шок испытывали жители Львова или Франыка, когда приезжали в горловку или какое-то енакиево.
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23.12.2020 19:30 Ответить
350 км
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23.12.2020 20:24 Ответить
ну вот пусть рашка вместе с сепарами местными и воставливает-
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23.12.2020 19:21 Ответить
За 20 млрд дешевле вообще ничего не востанавливать: старики подохнут и в таких условиях, а молодежь свалит в другие места. Через 30 лет туда можно будет возить туристов как сейчас возят в чернобыль и зарабатывать на этом деньги. Кстати, и заповедник этот получит название: "к чему приводит человеческая тупость и русский мир".
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23.12.2020 19:22 Ответить
Как дороги отдать в концессию Ахметке.
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23.12.2020 19:24 Ответить
Резников *****
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23.12.2020 19:25 Ответить
Порношут 🤢🤡🎪. других не держит
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23.12.2020 19:35 Ответить
Наверное инвесторы строятся в очередь!
Работящее, образованное, культурное население ...
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23.12.2020 19:26 Ответить
Из недавней истории Украины...
ВРИО премьер-министра Украины миллиардер и герой Украины Ефим Звягильский 1994 год...,Чтобы обеспечить угольную промышленность нам надо ежегодно давать Донбассу 12-14 миллиардов гривен дотаций в угольную отрасль.Вопрос простой...откуда и кого отбирали такую массу средств для того чтобы шахтеры не стучали касками по асфальту..типа дайте пожрать...
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23.12.2020 19:29 Ответить
На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 877
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23.12.2020 19:32 Ответить
На відновлення Донбасу потрібно $20 млрд, - Резніков - Цензор.НЕТ 8149
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23.12.2020 19:36 Ответить
сивоха?
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23.12.2020 22:03 Ответить
Даунбасцы развалили, пусть сами и востанавливают свой дом.
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23.12.2020 19:32 Ответить
Теперь пусть внуки и правнуки восстанавливают расплачиваются и строят новую даунбасию за своих прокацапских скотов дедов , баб , всех родичей которые зазывали кацапских скотов
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23.12.2020 19:34 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/search?updated-max=2019-12-11T00:41:00-08:00&max-results=25&start=61&by-date=false За время российской оккупации Донбасса на оккупированных территориях было демонтировано и вывезено в РФ оборудование 16 заводов и научно-производственных комплексов, в том числе и завод "Топаз" производящий конструкционные элементы уникальной РЛС "Кольчуга", демонтировано и вывезено в РФ оборудование завода по выращиванию искусственных кристаллов и другие уникальные производства.
Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.Так же в Россию было вывезено хранилище редкоземельных металлов общим весом 1689,32 кг общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.

За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов.

Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий.

В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.
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23.12.2020 19:36 Ответить
Путлер столкнул лбами Донбасс и ДАУНбасс,это его фишка...,так было в Грузии,Придестровье,а сегодня на Кавказе...,Белоруси...,а завтра будет Казахстан...
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23.12.2020 19:38 Ответить
сенатор, нам вообще то по юух, что там на Кавказе или в Белоруси, своё бы г а в но разгрести. вы же не верили что украинцы про главу рашки говорили, а оказалось мы правы были - оно таки х у й ло!!!!!
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23.12.2020 19:51 Ответить
ПУСТЬ РОССИЯ ПЛАТИТ ГАЗОМ !!! ИЛИ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ ИХ ГАЗОПРОВОДЫ !!!
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23.12.2020 19:50 Ответить
и шо тебе за это меркель и макрон которые пользуются газом проходящим транзитом через Украину, спасибо скажут? илииподарят 500 эскимо? тут надо шо то другое думать.....
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23.12.2020 19:54 Ответить
ПОХЙ МЕРКЕЛЬ С МАКРОНОМ !!! ПРИГЛАСИТЬ АРМИЮ США НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ !)
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24.12.2020 11:37 Ответить
Правдивый, я за "давай пригласим"! Только я из истории знаю, что никто за тебя или вместо тебя, пацан , воевать не будет, пока ты сам не раздуплишься возьмешь автомат и не начнешь гнать рашистов с того лугандона и крыма. правда у меня на чудесный край кормильцев всея Украины свой взгляд - они со своим рас п и з ж енным лугандоном и его отравленой рашкой ватой Украине и на йух не нужны - я за стену и ров с крокодилами.
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24.12.2020 13:10 Ответить
СНАЧАЛА ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ, А ПОТОМ МОЖНО РОВ )
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24.12.2020 13:12 Ответить
как в анекдоте про сталина - НУ ИЛИ ТАК....
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24.12.2020 13:29 Ответить
поводить по губам деликатесными 20 миллиардами, можно даже дать понюхать... и послать... те деньги на развитие Большой Украины. если что то и строить, никак не в рассаднике даунбаско-лугандонской заразы...
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23.12.2020 20:01 Ответить
Джон Юз сказал, БОЛТ ИМ
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23.12.2020 22:09 Ответить
Який інвестор буде вкладати кошти в ту чорну диру? Для чого ці розмови та ви відновіть економіку України ,скільки ви створили робочих місць ? відновлювати економіку того деградованого регіону повинен агресор тобто рф ,а не за рахунок українських платників податків ,до того про що мова ,а ви що контролюєте ті території ?
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23.12.2020 20:03 Ответить
какие 20 млрд???? там грунтовые воды в шахтах с радиацией уже прут наружу...там через полгода будет второй чернобыль и ликвидировать все это будет стоить далеко не 20 млрд. (это если вообще захочется это делать)
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23.12.2020 20:09 Ответить
пропоную створити там радіаційно-екологічний біосферний заповідник типу чорнобильського,огородити як слід ну і таблички інформаційні встановити і все нехай природа працює,років за 300 може відновиться.
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23.12.2020 20:33 Ответить
Какое "васстанавление ДАУНбаса" ??? Вы там офигели? ТУТ, на ВСЕГДА подконтрольной треитории стройте, инвестируйте. ТАМ НОЛЬ - ХЕР в РЫЛО. Что заработают за то и будут жить. (если останется за что строить после вычета "кармильцеФФ"). НЕЧЕГО за рашу было прыгать.
Волка нефиг кормить - все равно в лес смотрит.
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23.12.2020 20:37 Ответить
Там будет скоро одно большое соленое озеро. Кто и что там собирается восстанавливать?
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23.12.2020 20:45 Ответить
"Инвесторы"? За 30 лет в Украину из инвесторов пришли только финансовые спекулянты. Все остальные "инвестиции"- это легализация ранее выведенных средств. Фраза- "придут инвесторы" сродни фразе-"отлезте от меня и не морочте голову."
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23.12.2020 20:49 Ответить
Вовчик знає де ті кошти взяти. Захмарні тарифи ще не космічні.
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23.12.2020 21:12 Ответить
Всево лишь!Вот и приходит время вернуть ворованные у нас деньги.ахметов соучастник войны,бойко пусть вышки притянет,янукович камазы с нашим баблом,и даже хватит каждой бабе по тортику на 8 марта,как делал ахметов в Донецке до войны за наши деньги.И желательно что бы туда уехал жопаблок и за жиддя.
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23.12.2020 21:17 Ответить
Кучма озвучил сумму более чем за 100 млрд дол ...Если учитывать, что зелёные идиоты не умеют считать, то Кучма скорее всего прав!

. "Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно €100 млрд", - сказал Кучма, назвав восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров.
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23.12.2020 23:09 Ответить
Список заводов, вывезенных в Россию с Донбасса..и масштабы разграбления Россией оккупированной части Донбасса

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=835555
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23.12.2020 23:20 Ответить
 
 